Подарили букет и покинули страну: российские фигуристы будут выступать за Францию Российские фигуристы Морозов и Еременко решили выступать за сборную Франции

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко сменят спортивное гражданство и вернутся на международные соревнования уже под флагом Франции. Ближайшие несколько недель пара проведет в Америке, где спортсменка пройдет курс реабилитации после травмы, полученной в Красноярске на этапе Гран-при России, после чего вернется на лед и будет выступать за родину своей матери — Кэролайн Дуарен.

«Через три часа самолет»

Первым информацию о том, что Морозов и Еременко переезжают из России, сообщило днем 29 ноября РИА Новости. По данным источника, Аннабель и Игорь прибыли на тренировочную базу к специалисту Анжелике Крыловой, которую поставили перед фактом скорого отлета в США.

«Они пришли на плановую тренировку к Крыловой с букетом и сообщили, что у них через три часа самолет. Хотя у Игоря и Аннабель был альтернативный вариант тренировок в России, они не планировали участвовать в чемпионате страны», — цитирует своего источника агентство.

Несмотря на отъезд, спортсмены планируют тренироваться под крылом Крыловой, о чем сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с тренером Крыловой. Фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдет восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Какое-то время спортсмены будут тренироваться в Северной Америке», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, Морозов и Еременко планируют представлять на международных соревнованиях Францию. Девушка имеет гражданство сразу трех стран: американское, российское и французское — она родилась в 2001 году в Коннектикуте в семье бывших танцоров Николая Морозова из России и Кэролайн Дуарен из Франции.

В нынешнем сезоне Морозов и Еременко выступили на официальных соревнованиях лишь раз — на этапе Гран-при России в Красноярске. После короткой программы в танцах на льду фигуристы набрали 76,13 балла, расположившись на промежуточном третьем месте в турнирной таблице. Однако в произвольной программе спортсмены не выступили из-за травмы партнерши — во время раскатки Аннабель получила порез коньком, после чего было принято решение сняться с турнира.

Кто такие Морозов и Еременко?

Морозов приехала в Россию шесть лет назад — впервые на льду национальных соревнований фигуристка вышла в 2017 году вместе с Андреем Багиным. Их пара довольно быстро добилась успеха — в 2018 году спортсмены выиграли финал Кубка России, оформив путевку на два этапа Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). На своем дебютном этапе Гран-при в Москве Морозов и Багин заняли девятое место, в рамках чемпионата России пара показала восьмой результат.

Сезон-2019/20 для Морозов выдался более удачным — вместе с партнером ей удалось стать вице-чемпионкой «Золотого конька Загреба» и стать четвертой на чемпионате России. Пара была выбрана в качестве первой запасной на чемпионате мира 2020 года, который был отменен из-за пандемии. Спустя год Аннабель в паре с Багиным стала второй в финале Кубка России и шестой на чемпионате России, а в сезоне-2021/22 фигуристы остановились в шаге от пьедестала на национальном первенстве, уступив лишь 0,1 балла Елизавете Худабердиевой и Егору Базину.

В сезоне-2022/23 Морозов объединилась с Девидом Нарижным, их тандем сумел добиться значимых успехов на внутренней арене — пара дважды выиграла этапы Гран-при России, однако на чемпионате России спортсмены отсутствовали.

26-летний Еременко — бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, этого результата уроженец Ростова-на-Дону смог достичь вместе со своей бывшей партнершей Софией Шевченко. Вместе с ней Игорь катался с 2014 по 2022 год, выигрывал первенство России среди юниоров и побеждал на этапах юниорских Гран-при, однако до побед на взрослом уровне дело так и не дошло.

«Им давно надо было это сделать»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Матч ТВ» назвала логичным шаг спортивной пары и заявила, что перейти под другой флаг им надо было давно.

«Это логично, что они хотят выступать за Францию, она француженка. Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать. Но жалко терять такую пару», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. ISU последовал рекомендациям МОК и отстранил атлетов обеих стран.