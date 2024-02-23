Впервые за 10 лет: Овечкин повторил уникальное достижение ветеранов НХЛ

«Вашингтон» на выезде победил «Тампу» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лидер «столичных» Александр Овечкин сделал голевую передачу и продлил результативную серию до 10 матчей, повторив уникальное достижение.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:5

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» принимала «Вашингтон». «Молнии» подошли к этой игре с мини-серией из двух поражений, в свою очередь, «Кэпс» перед этим матчем выиграли две встречи подряд.

Первый период завершился с уверенным преимуществом «столичных», которые отправили в ворота соперников две шайбы — отличились Николя Обе-Кюбель и Коннор Макмайкл. Во второй 20-минутке Брэндон Хагель размочил счет, но вскоре Энтони Манта в третий раз зажег свет за воротами Андрея Василевского.

В заключительном игровом отрезке «Тампа» предприняла отчаянную попытку перевернуть игру: меньше 30 секунд «молниям» понадобилось, чтобы сравнять счет стараниями Ника Пола и Тайлера Мотта.

Однако концовка осталась за гостями: сначала Расмус Сандин забросил шайбу, которая оказалась победной, а затем дубль после передачи Овечкина оформил Макмайкл, установив окончательный счет.

«Думаю, мы действовали очень собранно. Даже после того, как мы пропустили два быстрых гола в третьем периоде, скамейка сохранила самообладание и показала это в следующих сменах. Вряд ли вы могли бы сказать, что команда была ошарашена. Это была не та команда, которая позволила бы реализоваться плохим сценариям», — приводит официальный сайт «Вашингтона» слова главного тренера команды Спенсера Карбери.

Достижения Овечкина

Лучший российский снайпер в НХЛ ушел со льда без голов. Однако это не помешало ему установить и обновить ряд достижений.

Овечкин вошел в почетную когорту игроков НХЛ в возрасте 38 лет или старше, которым удавалось провести 10 или более матчей подряд с набранными очками. Он стал первым таким игроком за последние 10 лет.

До него такая серия удавалась Мартену Сен-Луи в сезоне-2013/14. Кроме того, в разные годы это удавалось Дэйву Коэну (сезон 1979/80), Бретту Халлу (2002/23) и Сергею Гончару (2012/13).

Отметим, что Халлу принадлежит рекордная серия для игроков 38+: в сезоне-2003/04 он провел 12 результативных игр подряд. По 11 таких матчей у Никласа Лидстрема (2010/11), Стива Айзермана (2005/06), Адама Оутса (2000/01, 2001/02) и Фила Эспозито (1979/80).

Что касается Овечкина, он в шестой раз за карьеру добился такого показателя, при этом трижды он на этом останавливался, а еще трижды — улучшал серию. Его личный рекорд — 14 подряд результативных встреч в сезоне-2018/19. Также он проводил серии из 13 матчей (2006/07) и 11 игр (2005/06).

В числе других достижений отметим, что Ови приблизился к соотечественнику Сергею Федорову по количеству голевых передач за карьеру. По этому показателю Александр занимает общее 64-е место, набрав 689 ассистентских баллов, и обогнать ему предстоит как раз Федорова, который занимает 63-ю строчку с 696 ассистами. Лучшим среди россиян в этом списке остается лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин (785).

Овечкин в матче с «Тампой» набрал 1527-е (838+689) очко за карьеру в НХЛ.

Он идет на 16-м месте среди лучших бомбардиров в истории лиги и отстает от 15-й строчки, которую занимает Пол Коффи, на четыре балла. Если же говорить о погоне Овечкина за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки, то он отстает от лучшего снайпера в истории НХЛ на 56 шайб.