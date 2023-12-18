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Спорт

«Реал», «Ман Сити», «Бавария» и другие гранды узнают своих соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов, 1/8 финала. Жеребьевка. ОНЛАЙН

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Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов

Reuters
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:18

Седьмая пара: «Лейпциг» — «Реал Мадрид».

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Imago/Sergio Ruiz/PRESSINPHOTO/Global Look Press
14:17

Шестая пара: «Лацио» — «Бавария».

14:17

Пятая пара: ПСВ — «Боруссия» (Дортмунд).

14:16

Четвертая пара: «Интер» — «Атлетико».

14:15

Третья пара: ПСЖ — «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна!

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Mutsu Kawamori/Global Look Press
14:14

Вторая пара: «Наполи» Хвичи Кварацхелии — «Барселона».

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press
14:13

Первая пара: «Порту» — «Арсенал».

14:11

Легенда английского футбола Джон Терри будет помогать проводить жеребьевку — вытаскивать шары с названиями клубов. Терри провел 109 матчей в Лиге чемпионов и выиграл титул в 2012 году.

14:04

Победители групп не встретятся друг с другом, так как будут «сеяными» при жеребьевке. Клубы, занявшие вторые места, станут «несеяными».

14:00

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов, которые вышли с первого места: «Бавария», «Арсенал», «Реал Мадрид», «Реал Сосьедад», «Атлетико Мадрид», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Барселона».

Со второго места: «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «Лейпциг», «Порту».

13:50

Церемония начнется в 14:00 мск.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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