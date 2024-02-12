«Напали за то, что украинец»: в Германии школьники убили 17-летнего баскетболиста Bild: полиция задержала подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста Ермакова

В Германии двое подростков с ножами подозреваются в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова — игрока юношеской национальной сборной и местной команды «Art Giants». Его друг, 18-летний Артем Козаченко — в реанимации в критическом состоянии. Конфликт между украинцами и местными подростками начался в автобусе, а убийство произошло на глазах у свидетелей.

Ссора со школьниками в автобусе

Трагедия случилась в немецком Оберхаузене, на севере от Дюссельдорфа, в ночь на 10 февраля. Два молодых украинских баскетболиста Владимир Ермаков и Артем Козаченко повздорили с компанией школьников во время поездки в автобусе.

Как сообщает Bild, выступающие в Дюссельдорфе за «ARTS Giants» в Бундеслиге U-19 молодые люди возвращались домой после тренировки и вышли на остановке у железнодорожного вокзала.

Там те самые школьники вышли вслед за молодыми спортсменами и напали на них с ножами. Врачи не смогли спасти Ермакова, он скончался во время экстренной операции.

Козаченко выжил, но сейчас находится в реанимации. Его состояние изначально оценивалось как критическое, сейчас оно стало стабильным. Врачи утверждают, что жизни спортсмена уже ничего не угрожает.

«В Дюссельдорфе произошло страшное горе — трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков. Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду «ART Giants» из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы!» — выпустила пресс-релиз по поводу случившегося Федерация баскетбола Украины (ФБУ).

В стычке были и другие пострадавшие. Так, серьезно ранены еще 14-летний сириец из Гельзенкирхена и 13-летняя девочка ливанского происхождения, проживающая в Оберхаузене. Все они госпитализированы.

Кто убил украинского спортсмена

Конфликт произошел при свидетелях, само нападение попало на запись камер видеонаблюдения. Нападавшие успели скрыться. Ночью за расследование взялся отдел по расследованию убийств из главного полицейского управления Эссена. Полиция быстро вышла на подозреваемых — их задержали рано утром у них дома, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.

По информации Bild, в убийстве подозреваются 15-летний школьник немецко-турецкого и 14-летний школьник немецко-греческого происхождения. Оба уже попадали в полицейские хроники, а первый был ранее задержан за разбойные нападения и грабежи. При этом в отношении младшего подозреваемого обосновать обвинения не удалось, из-за чего он и был передан опекунам.

Участник чемпионата Европы среди юношей

Погибший Ермаков принимал участие в составе юношеской сборной страны в чемпионате Европы (U-16). Украина играла в дивизионе Б на проходивших в столице Болгарии Софии соревнованиях.

На групповом этапе украинцы выступали в подгруппе D и в пяти встречах одержали две победы при трех поражениях. Сначала они уступили сборной Финляндии (65:82), затем обыграли Словакию (93:71), уступили Румынии (57:88), выиграли у Ирландии (88:67) и потерпели поражение от лучшей команды группы, сборной Германии (56:100).

Украинцы заняли в своем секстете четвертое место, обойдя словаков и ирландцев и попали в плей-офф за 9-16-е места. Там они со счетом 58:66 потерпели поражение от Великобритании, в полуфинале плей-офф за 13-16-е места одолели команду Чехии (83:75), а в игре за 13-14-е места уступили венгерским сверстникам (79:82).

Таким образом, юношеская сборная Украины сохранила прописку во втором по силе дивизионе чемпионата континента.

«Владимир был очень популярен среди тренеров, товарищей по команде и друзей. Его будут помнить как молодого человека, который радовался жизни и имел достойные спортивные амбиции», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой «ARTS Giants».