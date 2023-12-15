«Жду приглашения от Медведевой»: Саша Стоун — о восхищении фигуристками и съемках в «Букиных»

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун, который накануне задал вопрос на прямой линии Владимиру Путину о развитии блогерской сферы в стране, в беседе с «Газетой.Ru» сообщил о неожиданном приглашении сняться в продолжении культового сериала «Счастливы вместе», рассказал о конкуренции с Ваней Дмитриенко на съемках шоу «Вызов» на канале ТНТ, восхитился фигуристкой Евгенией Медведевой, а также назвал Федора Емельяненко величайшим российским бойцом ММА.

— Ты принимаешь участие в шоу «Вызов» на телеканале ТНТ, где звезды шоу-бизнеса и таланты из мира науки и культуры проходят физические и интеллектуальные испытания в борьбе за приз в 10 млн рублей. Уже дошел до полуфинала, где сойдутся оставшиеся шесть участников. Долго думал, соглашаться ли на участие в этом шоу?

— Как только мне поступило это предложение, я сразу же ответил «да». Так как я профессиональный спортсмен, мне нравятся шоу, где нужно проходить испытания и, конечно, бросать себе вызов.

— А что больше всего привлекло в проекте?

— Я видел испытания из первого сезона, и мне самому захотелось узнать, на что я способен. Тем более что это не обычный проект. В нем принимают участие уникальные ребята, молодые умы нашей страны. Было очень приятно познакомиться с «умниками», каждый из которых уникален в своем направлении.

— Были ли истории, которые остались за кадром? Возможно, что-то шокирующее?

— На самом деле за кадром мало что происходило. Для зрителя серия длится 45 минут, мы же сутками находились на площадке. После окончания таких съемок ты быстро ешь и сразу идешь спать. Хотя в один из дней я успел осуществить свою мечту и прыгнул с тарзанки в Сулакском каньоне. Вот это были непередаваемые и незабываемые эмоции!

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— Кто из участников проявил себя ярче всего? Может, даже удалось с кем-то подружиться?

— Мне сложно выделить кого-то, ведь почти каждый, кто был на проекте, отдавал всего себя ради победы. Будет некрасиво выделить одного. Практически со всеми ребятами мы наладили хороший контакт, некоторые умники обещали пригласить на экскурсию к себе в лаборатории и даже показать, как работает ядерный реактор.

— Что думаешь про участие Вани Дмитриенко, насколько сложно было с ним конкурировать?

— Ванька, кстати, хороший парень, но еще очень молодой. Он большой молодец в своем направлении, его музыку слушают миллионы людей. Я считаю, что он многого достиг. В физических испытаниях особенной конкуренции я не почувствовал. Но мне кажется, он в целом себя ощущал немного не в своей тарелке на этом проекте.

— А тебе спортивное прошлое помогало?

— Да, безусловно. Дисциплина, выдержка, упорство и другие качества, которые мне привил спорт, отлично сказались на результатах многих испытаний.

— Тогда давай поговорим немного про спорт. Кто для тебя лучший российский боец в истории ММА?

— Федор Емельяненко. Это человек, который привил интерес к спорту миллионам молодых ребят, и первое действительно громкое наше имя. С самого детства я брал с него пример.

— Кто круче — Федор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов?

— Не осмелюсь сказать, кто из них круче. Это две легенды, которые внесли огромный вклад в развитие спорта. Они отдали ему большую часть своей жизни, пролили немалое количество пота и крови и доказали всему миру, что они лучшие.

— За какое количество времени неподготовленный человек сможет научиться драться на таком уровне, чтобы выйти в клетку?

— Сложно сказать. Боевые искусства можно изучать всю жизнь, а совершенству нет предела. Главное — это упорство, рвение и желание победить.

— Кого из звезд шоу-бизнеса ты хотел бы вызвать на бой?

— В основном вызывают меня. В шоу-бизнесе нет ребят с такой подготовкой, как у меня. А проводить неравносильные бои я не вижу смысла.

— Следишь ли за UFC? Как тебе выступления Петра Яна, Ислама Махачева, Сергея Павловича?

— Конечно, слежу за UFC и нашими ребятами. Огромная гордость за них. Уже какой год наши ребята показывают высокий уровень и разбираются с лучшими бойцами мира. Надеюсь, что во всех весовых категориях чемпионами будут ребята из России.

— Вернулся бы к профессиональным занятиям ММА и попытался бы пробиться в UFC, если бы выдалась такая возможность?

— Скорее всего, за титул чемпиона я бы уже не дрался. Сейчас у меня в приоритете сохранить здоровье и создать свою семью. Кроме того, у меня складывается карьера в кино, и хочется развиваться в этой сфере. Но тренировки у меня каждый день, я в отличной форме и всегда готов вернуться в спорт. В следующем году есть мысли провести пару боев по боксу.

— В прошлом сезоне «Вызова» принимала участие именитая фигуристка Евгения Медведева. Что можешь сказать о ней?

— Да, я видел. О ней я могу сказать только хорошее. Женя — огромная гордость для нашей страны, она отдала много лет сложному и трудному спорту. Ее результаты были отличными, и у меня к ней только положительное отношение. Кроме того, она замечательный человек. Думаю, что мы еще будем участвовать в проектах вместе. Я был бы очень этому рад. Может, она даже смогла бы дать мне пару уроков по фигурному катанию.

