«Не имеет права проигрывать россиянке»: украинская теннисистка Костюк отказалась от игры с Андреевой

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от участия в финальном матче выставочного турнира, который прошел во французском Бур-де-Пеаж. Ее соперницей должна была стать россиянка Мирра Андреева. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» поделился соображениями по поводу того, из-за чего украинка согласилась выступать, а потом передумала. Несмотря на отказ Костюк, Андреева стала победительницей соревнований, хотя проиграла в финале.

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выйти на корт в финальном матче выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж, где ее соперницей должна была стать россиянка Мирра Андреева. Как сообщила пресс-служба в официальном аккаунте соревнований в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), решение Костюк связано с «геополитической ситуацией на Украине».

При этом спортсменка заменяла получившую травму хорватку Донну Векич, которая и должна была играть в финале турнира. 16 декабря в единственном полуфинале Андреева переиграла Варвару Грачеву, которая раньше представляла Россию, однако с лета 2023 года выступает за Францию, где проживает и тренируется.

Согласилась, но передумала

Костюк дала согласие на участие в финальном матче, зная имя своей соперницы.

«Да, завтра я проведу товарищеский матч против Мирры Андреевой.

Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донне Векич и предложили хорошие условия, благодаря которым у меня будет возможность сделать хорошее пожертвование для наших солдат.

Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать свои силы в игровом ритме, поскольку сезон я завершила довольно рано», — объясняла украинка свое решение играть.

После последовавшего отказа выступать сама Костюк не делала никаких заявлений. Впрочем, 21-летняя украинская теннисистка, являющаяся в данный момент 39-й ракеткой мира в одиночном и 28-й в парном разряде, ранее неоднократно высказывалась против участия российских игроков в мировых турах WTA и ATP.

«Держу трофей, проиграв матч»

Финальный матч все-таки состоялся. Организаторы соревнований нашли весьма оригинальный выход — соперником Андреевой стал малоизвестный француз Янис Газуани Дюран, который в данный момент занимает 1145-е место в рейтинге АТР.

Россиянка смогла побороться с противником, но оказать реальное сопротивление мужчине в борьбе за победу было не в ее силах. 5:7, 2:6 — с таким счетом уступила 16-летняя Андреева. В настоящее время она является 57-й ракеткой мира в одиночном разряде, а также признана новичком года WTA.

Поскольку матч против француза был вне зачета, трофей турнира в Бур-де-Пеаж был вручен россиянке.

«Нереальная атмосфера и организация. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч. И на самом деле это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч. Надеюсь, такое со мной случается в последний раз (смеется). Все было прекрасно до того самого момента, как ты (обращается к сопернику) меня сегодня обыграл. Но ты играл реально здорово, думаю, ты также заслужил кубок. Прости, что тебе не досталось (смеется)», — рассказала Андреева в послематчевом интервью на корте.

«Проиграть россиянке — катастрофа»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он заявил, что демарш украинки никак не повлияет на отношение к российским теннисистам и теннисисткам и их положение в мировом туре:

«Ничего опасного здесь нет. Это просто глупость. Не хочет играть — пусть не играет. Мне кажется, боится проиграть. Это же финал, да? Ну и вопрос — отказалась бы она играть в официальном турнире? Причина-то, прежде всего, какая? Проиграть нашей спортсменке — Костюк съедят у себя на родине, будет просто катастрофа для нее. Решила не рисковать. Такой демарш, типа политическая выходка, которую кто-то поддержит. Думаю, это рекомендация ее тренера, может быть, министерства спорта Украины, Федерации. Проигрывать россиянке она просто не имеет права, по мнению их политических функционеров. Причина только в этом кроется.

Маловероятно [что это скажется на положении россиян]. Теннисное сообщество уже давно приняло решение — кстати, первым — что российские теннисисты должны участвовать. Там на их право участвовать в крупнейших и вообще во всех турнирах уже никто давно не посягает. И в детских, и во взрослых, профессиональных.

Поэтому не думаю, что будут какие-то вопросы. Можно быть достаточно спокойными по поводу участия наших спортсменов в теннисных соревнованиях. Встречался недавно с Шамилем Тарпищевым (президент Федерации тенниса России. — «Газета.Ru»), и он мне показал, что в различных международных турнирах всех уровней у нас больше пятисот побед за последний год!».

Еще категоричнее выступила представитель МИД Мария Захарова, давшая комментарий «Известиям»:

«Мне кажется, таким, которым постоянно требуется особое отношение, нужно создать игры для альтернативно одаренных».