«Реал», «Ман Сити», «Бавария» и другие гранды узнают своих соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE

Седьмая пара: «Лейпциг» — «Реал Мадрид».
Третья пара: ПСЖ — «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна!
Вторая пара: «Наполи» Хвичи Кварацхелии — «Барселона».
Легенда английского футбола Джон Терри будет помогать проводить жеребьевку — вытаскивать шары с названиями клубов. Терри провел 109 матчей в Лиге чемпионов и выиграл титул в 2012 году.
Победители групп не встретятся друг с другом, так как будут «сеяными» при жеребьевке. Клубы, занявшие вторые места, станут «несеяными».
Участники 1/8 финала Лиги чемпионов, которые вышли с первого места: «Бавария», «Арсенал», «Реал Мадрид», «Реал Сосьедад», «Атлетико Мадрид», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Барселона».
Со второго места: «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «Лейпциг», «Порту».