Овечкин забил важнейший гол в НХЛ и побил необычный рекорд Гретцки Шайба хоккеиста Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу над «Филадельфией»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 839-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 55 голов. Эта шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одержать волевую победу над «Филадельфией Флаейрз» (5:2) и увеличить свои шансы на попадание в плей-офф НХЛ.

Овечкин положил начало важнейшему камбэку «Вашингтона»

Каждый матч «Вашингтона» на этом отрезке сезона имеет огромное значение, поскольку «столичные» отчаянно борются за попадание в восьмерку лучших команд Восточной конференции НХЛ. Это достижение позволит им пробиться в плей-офф и сразиться за второй Кубок Стэнли в истории клуба.

В таких обстоятельствах встреча с «Филадельфией Флайерз», которая в данный момент занимает эту заветную восьмую строчку, превращалась для «Вашингтона» в решающую битву с прямым конкурентом.

Не выдержав давления перед игрой, «Кэпс» буквально рассыпались в первом периоде.

Уже на второй минуте американский нападающий «Филадельфии» Бобби Бринк открыл счет (1:0), а под конец периода еще одну шайбу в ворота «Вашингтона» отправил канадец Оуэн Типпетт (2:0), причем ему ассистировал россиянин Егор Замула. Этот пас стал для российского защитника «Флайерз» уже 12-м в сезоне.

Казалось, что все идет к печальному итогу для «столичных», но у капитана команды Александра Овечкина было другое мнение на этот счет.

В начале второго периода 38-летний нападающий сократил отставание от «Филадельфии» в своем фирменном стиле — броском в касание из левого круга вбрасывания.

22-летний нападающий «Вашингтона» Хендрикс Лапьер, которого недавно перевели в звено к Овечкину, чем привели его в полнейший восторг, выиграл вбрасывание в зоне «Филадельфии». Опытный Том Уилсон подхватил шайбу и сразу отпасовал на Александра Великого, который не промахнулся из своего любимого «офиса», — 1:2.

Гол российского капитана оживил весь «Вашингтон». Команда забросила пять шайб подряд и не пропустила ни одной, установив окончательный счет встречи — 5:2.

Помимо Овечкина, за «столичных» отличились Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум. Это первый случай с 23 марта 2023 года, когда «Кэпс» забросили пять шайб подряд.

Эта победа позволила «Вашингтону» приблизиться к «Филадельфии» на расстояние четырех очков, имея еще два матча в запасе («Флайерз» провели 61 встречу, а «Кэпс» — 59).

Команда Овечкина пока располагается на девятой строчке Восточной конференции, но становится все ближе и ближе к своей заветной цели — попаданию в плей-офф НХЛ.

Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

В матче с «Филадельфией» Овечкин забросил свою 839-ю шайбу в карьере и сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки — по числу голов за всю историю лиги. На счету великого канадца 894 шайбы, а значит, для повторения этого достижения Овечкину осталось 55 голов.

Всего в текущем сезоне 38-летний нападающий забросил 17 шайб и сделал 27 голевых передач в 56 матчах.

Такая результативность позволила россиянину вплотную приблизиться к топ-15 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

На данный момент в активе Великой Восьмерки 1529 очков (839 голов + 690 передач) за всю карьеру в заокеанской лиге. Он располагается на 16-м месте по данному показателю.

Овечкину осталось набрать всего два результативных балла, чтобы догнать Пола Кофри, занимающего 15-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен с 1531 баллом в активе.

Овечкин побил необычный рекорд Гретцки

Также в этом матче россиянин превзошел одно достижение великого канадца — обогнал его по количеству шайб, заброшенных в марте.

Капитан «Вашингтона» забил 145 голов за 245 мартовских игр в рамках НХЛ, в то время как на счету Гретцки 144 шайбы за 260 матчей, сыгранных в марте.

Также Овечкин планомерно приближается к еще одному рекорду — по количеству вратарей, которым он забивал в рамках НХЛ.

Голкипер «Филадельфии» Самуэль Эрссон стал 173-м вратарем, пострадавшим от Овечкина. Только два игрока в истории НХЛ забивали большему количеству вратарей — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Также любопытно, что Александр Великий забросил в ворота «Филадельфии» уже 48 шайб — это один из его любимых клиентов в лиге. Больше россиянин забивал только «Тампе» (50) и «Виннипегу» (53).

Овечкин спас товарища от избиения

Помимо голевых подвигов, капитан «Вашингтона» также отметился на льду участием в потасовке.

В третьем периоде матча автор голевой передачи на Овечкина — Том Уилсон — и игрок «Филадельфии» Гарнет Хэтэуэй схлестнулись в драке.

Хэтэуэй агрессивно повалил Уилсона на лед и набросился сверху, но тут вмешался Ови, который схватил соперника за шею и оттащил от своего одноклубника, не дав продолжить избиение.

Общая статистика Овечкина в матче — 17:43 минуты на льду (из них 4:04 — в большинстве), показатель полезности «+2», два броска в створ, два успешных силовых приема и один совершенный блок.