Один погиб, у 842 травмы: организаторы сочли марафон в Гонконге успешным, несмотря на пострадавших Во время марафона в Гонконге умер бегун, 842 получили травмы

В Гонконге после преодоления дистанции скончался участник ежегодного марафона. Еще один бегун находится в критическом состоянии в больнице: у него остановилось сердце на финише. Всего пострадали 842 человека. Подобное происходит не первый год, однако, несмотря на предупреждения врачей и регулярные смерти участников, мероприятие продолжается.

Смертельный марафон

В Гонконге во время марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon погиб 30-летний бегун, еще 842 человека получили травмы. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

По предварительным данным, один из участников спустился после забега в метро, на станцию Тинь Хау. Там ему резко стало плохо, и он потерял сознание. Мужчину экстренно доставили в больницу Руттонджи, однако врачи не смогли ему помочь — бегун скончался в лечебном учреждении.

Еще один участник забега на десять километров тоже находится в критическом состоянии в больнице. Главный врач гонконгского марафона Линь Цзяньцюнь сообщил Cable News, что мужчине стало плохо недалеко от финишной черты в парке Виктория около 9:00 (4:00 мск). Находившиеся на мероприятии медики отвели его в пункт первой помощи. Там у мужчины на некоторое время остановилось сердце. Сейчас он в коме, врачи борются за его жизнь.

RTHK со ссылкой на медиков сообщила, что госпитализация потребовалась 39 участникам забега — один мужчина находится в критическом состоянии, четверо мужчин и одна женщина — в тяжелом, а восемь мужчин и семь женщин — в стабильном. Еще 11 мужчин и пять женщин отпустили домой после оказанной им необходимой помощи. О состоянии еще одного бегуна данных нет.

Несмотря на рекордное число пострадавших, организаторы марафона считают мероприятие успешным — результаты участников забега улучшились. 446 бегунов, которые завершили дистанцию за три часа (мужчины) или три с половиной часа (женщины), могут выиграть 10 тысяч гонконгских долларов (около 115 тыс. рублей). В прошлом году участников с таким результатом было в два раза меньше.

В группе риска люди до 40 лет

Специалист по неотложной медицинской помощи Сиу Юэ-чжун рассказал RTHK, что у вроде бы здоровых людей до 40 лет могут быть скрытые заболевания сердца, о которых они не знают. По его словам, марафонские забеги дают колоссальную нагрузку на этот орган, в совокупности с рядом заболеваний, например гемангиомой головного мозга (доброкачественная опухоль, состоящая из переплетенных сосудистых клубочков, заполненных кровью. — «Газета.Ru») или астмой, может произойти внезапная остановка сердца.

Эксперт добавил, что даже молодым людям при участии в подобных мероприятиях стоит обращать внимание на историю семейных болезней. Если в их роду кто-то внезапно терял сознание или неожиданно умирал, стоит проконсультироваться с врачом, целесообразно ли участие в подобных забегах. Кроме этого, люди с диабетом, высоким давлением и хроническими заболеваниями обязательно должны пройти обследование до марафона.

Не первая жертва

В 2015 году на гонконгском марафоне также скончался 24-летний местный житель. По данным Scmp, участник упал в обморок в ста метрах от финишной черты в парке Виктория. Он сильно ударился головой. Его сразу же доставили в больницу Руттонджи, а затем перевели в другое лечебное учреждение. Бегун провел ночь в отделении интенсивной терапии, но, несмотря на старания врачей, умер.

Тогда же серьезно пострадал 49-летний мужчина. Ему понадобилась госпитализация, как и еще 39 участникам.

В 2018 году умер 50-летний участник забега на 10 км. Это произошло через три дня после преодоления дистанции. Он перенес острый инфаркт миокарда. Смерти зафиксировали в 2017, 2012 и 2006 годах.

Standard Chartered Hong Kong Marathon ежегодно проводится в Гонконге, начиная с 1997 года. Участники, число которых составляет около 70 тыс. человек, могут бежать разные дистанции: стандартный марафон в 42 км, полумарафон и забег на 10 км. Есть отдельное состязание для участников на инвалидных колясках.

В этом году победителем марафона стал Андерсон Серой из Кении. Он преодолел дистанцию за 02:12:50. Победительницей марафона стала Медина Армино из Эфиопии, ее результат составил 02:28:47.