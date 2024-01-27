«Заявил, что работает в ФСБ»: пьяный пассажир такси избил чемпионку мира по дзюдо Адвокат Калинов: избившему дзюдоистку Слепышеву может грозить до 2 или до 5 лет

Пьяный пассажир такси напал на чемпионку мира и Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушением слуха Милу Слепышеву. Он избил ее, а затем заявил, что «работает в ФСБ». Полиция сначала отказалась заводить дело, а потом возбудила сразу два — на неустановленное лицо, хотя личность нападавшего уже известна. В Госдуме взяли ситуацию на контроль, а адвокат Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что грозит мужчине и полициейским.

«Пытался заставить просить прощения на коленях»

Нетрезвый пассажир такси в Самаре избил чемпионку мира и Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха, заслуженного мастера спорта Милу Слепышеву. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

«Миле Слепышевой позвонила ее подруга по имени Ольга, подрабатывающая в такси, и попросила о помощи. История стара как мир — девушке с инвалидностью «посчастливилось» принять заказ у пьяного неадеквата. Выходя из машины, он дверью повредил припаркованный во дворе чужой автомобиль, а на замечание Ольги начал бесноваться.

Приехавшая на помощь Мила попыталась успокоить мужчину, который жестоко ее избил — таскал за волосы, сморкался на нее, пытался заставить просить прощения на коленях и заявлял, что «работает в ФСБ»,

— говорится в сообщении.

По данным канала, на помощь женщинам пришли прохожие. Самарская полиция провела процессуальные проверки, но сначала отказалась возбуждать уголовное дело, а затем завела сразу два — в отношении неустановленного лица. При этом лицо мужчины видно на записи, обнародованной каналом. Утверждается, что его личность давно известна, а сам инцидент произошел еще в октябре.

На данный момент мужчина остается на свободе, а интересы Слепышевой защищать некому, так как ее брат находится в зоне военной операции на Украине, пишет Readovka.

«На лицо «героя» можно смотреть целых две минуты»

На инцидент отреагировал депутат Госдумы, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн. Он заявил, что лично следит за развитием ситуации, а также призвал провести проверку в отношении полицейских.

«Прошу принять все необходимые меры по поиску и скорейшему задержанию преступника. И провести внутреннюю проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые сначала отказывают в возбуждении уголовного дела, а потом возбуждают сразу два, но в отношении неустановленного лица, хотя на лицо «героя» можно смотреть целых две минуты без смс и регистрации — видео с места преступления имеется. Беру дело на личный контроль», — написал Хинштейн в Telegram.

«В регионах не принимается достаточно мер по преступлениям полицейских»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что может грозить нарушителю. По его мнению, наказание должно быть определено после медицинской экспертизы.

«Налицо два варианта. Либо это будет причинение вреда здоровью средней тяжести — пункт «д» статьи 112 УК РФ, до пяти лет лишения свободы. Либо, возможно, часть 2 статьи 115 — причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, до двух лет лишения свободы. По какой именно статье будет возбуждено дело, зависит от медицинской экспертизы, которая установит степень вреда здоровью», — заявил Калинов.

Также юрист назвал действия полицейских злоупотреблением служебными полномочиями. Он допустил, что они руководствовались личными интересами при разбирательстве.

«Полицейские сначала отказывались возбуждать дело, потом, по имеющейся информации, возбудили два, в отношении неустановленного лица. Здесь, однозначно, есть злоупотребление должностными полномочиями — статья 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы.

Будет ли против них возбуждено дело по данной статье, сказать сложно, потому что иной раз приходит сталкиваться с тем, что и прокуратура, и Следственный комитет не возбуждают уголовные дела по подобным преступлениям, приходится этого добиваться.

На мой взгляд, это именно злоупотребление, потому что наверняка оперативные работники уже вычислили этого человека и его данные есть. Была информация, что он работает в правоохранительных органах, в спецслужбах, и поэтому не возбуждалось дело.

Конечно, можно это все раскрутить и привлечь полицейских к ответственности. Но иной раз в регионах не принимается достаточных мер ни по пыткам со стороны полицейских, ни по подобным делам. У меня лично создается впечатление, что так бывает — на примере дела о пытках полицейскими жителей Тюмени Михаила Губина и Дениза Айдына», — констатировал Калинов.