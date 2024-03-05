«Китай — в сердечке!». Синхронистки — о выступлениях с Липницкой и поддержке Гном Гномыча Фигуристки Кольцова и Лобачева: Плющенко и Рудковская часто приглашают нас в шоу

Капитаны команды по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» Мария Кольцова и Софья Лобачева в интервью «Газете.Ru» рассказали, почему ушли из женского одиночного катания и как попали в шоу Евгения Плющенко, объяснили, как ставят совместные номера с Юлией Липницкой и другими одиночниками, а также вспомнили, как их поддерживал Гном Гномыч перед выходом на лед.

«Ждать партнера годами — не вариант»

— Как вы попали в фигурное катание и, в частности, в синхронное?

Кольцова: В фигурное катание меня привела мама: она тоже занималась, а я пыталась исполнить мечту мамы. В синхронное катание захотела перейти сама. Я была на сборах в «Сириусе» в одиночном катании и параллельно там занималась команда «Кристалл Айс».

Меня заинтересовало взаимодействие в коллективе, до этого я никогда не видела синхронное катание. Мне понравилось, как девочки занимаются на полу, работают в хватах, катаются в линиях и делают прикольные штуки. Сказала: «Мам, я хочу!». Год я еще покаталась в одиночном, а потом мы решили, что синхронное — да, это классно, и ни капли не пожалели.

Лобачева: У меня немного другая ситуация. В фигурное катание меня тоже привели родители: увидели в детстве по телевизору, а рядом был каток. Это была судьба (улыбается).

До 13 лет я каталась в одиночном, а потом из-за быстрого роста и раскоординации на прыжках мы приняли решение, что нужно попробовать что-то новое. Мама предложила: «Давай попробуем синхронное!». Я понятия не имела, что это такое, но мы пришли, я попробовала, мне понравилось, уже второй год катаюсь.

— Вы обе начинали кататься в Москве или приехали из других городов?

Лобачева: Я из Москвы.

Кольцова: А я из Костромы. У нас есть много спортсменов, которые переезжают в Москву: кто-то в танцы на льду, кто-то — в спортивные пары, кто-то — в одиночное. Хорошая федерация, тренер самый лучший. Может быть, вы смотрели чемпионат России по прыжкам, на нем выступала Екатерина Кольцова — это моя сестра (фигуристка дошла до полуфинала, где уступила действующей чемпионке России Аделии Петросян. — «Газета.Ru»).

— Как вашей сестре удалось попасть на такой крупный турнир? Вы просто подали заявку и ее одобрили?

Кольцова: Тренер Екатерины изучила регламент, где сказано, что принять участие в турнире могут любые спортсменки, и решили: «Почему бы и нет?». Мы вообще не ожидали, что она пройдет квалификацию и попадет в личный турнир, но, вероятно, стабильность тройных прыжков и принесла такой результат на фоне риска с четверными прыжками. Я считаю, это интересный опыт для Кати.

— Когда вы принимали решение о смене вида фигурного катания, не было ли варианта уйти в парное катание или в танцы?

Лобачева: У меня был выбор, но в танцах очень тяжело найти партнера. Ждать его годами — это был не вариант, поэтому выбрала синхронное.

«Ночуем друг у друга, чтобы хоть как-то поспать»

— Как вы начали участвовать в шоу Евгения Плющенко? В каких спектаклях уже удалось принять участие?

Кольцова: Я начала участвовать сразу, как перешла в синхронное катание в команду первого спортивного разряда. Нас сначала пригласили как второй состав на новогоднее шоу в Москве. Сейчас Евгений Викторович и Яна Александровна Рудковская нас часто приглашают, за что мы им очень благодарны. Они сделали свои шоу регулярными, не только по каким-то праздникам.

Между стартами мы успеваем съездить в другие города и страны вместе с командой. Это дает толчок вперед, мы все проходим вместе — летаем, живем, работаем, взаимодействуем с одиночниками. Это очень классно и заряжает нас на старты.

— Репетиции масштабных шоу, полагаю, занимают много времени и проходят в том числе и ночью. Трудно ли их совмещать с вашим обычным тренировочным процессом?

Лобачева: У нас нет четкого графика, всегда что-то может поменяться. Чаще всего активные репетиции проходят именно накануне шоу, за два дня до старта ты максимально заряжен, чтобы все собрать, доставить что-то, сработаться с одиночниками. Бывает трудно, но мы справляемся.

