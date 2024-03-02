Овечкин жестко прошелся по игре «Вашингтона» в первом периоде матча с «Филадельфией»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин раскритиковал игру своей команды в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз». Его слова передает официальный сайт лиги.

«В первом периоде мы вообще не играли, не показывали свою игру. Они создали больше моментов, перебросали нас и выиграли всю борьбу. Я думаю, во втором периоде мы начали играть правильно, упростили игру, нашли верный ритм, и вы видите результат», — сказал Овечкин.

2 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2. После первого периода команда Овечкина уступала 0:2. В начале второго игрового отрезка российский форвард отметился заброшенной шайбой, а затем его начинания поддержали Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 56 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь стало 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

Ранее Овечкин объяснил, за счет чего «Вашингтон» переломил ход матча с «Филадельфией».