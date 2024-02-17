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Спорт

Затмившая Валиеву звезда Тутберидзе сражается за золото на главном турнире России. LIVE

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Магнитогорске в рамках главного турнира зимы в России — Спартакиады сильнейших, которая проводится по программе Олимпийских игр, — стартовали соревнования по фигурному катанию. Женщины показывают свою короткую программу. Среди фаворитов соревнований — ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, которая обыграла Камилу Валиеву на чемпионате России, а также Алина Горбачева, которая тоже исполняет четверные прыжки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:42

В начале проката сделала фигуристка неплохой двойной аксель, а затем чисто исполнила каскад 3 лутц + 3 тулуп. Во второй части проката был тройной флип, тоже чистый. Ну и достаточно уверенно отработала на вращениях, а вот за дорожку шагов получила только второй уровень.

16:38

Людмила Фурсова начинает свою короткую программу.

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16:37

На втором месте, естественно, оказывается Садкова.

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16:36

Сразу неудача на первом прыжке, тройном флипе, но затем сделала четкий двойной аксель. Да и каскад 3 лутц + 3 тулуп во второй части выполнен отлично. Вращения все на четвертый уровень. Дорожка тоже на третий уровень.

16:33

А теперь на льду ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова.

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16:33

Отличное начало соревнований и мощный ориентир для соперниц от Синицыной.

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16:32

Отлично сделала каскад 3 лутц + 3 тулуп, прыгнула чистый двойной аксель. Вращения на четвертый уровень, а вот дорожку шагов сделала на третий. Со всеми элементами здорово справилась. Практически идеально — без ошибок. И тройной лутц во второй части тоже был хорош.

16:28

Первой выступает москвичка Ксения Синицына.

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16:20

Начинается первая разминка.

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16:10

Скоро на льду появятся участницы первой разминки.

Первая разминка

1. Ксения Синицына 2. Дарья Садкова 3. Людмила Фурсова 4. Мария Агаева 5. Вероника Яметова

Вторая разминка

6. Аделия Петросян 7. Анна Фролова 8. Ксения Гущина 9. София Захарова 10. Елизавета Куликова 11. Алина Горбачева

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня лучшие фигуристки страны начинают свои соревнования на Спартакиаде сильнейших России, которая проводится по программе Олимпийских игр — 2026.

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