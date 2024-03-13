Губерниев вступился за пострадавших лыжниц и лишился жилья Бабушка пострадавшей на Спартакиаде лыжницы: о помощи от ФЛГР ничего неизвестно

Юные лыжницы, угодившие в массовый завал на Спартакиаде в Сочи, не услышали каких-либо слов поддержки и не получили дополнительную помощь от Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Об этом «Газете.Ru» рассказала бабушка одной из пострадавших спортсменок Ирина, а тренер лыжниц Евгения Папушина заявила, что ее подопечным не нужна помощь от Федерации, так как они купили страховку. На этом фоне Дмитрий Губерниев, вступившийся за спортсменок, поссорился с ФЛГР и лишился жилья.

«О помощи от Федерации пока ничего неизвестно»

После страшного массового завала юных лыжниц на Спартакиаде в Сочи прошло пять дней. Выяснилось, что 17 спортсменок получили травмы: некоторых на «скорой» доставили в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой.

Например, 16-летняя Арина Максимова получила двойной перелом, а также вывих на левой руке.

Девушка объяснила массовый завал ужасными погодными условиями и тем фактом, что спортсменкам даже не позволили провести разминку на тяжелой олимпийской трассе, где их ждал опасный спуск, на котором многие упали.

«Нам сказали, что трасса временно закрыта, потому что пошел ратрак (снегоуплотнительная машина. — «Газета.Ru»). Мы не успели сходить на самые опасные спуски.

Не у всех регионов есть возможность вылетать в горы и тренироваться здесь. Прилетели сюда буквально за день, мы первый раз в горах.

Было много слов поддержки со стороны разных людей. От руководства ничего не было», — цитирует 16-летнюю спортсменку «Матч ТВ».

Бабушка одной из пострадавших лыжниц — Ирина — в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила информацию о том, что Федерация лыжных гонок России пока не оказала дополнительную помощь и поддержку спортсменкам.

Ее внучке проткнули колено лыжной палкой во время массового завала.

«Здоровье у внучки более-менее, нога и плечо болят, но спринт она пробежала, хотя, конечно, не на том уровне, на котором могла бы. Насчет какой-то помощи от Федерации пока ничего неизвестно», — рассказала Ирина.

Также бабушка сообщила, что у других лыжниц были обнаружены переломы рук, ног и ребер.

«У всех спортсменов на такой случай имеется страховка»

Лыжный тренер Евгения Папушина, работающая с командой из Санкт-Петербурга, спортсменки которой тоже попали в завал, в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ее подопечным не нужна помощь от Федерации.

«В нашей команде нет спортсменов, которым нужно оплачивать медицинские расходы и компенсировать моральный ущерб. У всех спортсменов на такой случай имеется страховка от несчастных случаев — без нее к старту не допускают. Если есть какие-то вопросы, задавайте их Министерству спорта РФ, которое решило проводить эти соревнования в данном месте», — заявила тренер.

Примечательно, что спустя всего три дня после массового завала подопечные Папушиной смогли выиграть эстафету на Спартакиаде.

«К сожалению, проведение Спартакиады в условиях среднегорья не позволило нам завоевать призовые места в первые дни соревнований, но к эстафете все наши спортсменки пришли в форму и показали высокий результат», — рассказала тренер.

Папушина считает, что вины организаторов в завале и травмах лыжниц нет.

«Погода была нормальная в момент старта. Вины организаторов в падениях нет», — заявила специалист.

Федерация объяснила массовый завал испугом самих спортсменок

С мнением Папушиной полностью согласны в Федерации лыжных гонок России. Так, технический делегат ФЛГР Игорь Беломестнов назвал «абсолютной неправдой» слова пострадавших лыжниц о «нулевой видимости» и «каше» вместо лыжни. По его словам, спортсменки просто поддались эмоциям, из-за чего и произошел завал.

«Есть предположение, что завал произошел из‑за испуга. Видимость была большая.

Спортсменки падали на расстоянии 80 метров — от первой до последней упавшей. И как только первое падение произошло, тренеры на трассе начали кричать, предупреждать. И этот крик мог повлиять на спортсменок, испугать», — сказал Беломестнов «Матч ТВ».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался в похожем духе. Он подчеркнул, что избежать травм в спорте невозможно и что лыжные гонки часто проводятся в тяжелых условиях — например, при аномально низких температурах.

«Поэтому прошу не искать виноватых. Люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы и в будущем постараются обезопасить спортсменов», – написал Сорин в Telegram-канале.

Губерниев поссорился с Федерацией и лишился жилья

С этой точкой зрения не согласился известный комментатор биатлона и лыжных гонок Дмитрий Губерниев. Он заявил, что Сорин «защищает мерзавцев» и назвал его «крепостным тренером», который придерживается точки зрения «своих господ, в данном случае работодателей».

«И родители, и дети просто в ужасе от того, что тогда произошло, а еще от того, что сейчас говорят Сорин и все те люди, которые обязаны защищать права детей — в данном случае, в лыжных соревнованиях. Это лишний раз подтверждает, что никакой эмпатии и никакого сочувствия у всех этих людей к детям нет», — цитирует Губерниева «Советский спорт».

Чуть позже журналист сообщил, что организаторы запретили ему заселяться в домик на территории стадиона в Архангельской области, где пройдет чемпионат России по лыжным гонкам, на котором он будет работать комментатором.

«Нарушили договоренности и выселили на улицу… Опять на ворах шапки сгорели…. Люди добрые, где жить-то теперь?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ему уже предложили заселиться в свой домик Сергей Устюгов и лыжницы Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.

Сам Губерниев также рассматривает вариант с ночевкой в палатке.

«С какой же радостью я приеду на лыжный чемпионат России в Малиновку, разобью палатку в стартовом городке и буду там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛГР, настоящих профессионалов проведения соревнований…» — написал комментатор.