Затмившая Валиеву звезда Тутберидзе сражается за золото на главном турнире России. LIVE

В начале проката сделала фигуристка неплохой двойной аксель, а затем чисто исполнила каскад 3 лутц + 3 тулуп. Во второй части проката был тройной флип, тоже чистый. Ну и достаточно уверенно отработала на вращениях, а вот за дорожку шагов получила только второй уровень.
Сразу неудача на первом прыжке, тройном флипе, но затем сделала четкий двойной аксель. Да и каскад 3 лутц + 3 тулуп во второй части выполнен отлично. Вращения все на четвертый уровень. Дорожка тоже на третий уровень.
Отлично сделала каскад 3 лутц + 3 тулуп, прыгнула чистый двойной аксель. Вращения на четвертый уровень, а вот дорожку шагов сделала на третий. Со всеми элементами здорово справилась. Практически идеально — без ошибок. И тройной лутц во второй части тоже был хорош.
Скоро на льду появятся участницы первой разминки.
Первая разминка
1. Ксения Синицына 2. Дарья Садкова 3. Людмила Фурсова 4. Мария Агаева 5. Вероника Яметова
Вторая разминка
6. Аделия Петросян 7. Анна Фролова 8. Ксения Гущина 9. София Захарова 10. Елизавета Куликова 11. Алина Горбачева