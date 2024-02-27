Новый антирекорд: Овечкин послал судью матом и провел худший матч в сезоне Хоккеист Овечкин провел худший матч в сезоне по показателю полезности

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил матч с «Оттавой Сенаторз» с худшим показателем полезности в сезоне — «-3». Россиянин также установил личный антирекорд по количеству матчей без бросков в створ за один сезон в НХЛ — пять. Кроме того, Овечкин накричал на судью и во втором матче подряд остался без результативных баллов. Тем не менее «Вашингтон» одержал над «Оттавой» победу со счетом 6:3 и продолжил борьбу за попадание в плей-офф НХЛ.

У «Вашингтона» еще есть шансы на плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» изо всех сил сражается за попадание в плей-офф НХЛ. В данный момент «столичные» располагаются на девятой строчке в таблице Восточной конференции НХЛ. До заветного восьмого места, которое позволяет принять участие в борьбе за Кубок Стэнли, остается всего четыре очка.

Уверенная победа над «Оттавой Сенаторз» (6:3) стала еще одним важным шагом на пути к этой цели. Однако для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина встреча обернулась личным кошмаром.

Российский нападающий ни разу не смог попасть в ворота, хотя провел на льду 16 минут 37 секунд, причем четыре минуты — в большинстве.

За весь матч Овечкин нанес всего два броска, и оба раза шайба прошла мимо ворот, так что вратарю «Оттавы» даже не пришлось напрягаться.

Это уже пятый матч в сезоне, когда капитан «Вашингтона» остался без бросков в створ.

Овечкин установил личный антирекорд по количеству таких встреч за один розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее у него набиралось максимум три таких неудачных матча — в сезоне-2016/17 и 2017/18. А за всю 19-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин провел всего 22 игры без бросков в створ.

Стоит отметить, что в матче против «Оттавы» Овечкин совершил два силовых приема, два блока и дважды перехватил шайбу. Но от Великой Восьмерки определенно ждали большего.

Напомним, россиянин является рекордсменом в истории заокеанской лиги по количеству бросков в створ: на его счету 6543 точных выстрела в 1401 матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ, что составляет в среднем 4,67 за игру.

Худший показатель полезности в сезоне

Капитан «Вашингтона» покинул лед с показателем полезности «-3». Таким образом, при нем команда пропустила три шайбы и не забросила ни одной. Это худший результат Овечкина в нынешнем сезоне. Кроме того, российский нападающий во втором матче подряд не смог набрать ни одного балла за результативность.

На данный момент в активе Овечкина 42 очка (16 голов + 26 передач) в 54 матчах НХЛ этого сезона при общем показателе полезности «-21».

Однако винить одного Овечкина в проблемах «Вашингтона» было бы несправедливо, так как вся команда долгое время находилась в серьезном кризисе. При 30 поражениях в сезоне со множеством пропущенных шайб у хоккеиста, который играет так много, как Овечкин, вряд ли мог бы получиться положительный показатель полезности.

Скандал с судьей

Даже не набирая результативных баллов, российский капитан умудряется заряжать свою команду на подвиги. Так, в матче против «Оттавы», в котором «Вашингтон» быстро вышел вперед (2:0), но так же быстро упустил это преимущество спустя всего четыре минуты (2:2), Овечкин рассвирепел и накричал на судью, после чего вся команда задвигалась активнее.

Скандальный эпизод произошел при равном счете, когда «столичные» получили право на большинство. Овечкин пытался подобрать шайбу на синей линии, однако арбитр неправильно выбрал позицию и помешал ему подхватить снаряд, сорвав атаку «Вашингтона».

В этот момент Овечкин прокричал на всю арену: «Убирайся с гребаного (здесь было использовано более крепкое слово. — «Газета.Ru») пути!»

В телевизионной трансляции это также было отчетливо слышно, что вызвало множество ироничных комментариев в социальных сетях.

Как бы то ни было, взрыв Овечкина встряхнул весь «Вашингтон», и команда сумела реализовать большинство (3:2). Больше «столичные» не позволили «Оттаве» сравнять счет и довели дело до уверенной победы (6:3).

Теперь у «Кэпс» пять побед в последних шести матчах и еще две игры в запасе по сравнению с «Филадельфией Флайерз», которую им нужно сместить с восьмой строчки Восточной конференции, чтобы попасть в плей-офф НХЛ.

При этом отыграть у «Филадельфии» нужно всего четыре очка.

Остается надеяться, что «Вашингтон» продолжит свою победную поступь, а Овечкин вернется к голевым подвигам, о которых в последнее время забыл.

На данный момент в активе Великой Восьмерки 838 шайб за всю карьеру в НХЛ. До «вечного» рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось 56 голов.