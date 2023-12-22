«Временщик — придет и уйдет»: «Спартак» неожиданно назначил нового спортивного директора

Московский «Спартак» назвал имя нового спортивного директора клуба. Эту должность займет португалец Томаш Амарал, который ранее 4,5 года работал старшим скаутом в «Бенфике». Как сообщает пресс-служба красно-белых, британец Пол Эшуорт, ранее занимавший этот пост в «Спартаке», продолжит работу в качестве технического директора.
«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» — это по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.
Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски я знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!»
— высказался Амарал о своем назначении.
За плечами специалиста не только скаутская работа в «Бенфике» и в испанских командах «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде», но и тренерская деятельность: он был ассистентом в португальских «Фаренсе» и «Браге». Как подчеркнула пресс-служба клуба, Амарал наработал связи не только на европейском футбольном рынке, но и в Южной Америке и в Азии. В период его работы «Бенфика» завоевала титул чемпиона Португалии и дважды добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Назначение Амарала прокомментировал бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин. В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что функционер не задержится в «Спартаке» надолго, а также посетовал, что красно-белые не договорились с бывшим спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, который тоже претендовал на этот пост.
«Не знаю, какие цели руководство «Спартака» ставит в дальнейшем. Но они только что вели переговоры с Рибалтой — хорошим менеджером, который, видимо, не согласился с их направлением. Они нашли другого специалиста, которого все устраивает.
Эти спортивные директоры — исполнители. Сколько их уже было, начиная с Томаса Цорна и дальше… Они все делают дело и уходят. Побудет Амарал там, а потом придет другой.
Рибалта — серьезный менеджер и не согласился просто так «прийти и уйти». Если выстраивать работу в клубе, то это должно быть надолго. А на год-два — это все временщики, которые приходят и уходят. И этот португалец приходит на время, чтобы отработать свою задачу и уйти», — считает Гладилин.
Также тренер высказался о трансферной политике «Спартака» в зимнюю паузу. Он отметил, что команду может покинуть капитан Георгий Джикия, кроме того, возникли слухи об уходе в аренду молодого нападающего Павла Мелешина. По мнению Гладилина, эти потери ослабят российский костяк команды, а на место уходящих футболистов придут легионеры, о способностях которых невозможно судить заранее.
«Спартаку» ничего укреплять не надо, у него очень хороший состав. Но и Джикия может уйти, и Мелешина они могут отдать. Они ослабляют своих игроков, которые прошли российскую школу, понимают менталитет и знают, что такое «Спартак». Естественно, будут брать легионеров, которые понятия не имеют о спартаковском стиле. Они приходят на время. А какого они класса?
Футболисты уровня Квинси Промеса сюда не поедут. Есть игроки, которые не подходят по уровню в Европе, — они могут приехать сюда, чтобы набраться опыта и снова засветиться там.
Только такие и могут поехать сюда. Джикия и Мелешин уходят — значит, вместо них новый менеджер привезет легионеров. У нас игроков такого же уровня нет — а если и есть, то они в «Спартак» не пойдут, а поедут в Европу», — заключил Гладилин.
Экс-нападающий красно-белых и сборной России Максим Деменко в свою очередь заметил, что назначение Амарала произошло с одобрения главного тренера Гильермо Абаскаля. В комментарии «Газете.Ru» он подчеркнул, что принятие таких решений в обход тренера может создать команде проблемы.
«Был сначала разговор про Рибалту, который работал в «Зените». Видимо, кто-то из агентов, может быть, даже сам Абаскаль повлиял на отказ от данной кандидатуры. Если без тренера этот вопрос решался, то я подобного не понимаю. Если же это тренерское назначение, то я могу понять, что он хотел получить человека, с которым удобно работать и общаться.
Я вспоминаю, как «Спартак» судился с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым, хотя он многое решал в клубе. И с Дмитрием Поповым раньше что-то не поладили. И если сейчас вопрос решался без участия тренера, то это непонятная ситуация. А если с ним все согласовали, если Абаскалю доверяют, это правильное назначение», — полагает Деменко.
Говоря о трансферных задачах «Спартака», бывший нападающий заметил, что новые приобретения, вероятно, будут сделаны с прицелом на следующий сезон, поскольку в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги москвичам будет очень сложно бороться за лидерство.
«Джикия и Мелешин — хорошие, сильные футболисты. В аренду отдавать — одно. Продавать — совсем другое. Мы говорим о 12-ти играх чемпионата. «Спартак» отстает от лидеров на восемь очков. Конкурировать с «Зенитом» и с «Краснодаром» — большой риск.
Сейчас могут быть трансферы с прицелом на следующий год. Но искать футболистов из Европы, переплачивать за них — я не понимаю этого. Хорошо, можно делать системно, как «Зенит», который постоянно подписывает бразильцев. Сейчас на пост спортивного директора «Спартака» пришел португалец — возможно, он будет молодых ребят из португальских академий выписывать. Но зачем тогда «Спартаку» своя академия?» — задался вопросом Деменко.
На зимнюю паузу в чемпионате «Спартак» ушел на пятом месте, набрав 30 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего «Краснодара». Ближайший матч РПЛ красно-белые проведут 2 марта в Санкт-Петербурге, где сыграют с «Зенитом».