Кольцова: Периодически даже ночуем друг у друга, чтобы хоть как-то поспать, — у того, кто ближе живет. А так постановщики отправляют нам референсы и пожелания, мы с нашими тренерами думаем, ставим руки, отрабатываем фрагменты на нашей арене. По приезде в другие города мы репетируем уже на месте с постановщиками до самого старта шоу.

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— Основной постановщик шоу — Никита Михайлов, который в основном ставит программы одиночникам и парникам. Как вам работается с ним?

Лобачева: Никита очень трепетно относится к своей работе, очень подробно объясняет нам все, что нужно сделать, у нас есть с ним коннект.

Кольцова: Он всегда открыт к нашим идеям и фишечкам, мы можем предложить: «Здесь можем сделать так», и он нам: «Да, классно, давайте!». Иногда направит нас в нужное русло, что-то где-то поправит. Он очень творческий человек, максимально погружен в процесс, делает все возможное и невозможное.

«Китай — незабываемая страна!»

— В «Сказках Плющенко», в шоу «Русские сезоны» у вас были отдельные номера, где вы активно взаимодействовали с одиночницами — Юлией Липницкой, Ксенией Синицыной, Елизаветой Нугумановой. Насколько сложно было выстраивать работу с ними?

Лобачева: Все фигуристы очень открытые и идут на контакт. Мы легко можем друг другу что-то объяснить, если в процессе не очень понятно. Те же поддержки — мы в них профессионалы, поэтому легко можем объяснить человеку, который до этого с такими элементами не сталкивался, — и все получается.

Кольцова: Многие сами впервые видят синхронное катание и всегда удивляются, потом смотрят наши тренировки, выступления, болеют за нас. Лиза перед каждым нашим выходом с акселем говорит: «Девочки, я в вас верю, вперед, вы самые лучшие!». Александр Плющенко тоже (сын Плющенко и Рудковской, известный по домашнему прозвищу Гном Гномыч. — «Газета.Ru»).

Им всем очень интересно наблюдать, особенно когда мы что-то прыгаем или делаем похожие элементы из одиночного катания — те же вращения. Даже бывает, что повторяют нашу необычную хореографию (улыбается).

— Никто пока не изъявлял желание сменить свой вид на синхронное катание?

Кольцова: Они просто хотят немножко повзаимодействовать с нами, вклиниться в нашу атмосферу, попробовать, что это такое.

— За время шоу вам часто приходится менять образы, облачаться в новые костюмы. Сколько таких перевоплощений бывает за один вечер и напряженный ли это процесс?

Лобачева: В разных шоу по-разному. В каких-то бывает время, чтобы переодеться и отдохнуть слегка, в каких-то шоу минутка — и погнал дальше.

— Прошлым летом у вас было несколько выступлений с шоу команды Плющенко в Китае. Чем запомнилась эта поездка?

Лобачева: Китай просто в сердечке (улыбается).

Кольцова: Китай — незабываемая страна! Мы были там две недели, в выходные нас возили в самый крутой парк аттракционов в стране, мы пробовали национальную еду. Это было просто потрясающе! Мы постоянно были в коннекте с одиночниками, на Великой Китайской стене были с Марком Кондратюком, Сашей Самариным, Димой Алиевым, Лизой Нугумановой. На разминке они под нашу музыку зажигали (улыбается).

Одновременно с этим у нас проходили и сборы, мы активно тренировались. Старшая команда уехала на сборы в Казань, а мы — на шоу в Китай. Терять форму не хотелось, поэтому у нас в графике были и тренировки на льду, и ОФП (общая физическая подготовка. — «Газета.Ru»), и кроссы. Полноценный тренировочный процесс соблюдался.

close 100% Анастасия Матросова/«Газета.Ru»

— Уже что-то известно насчет следующих шоу, в которых будете принимать участие?

Кольцова: Мне кажется, самим продюсерам известны [подробности], а мы пока живем в моменте, у нас близится главный старт сезона. Погрузились в тренировочный процесс.

— Как вам кажется, удалось ли сделать синхронное катание более популярным благодаря тому, что вы принимаете участие в шоу?

Лобачева: Однозначно да. Чем чаще синхронное катание показывают публике, тем чаще люди начинают интересоваться: «А что это такое?».

Кольцова: Чувствуем, что внимание к синхронному катанию повысилось. Евгений Викторович и Яна Александровна делают все возможное: приглашают нас и дают все условия, чтобы мы катались, выступали на публику, нарабатывали опыт. Их вклад очень большой, очень классный и многими оценивается.