Затмившая Валиеву звезда Тутберидзе сражается за золото на главном турнире России. LIVE

16:42

В начале проката сделала фигуристка неплохой двойной аксель, а затем чисто исполнила каскад 3 лутц + 3 тулуп. Во второй части проката был тройной флип, тоже чистый. Ну и достаточно уверенно отработала на вращениях, а вот за дорожку шагов получила только второй уровень.