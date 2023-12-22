«Временщик — придет и уйдет»: «Спартак» неожиданно назначил нового спортивного директора

Московский «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал португалец Томаш Амарал, ранее работавший в «Бенфике». В комментариях «Газете.Ru» ветеран красно-белых Валерий Гладилин назвал Амарала «временщиком», а экс-форвард команды Максим Деменко допустил, что на это кадровое решение повлиял главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Московский «Спартак» назвал имя нового спортивного директора клуба. Эту должность займет португалец Томаш Амарал, который ранее 4,5 года работал старшим скаутом в «Бенфике». Как сообщает пресс-служба красно-белых, британец Пол Эшуорт, ранее занимавший этот пост в «Спартаке», продолжит работу в качестве технического директора.

«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» — это по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.

Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски я знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!»

— высказался Амарал о своем назначении.

За плечами специалиста не только скаутская работа в «Бенфике» и в испанских командах «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде», но и тренерская деятельность: он был ассистентом в португальских «Фаренсе» и «Браге». Как подчеркнула пресс-служба клуба, Амарал наработал связи не только на европейском футбольном рынке, но и в Южной Америке и в Азии. В период его работы «Бенфика» завоевала титул чемпиона Португалии и дважды добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Назначение Амарала прокомментировал бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин. В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что функционер не задержится в «Спартаке» надолго, а также посетовал, что красно-белые не договорились с бывшим спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, который тоже претендовал на этот пост.

«Не знаю, какие цели руководство «Спартака» ставит в дальнейшем. Но они только что вели переговоры с Рибалтой — хорошим менеджером, который, видимо, не согласился с их направлением. Они нашли другого специалиста, которого все устраивает.

Эти спортивные директоры — исполнители. Сколько их уже было, начиная с Томаса Цорна и дальше… Они все делают дело и уходят. Побудет Амарал там, а потом придет другой.

Рибалта — серьезный менеджер и не согласился просто так «прийти и уйти». Если выстраивать работу в клубе, то это должно быть надолго. А на год-два — это все временщики, которые приходят и уходят. И этот португалец приходит на время, чтобы отработать свою задачу и уйти», — считает Гладилин.

Также тренер высказался о трансферной политике «Спартака» в зимнюю паузу. Он отметил, что команду может покинуть капитан Георгий Джикия, кроме того, возникли слухи об уходе в аренду молодого нападающего Павла Мелешина. По мнению Гладилина, эти потери ослабят российский костяк команды, а на место уходящих футболистов придут легионеры, о способностях которых невозможно судить заранее.

«Спартаку» ничего укреплять не надо, у него очень хороший состав. Но и Джикия может уйти, и Мелешина они могут отдать. Они ослабляют своих игроков, которые прошли российскую школу, понимают менталитет и знают, что такое «Спартак». Естественно, будут брать легионеров, которые понятия не имеют о спартаковском стиле. Они приходят на время. А какого они класса?

Футболисты уровня Квинси Промеса сюда не поедут. Есть игроки, которые не подходят по уровню в Европе, — они могут приехать сюда, чтобы набраться опыта и снова засветиться там.

Только такие и могут поехать сюда. Джикия и Мелешин уходят — значит, вместо них новый менеджер привезет легионеров. У нас игроков такого же уровня нет — а если и есть, то они в «Спартак» не пойдут, а поедут в Европу», — заключил Гладилин.

Экс-нападающий красно-белых и сборной России Максим Деменко в свою очередь заметил, что назначение Амарала произошло с одобрения главного тренера Гильермо Абаскаля. В комментарии «Газете.Ru» он подчеркнул, что принятие таких решений в обход тренера может создать команде проблемы.

«Был сначала разговор про Рибалту, который работал в «Зените». Видимо, кто-то из агентов, может быть, даже сам Абаскаль повлиял на отказ от данной кандидатуры. Если без тренера этот вопрос решался, то я подобного не понимаю. Если же это тренерское назначение, то я могу понять, что он хотел получить человека, с которым удобно работать и общаться.

Я вспоминаю, как «Спартак» судился с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым, хотя он многое решал в клубе. И с Дмитрием Поповым раньше что-то не поладили. И если сейчас вопрос решался без участия тренера, то это непонятная ситуация. А если с ним все согласовали, если Абаскалю доверяют, это правильное назначение», — полагает Деменко.

Говоря о трансферных задачах «Спартака», бывший нападающий заметил, что новые приобретения, вероятно, будут сделаны с прицелом на следующий сезон, поскольку в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги москвичам будет очень сложно бороться за лидерство.

«Джикия и Мелешин — хорошие, сильные футболисты. В аренду отдавать — одно. Продавать — совсем другое. Мы говорим о 12-ти играх чемпионата. «Спартак» отстает от лидеров на восемь очков. Конкурировать с «Зенитом» и с «Краснодаром» — большой риск.

Сейчас могут быть трансферы с прицелом на следующий год. Но искать футболистов из Европы, переплачивать за них — я не понимаю этого. Хорошо, можно делать системно, как «Зенит», который постоянно подписывает бразильцев. Сейчас на пост спортивного директора «Спартака» пришел португалец — возможно, он будет молодых ребят из португальских академий выписывать. Но зачем тогда «Спартаку» своя академия?» — задался вопросом Деменко.

На зимнюю паузу в чемпионате «Спартак» ушел на пятом месте, набрав 30 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего «Краснодара». Ближайший матч РПЛ красно-белые проведут 2 марта в Санкт-Петербурге, где сыграют с «Зенитом».