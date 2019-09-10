Не выдержало сердце: знаменитый пловец умер на пробежке

9 сентября российский спортивный мир постигла утрата — знаменитый отечественный пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев умер во время утренней пробежки. Спортсмен, для которого этот ритуал был ежедневным, упал во время бега и в итоге скончался.

О смерти Макеева сообщил в своем фейсбуке журналист Андрей Митьков, являвшийся другом пловца. По предварительной версии, у того не выдержало сердце.

«Потеря для всего нашего плавания. Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал. Наверное, сердце… Замечательный человек, добрый… Много полезного и хорошего делал для ребят и девчонок… Эх, не попьем больше пивка… Земля пухом, друг… Супруге и детям — соболезнования… Держитесь», — написал Митьков.

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Сейчас это кажется удивительным, но Макеев только-только вернулся из Греции, где на выходных стал участником традиционного заплыва в открытом море, носящего название Oceanman.

Макеев уже не раз становился «человеком океана», завершая десятикилометровую дистанцию, но в этом году организаторы усложнили задание. На этот раз путь спортсменов пролегал по Ионическому морю от Корони до Каламаты, а дистанция составила невероятные 30 километров!

В итоге нашлись всего девять человек, рискнувших принять участие в столь экстремальном состязании, и Макеев не только преодолел всю дистанцию, но и показал третий результат, заработав титул «ультрачеловек океана».

«Открытое море — это не внутренние водоемы. Волны, течение, ветер — здесь это все на другом уровне, и далеко не все это прогнозируется. Сколько бы ты ни наматывал в бассейне или на наших озерах, здесь ты сталкиваешься совсем с другим», — рассказывал Макеев о своем почти десятичасовом заплыве изданию E1.

«30 километров — это сама по себе большая дистанция для плавания. Достаточно сказать, что в программе чемпионатов мира по плаванию на открытой воде у действующих спортсменов самая большая дистанция — 25 километров,

— добавил Макеев.

— Каждого участника сопровождал катер, который, собственно, и указывал, куда плыть. С катера осуществлялось и питание спортсмена, интервал которого, как и то, чем питаться, решается заранее. Первые часа полтора была достаточно крупная зыбь, потом — практически штиль. Где-то после полудня (кстати, прогноз на это давали) начал подниматься ветер, соответственно, усилилась волна. Последние часа два пошла крупная волна, пришлось очень несладко. Безусловно, самый тяжелый отрезок дистанции».

Впрочем, недавний Ultraoceanman далеко не единственный его спортивный подвиг. Так, в августе 2017 года пловец из Екатеринбурга в одиночку за 4 часа и 37 минут переплыл Гибралтар, причем этот результат вошел в топ-10 заплывов через пролив.

Сам Макеев потом рассказывал, что скорость была не самоцелью, а скорее необходимостью, потому что в проливе, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном и расположенном между Европой и Африкой, очень сильное течение.

Еще раньше вместе с друзьями Игорь собирался вплавь преодолеть пролив между гавайскими островами Молокаи и Оаху, где расположена столица американского штата Гонолулу, а также знаменитая база Перл-Харбор. Правда, тогда задуманное не удалось осуществить из-за акул, помешавших спортсменам.

Шестерка уральских пловцов, в составе которой была женщина — Анна Горковенко, — начала переплывать пролив Молокаи (Каиви) в ночь на 27 июня 2017 года, планируя разбить 42-километровую дистанцию на отрезки по полчаса для каждого спортсмена. Однако на 25-м километре заплыв пришлось остановить, когда в воде находился как раз Макеев.

«На девятом часу эстафеты, уже после восхода солнца, у катера, где находилась отдыхающая смена, внезапно появилось несколько акул, – рассказал один из участников эстафеты Алексей Марков. – Организаторы немедленно дали каякеру, сопровождающему плывущего в тот момент Игоря Макеева, команду на срочную эвакуацию на катер».

В итоге Игорь был эвакуирован на катер в считанные секунды, и в итоге оказалось, что команде встретились белоперые акулы, являющиеся опасными для человека.

«С одной стороны, конечно, есть эффект незавершенности, но с другой – получили море адреналина и эмоций от общения с океаном, и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Во время эстафеты пловцы чувствовали себя настоящей щепкой в бурлящей стихии. Волна накрывала с головой, а потом прокатывала вниз с 2-3-метровой высоты – покруче «американских горок», — добавил еще один член группы Артем Сушко.

При этом компания друзей планировала в будущем повторить свою попытку переплыть гавайский пролив. Правда, Макеев уже этого не сделает. Роковой для пловца, преодолевавшего самые сложные дистанции в тяжелейших условиях, оказалась обычная пробежка.