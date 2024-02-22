Легенду «Барселоны» посадили за изнасилование. Он все отрицал и путался в показаниях Суд приговорил футболиста Алвеса к 4,5 года тюрьмы по делу об изнасиловании

Легендарный футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, который завоевал 43 трофея за всю карьеру и уступает по этому показателю лишь Лионелю Месси (44), был признан виновным по делу об изнасиловании. Суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюремного заключения, а также дал ему еще пять лет тюрьмы условно и обязал выплатить жертве €150 тыс.

Признали виновным

Провинциальный суд Барселоны объявил свой вердикт по делу Дани Алвеса, которого обвинили в изнасиловании еще в январе 2023 года и сразу заключили под стражу без права внесения залога.

Тогда девушка, чье имя не раскрывается, заявила, что 30 декабря 2023 года в ночном клубе Барселоны Алвес завел ее в туалет и изнасиловал. По информации El Periodico, сразу после происшествия она обратилась к полицейскому, который записал их разговор на нательную камеру.

В ту же ночь ее обследовал судмедэксперт, выявивший следы семенной жидкости и травмы, характер которых говорит о борьбе.

На судебных заседаниях девушка рассказала, что Алвес вынудил ее называть себя «его маленькой шлюхой».

«Я сопротивлялась, но он был намного сильнее меня», — цитировала пострадавшую La Vanguardia.

По итогам нескольких заседаний, на которых были выслушаны показания свидетелей и жертвы, суд пришел к выводу, что футболист действительно вынудил девушку вступить с ним в половую связь, и приговорил его к четырем годам и шести месяцам заключения в тюрьме.

По информации каталонской газеты Mundo Deportivo, еще пять лет после этого Алвес будет считаться условно осужденным, и за ним будет осуществляться надзор правоохранительных органов. Также суд на девять с половиной лет запретил ему приближаться к жертве и вступать с ней в какой-либо контакт.

Кроме того, футболиста обязали покрыть все судебные издержки пострадавшей и выплатить ей €150 тыс. в качестве моральной компенсации.

Таким образом, один из самых титулованных футболистов в истории (на счету Алвеса 43 трофея, и лишь недавно его рекорд побил Лионель Месси — 44) еще нескоро выйдет на свободу и вряд ли когда-нибудь восстановит свою репутацию.

Стоит отметить, что суд все-таки вынес известному футболисту довольно мягкий приговор.

Максимальный срок за изнасилование в Испании составляет 12 лет — именно такое наказание запрашивало частное обвинение. Прокурор требовал посадить Алвеса на девять лет. Суд дал четыре с половиной года и признал полностью доказанной вину футболиста в изнасиловании.

Версия суда: как Алвес изнасиловал свою жертву

Суд заявил в своем вердикте, что «обвиняемый резко схватил заявительницу, повалил ее на пол» и изнасиловал, не дав ей возможности пошевелиться, хотя женщина говорила «нет» и хотела покинуть помещение. «Все это было совершено при отсутствии согласия на сексуальный контакт и с применением насилия».

В решении суда также утверждается, что для того, чтобы какое-либо действие считалось сексуальным насилием, «не обязательно наличие телесных повреждений или доказательства героического сопротивления со стороны жертвы».

Тем не менее в вердикте подчеркивается, что пострадавшая предоставила доказательства физических повреждений, которые «сделали очевидным» насилие со стороны Алвеса.

Кроме того, заявительница очень убедительно представила свою версию инцидента на устном судебном разбирательстве. Судьи подчеркнули, что она была последовательной на протяжении всех заседаний и не допустила ни одного противоречия.

Как менялись версии Дани Алвеса в суде

В отличие от пострадавшей, Алвес несколько раз менял свои показания, признавая, что его предыдущие слова были ложью.

По информации Mundo Deportivo, изначально он утверждал, что полового контакта не было вообще, а девушка все выдумала.

Затем он признал, что контакт был, но объяснил свою ложь тем, что пытался сохранить отношения с супругой Жоаной Санс. В итоге женщина удалила все совместные фотографии с ним и подала на развод.

Тем не менее, Алвес продолжал утверждать, что все произошло по взаимному согласию. Футболист пытался договориться с пострадавшей о досудебном решении дела в обмен на выплату ей €150 тыс. Однако девушка отказалась от денег и настояла на том, чтобы суд вынес Алвесу приговор.

Как адвокат пытался спасти Алвеса от тюрьмы

Основная стратегия защиты футболиста заключалась в том, чтобы использовать алкогольное опьянение как оправдание его действий.

Изначально информация об опьянении не упоминалась в деле Алвеса, однако в январе 2024 года его адвокат начал утверждать, что он якобы не осознавал своих действий, поскольку его когнитивные способности были сильно нарушены из-за выпитого алкоголя. Об этом сообщало издание COPE.

Адвокат требовал признать Алвеса полностью невиновным и освободить в здании суда. Этого добиться не удалось, но, возможно, суд действительно сократил срок заключения, приняв во внимание сведения о состоянии футболиста.

Адвокат потерпевшей Давид Саэс заявил, что его клиентка удовлетворена решением суда.

«Мы еще изучим приговор и тщательно его проанализируем. Мы удовлетворены приговором, потому что он признает правоту жертвы и все мучения, которые она перенесла. Но нам еще предстоит оценить, соответствует ли суровость приговора фактам», — отметил Саэс, чьи слова приводит газета Marca.