— А ты пришел бы гостем в ее шоу «Бес комментариев»?

— Да, я с удовольствием пообщался бы там с ней. Буду ждать приглашения от Жени. Я уверен, что может получиться здорово.

— Следишь ли в целом за фигурным катанием? Или за каким-либо другим спортом?

— С самого детства я увлекаюсь спортом, эта тема всегда была для меня интересна. Я с удовольствием слежу за различными видами спорта, в том числе и за фигурным катанием. Это по-настоящему красиво. Очень часто смотрю выступления наших фигуристов. Их уровень мастерства поражает, а каждый их прыжок захватывает дух. Как им удается так легко и красиво выполнять сложные элементы на коньках? Кстати, я сам очень люблю кататься. Хотелось попробовать чему-то научиться у них, может быть, мне выпадет возможность получить уроки от профессионалов. Кто знает, вдруг однажды вы и меня увидите на льду.

— Кто нравится больше — Алина Загитова или Евгения Медведева?

— Не люблю такие вопросы, мне очень сложно на них отвечать. Не скажу вам, кто из них лучше или круче. Это две звездочки, два прекрасных и сильных человека. Это люди, с которых нужно брать пример, которыми должны гордиться их окружение и наша страна. Потому что это по факту маленькие девчонки, которые уже достигли огромного успеха в своей жизни, отдавая свои силы, нервы, драгоценное время, чтобы стать теми, кем они сейчас являются.

— Все больше и больше фигуристок заводят YouTube-каналы, становятся ведущими. Как ты к этому относишься?

— Я очень рад тому, что фигуристы начинают развиваться в медиасфере. Здорово посмотреть на них, послушать. Контента, как говорится, мало не бывает. Ребята могут поделиться действительно чем-то полезным, стоящим, и за некоторыми действительно интересно понаблюдать. Это открывает новые возможности для обмена опытом и знаниями, что очень важно в наше время.

— Хотел бы в будущем принять участие в телевизионном ледовом шоу? С кем бы встал в пару?

— Да, с удовольствием. Я уже не первый год слежу за подобными проектами и каждый раз, когда я смотрю, думаю о том, что скоро настанет момент, когда меня позовут. Очень хочу погрузиться в такой проект, отключиться от мира и полностью посвятить себя фигурному катанию, потренироваться и побороться за победу.

Честно говоря, у меня нет предпочтений по поводу партнера. Я был бы рад поработать с любым человеком, главное, чтобы он был готов отдаться на все 100% в этот проект, потренироваться на полную, сделать классную программу и попробовать выиграть.

— Ты регулярно появляешься в различных телевизионных проектах. А что для тебя самое сложное в съемочном процессе?

— Мне сложно ответить на данный вопрос. Кажется, нет никаких трудностей, когда занимаешься любимым делом и получаешь удовольствие от работы. Возможно, самые сложные моменты — это ожидание. Когда идут перестановки кадров, подготовка локаций, а ты просто ждешь. Этот промежуток времени всегда кажется очень долгим и скучным, хочется как можно быстрее начать работу и войти в кадр.

— Любимый проект, который запал тебе в душу?

— Трудно выбрать. Каждая работа оставляет в сердце след и запоминается на долгое время. Наверное, мой самый любимый проект — это «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. Это шоу принесло мне массу эмоций, в первую очередь потому, что съемки проходили в Африке. Кроме того, это большой проект с участием множества звезд. Плюс — захватывающие испытания. Я бы хотел, чтобы каждый человек мог ощутить то же самое, узнать, что это за эмоции. И, конечно, посетить Африку, побывать в гостях у диких животных — это было невероятным опытом.

— С кем из актеров — российских, голливудских — ты хотел бы сняться и почему?

— Моя большая мечта — сняться в одном проекте с Сергеем Безруковым. Это человек, которым я много лет восхищаюсь, слежу за его карьерой, начиная с «Бригады». Когда-то этот проект произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне всегда нравилось то, как он играет, как позиционирует себя в жизни, его ценности и взгляды. Я бы очень хотел поработать с ним вместе.

— Как тебе поступило приглашение сняться в продолжении «Счастливы вместе»? Было ли что-то необычное или забавное во время съемок?

— Поработать в «Букиных» мне предложили буквально за пару дней до съемок. Просто позвонили и попросили срочно снять самопробы, а когда пришло подтверждение, то я сразу согласился, ведь это же прямо ностальгия по детству. Это очень классный сериал, который многие семьи смотрели вместе, сидя по вечерам. Конечно же, я не мог не согласиться, а в итоге получил просто колоссальный опыт и эмоции. В общем, было здорово побыть с ребятами вместе в одном кадре. Они все открытые, искренние, добрые, да и действительно очень хорошие актеры.

— Ну и под занавес: что у тебя сейчас с личной жизнью?

— Личная жизнь — личная! Продолжаем работать, развиваться, строить большие планы, ставить себе недосягаемые цели и идти к ним. Но где-то там внутри, наивный Саня все еще верит в искреннюю любовь и в то, что когда-то он ее встретит и обязательно построит большую счастливую семью.

— Пожелай, пожалуйста, что-нибудь читателям «Газеты.Ru».

— Я хочу всем пожелать крепкого здоровья и чтобы все ваши мечты обязательно сбывались. Чтобы все ваши цели обязательно достигались. Трудитесь. Работайте. Любите. Уважайте и цените друг друга.