Первая звезда дня НХЛ: дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над конкурентом

Александр Овечкин оформил второй дубль в сезоне, помог «Вашингтону» выиграть важнейший матч с «Нью-Джерси» и теперь отстает от карьерного рекорда Уэйна Гретцки всего на 56 шайб. Российские голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев внесли вклад в победу своих команд в сложных матчах с лидерами лиги, а Кирилл Капризов продлил феноменальную результативную серию до шести встреч. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:2

«Вашингтон» продолжает борьбу за попадание в плей-офф. По крайней мере, в этом уверен капитан команды Александр Овечкин, в матче с «Нью-Джерси» сделавший все, чтобы эта борьба оставалась реальной.

«Сегодня была очень важная игра для нас. Это как раз матч, про которые говорят, что он «за четыре очка». Мы здорово начали. Звено Макмайкла великолепно выполнило свою работу. «Чаки» (прозвище Макмайкла. — «Газета.Ru») был невероятен сегодня. И самая важная вещь, что мы сегодня не перестали играть в третьем периоде», — приводит официальный сайт НХЛ послематчевый комментарий Ови.

Действительно, «Кэпиталз» отставали от соперника на четыре очка, имея игру в запасе. «Дэвилз», правда, тоже не идут в зоне плей-офф, но борются за попадание в нее.

В Столичном дивизионе они идут на четвертом месте, а на третьем, кубковом, находится попавшая в полосу неудач «Филадельфия». Она опережала «дьяволов» на пять очков, имея на две проведенные встречи больше.

В общем, для «Вашингтона» вопрос стоял так: либо команда побеждает, либо может забывать о постсезонной стадии и сосредотачиваться на погоне своего капитана за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. В этот раз однако удалось совместить полезное с приятным.

На старте встречи действительно солировал Конор Макмайкл, центр второго звена. Сначала он уже на 39-й секунде игры добавил шайбу в сетку после броска белоруса Алексея Протаса, а затем при счете 1:1 сотворил шикарный индивидуальный гол, перехватив шайбу в чужой зоне, обыграв двух соперников, а затем и голкипера.

Ну а развязка наступила в третьем периоде, к которому команды подошли при минимальном перевесе «Кэпс». Сначала Дилан Строум сыграл на добивании, после того как сам подправил в створ бросок Овечкина.

Ну а дальше сольно выступил уже сам капитан. Тот же Строум выиграл вбрасывание в чужой зоне прямо на капитана, и тот, невольно сделав ложный бросок, со второй попытки переправил шайбу в верхний ближний угол. Команды еще раз обменялись голами, прежде чем на последней минуте Ови здорово подъехал на дальнюю штангу в большинстве и дождался там шайбу.

Таким образом, российский нападающий оформил свои 837-ю и 838-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 56 голов. Теперь на счету Овечкина 16 шайб в текущем сезоне, это его второй дубль в этом чемпионате и 28-й в карьере дубль в третьих периодах. По этому показателю он обошел Марио Лемье, а впереди теперь остался только Гретцки.

«Столичные» впервые с 16-18 января текущего года смогли выиграть два матча подряд, а «Вашингтон» остается в гонке за выход в плей-офф. По крайней мере, пока.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз» — 3:1

Феноменальная игра российского голкипера Игоря Шестеркина помогла его «Рейнджерс» одержать тяжелейшую победу над находящимся в блестящей форме и возглавляющим таблицу Центрального дивизиона «Далласом».

«Рейнджеры» удачно начали встречу, оформив перевес в две шайбы после бросков ведущего защитника команды Адама Фокса, которому ассистировал Артемий Панарин, и молодого финского нападающего Каапо Какко. Лидер обороны «Далласа» Миро Хейсканен, проводивший 400-й матч в НХЛ, еще до второго перерыва сократил отставание «Старз» до минимума. И техасцы давили очень мощно.

Шестеркин в итоге стал первой звездой, совершив 41 сейв, включая спасение от Тайлера Сегина, который дослал шайбу уже в пустые ворота — лежавший голкипер сумел отбить бросок клюшкой.

Ну а точку в противостоянии поставил поразивший пустые ворота гостей Винсент Трочек.

«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» — 6:3

Продлил свою феноменальную результативную серию нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого уже 14 (5+9) очков в шести последних играх.

В противостоянии с мощным «Виннипегом», накануне сделавший 3+3 против «Ванкувера» россиянин, отметился заброшенной шайбой и результативной передачей на Марко Росси. Но случилось все это уже в третьем периоде, когда «Джетс» лидировали с преимуществом в четыре шайбы. Второго подряд сумасшедшего камбэка для «Уайлд» не случилось (накануне «Миннесота» ушла против «Ванкувера» с 2:5 на 10:7).

Другие матчи

«Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 ОТ

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 ОТ

«Колорадо Эвеланш» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:1

«Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:5

«Лос-Анджелес Кингз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев стал вторым вратарем лиги в этом сезоне, достигшим отметки в 30 побед.

Что интересно, сделал он это в матче против того, кто добрался до этой вехи первым — Тэтчера Демко из «Ванкувера». Для этого россиянину потребовалось отразить 24 из 25 бросков по своим воротам, что принесло ему статус второй звезды встречи.