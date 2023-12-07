«Стараюсь быть Ови»: Кучеров побил рекорд века и переписал историю НХЛ Хоккеист «Тампы» Кучеров побил рекорд клуба по серии с голевыми передачами

Российский хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог команде обыграть «Питтсбург Пингвинз» и стал обладателем уникального рекорда НХЛ. На счету нападающего 44 очка в 26 матчах. Достичь такого результата ранее не удавалось никому из крайних форвардов ХХI века. После матча Кучеров сравнил себя с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Рекорды Кучерова

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбургом Пингвинз», который в ночь на 7 декабря завершился победой «молний» со счетом 3:1, стал историческим для российского нападающего победившей команды Никиты Кучерова. Хоккеист стал одним из творцов победы, записав на свой счет два очка — результативную передачу и заброшенную шайбу.

До матча с «Питтсбургом» результативная серия Кучерова в НХЛ составляла десять игр, в которых он набрал 19 очков. Столько же матчей подряд хоккеист выступал в роли ассистента, что было повторением рекорда «Лайтнинг». Соответственно, после матча с «Пингвинз» Кучеров свою результативную серию с голевыми пасами продлил и установил рекорд франшизы по этому показателю, превзойдя на один матч Брэда Ричардса (сезон 2005/06) и Мартена Сан-Луи (2006/07 и 2009/10).

Всего за 26 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона Кучеров набрал 44 (17+27) очка. Этот показатель — лучший среди всех крайних правых нападающих ХХI века по итогам первых 26 матчей с начала регулярных чемпионатов.

Результативность в матче позволила Кучерову упрочить лидерство в гонке бомбардиров текущего сезона. Он на пять очков опережает ближайшего преследователя — форварда «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллера, набравшего 39 очков. Третьим в этом рейтинге идет российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого 37 очков. Заброшенная в матче шайба позволила Кучерову также приблизиться к первому месту в списке лучших снайперов сезона. На счету российского хоккеиста 17 шайб, он делит второе место с Сэмом Райнхартом из «Флориды». Первое место удерживает нападающий «Ванкувера» Брок Босер, на счету которого 18 шайб.

После матча Кучеров прокомментировал свое лидерство в НХЛ по набранным очкам и рассказал, что нужно было сделать команде, чтобы переломить неудачную серию — «Тампа» выиграла два последних матча, но до этого потерпела четыре поражения подряд.

«Просто стараюсь помогать команде побеждать, придерживаться плана на игру, ответственно играть в обороне и, когда у меня появляется шанс, пытаюсь забить. Как нам удалось переломить серию поражений? Начинайте играть с первой минуты и старайтесь играть стабильно на протяжении всей игры, и, как я уже говорил, если вы будете следовать плану, у вас есть все шансы выиграть игру, что мы и сделали в последние пару матчей», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли в социальных сетях.

Не обошлось после матча без упоминания российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Кучерова попросили прокомментировать тот факт, что он — лидер Лиги по броскам в створ, а хоккеист вспомнил своего соотечественника.

«Не знаю, что сказать. Стараюсь быть Ови», — цитирует хоккеиста сайт клуба.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после победы над «Питтсбургом» высоко оценил Кучерова, назвав его лучшим хоккеистом в мире на сегодняшний момент.

«В этой лиге много отличных игроков. Я имею в виду — лучших в мире. Но я думаю, что прямо сейчас, спустя около 20 матчей сезона, вы должны поставить Кучерова на вершину горы. Он играет на элитном уровне. Это все, что я могу сказать», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Впрочем, побитые рекорды не стали поводом для признания Кучерова лучшим игроком поединка. Первой звездой прошедшего матча стал другой россиянин — голкипер Андрей Василевский, который сделал 24 сэйва. Причем он пропустил единственную шайбу в матче за 53 секунды до финальной сирены, неудачно сыграв на выходе из рамки и позволив Джейку Гюнцелю оформить «гол престижа». Однако тут стоит отметить и тот факт, что Василевский начало сезона пропустил из-за перенесенной операции и последующего восстановления. Но голкипер вновь начинает набирать свою форму, в двух последних матчах он отразил 48 ударов по своим воротам из 49 нанесенных.

А матч с «Питтсбургом» позволил Василевскому подняться на седьмое место по победам среди вратарей до достижения возраста 30 лет. На его счету 266 побед в регулярных чемпионатах.

Кучеров позднее был включен в топ-3 лучших хоккеиста прошедшего дня. Он стал третьим, уступив только нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Заку Хайману, оформившему хет-трик в матче с »Каролиной Харрикейнз» (6:1), и форварду «Флориды Пантерз»Эвану Родригесу, набравшему четыре (две шайбы и две результативные передачи) очка в игре с «Даллас Старз» (5:4).

Что еще произошло в НХЛ

В ночь на 7 декабря в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно еще три матча. «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду нанес крупное поражение «Каролине Харрикейнз» со счетом 6:1. Российский нападающий проигравшей команды Андрей Свечников никак отличиться не смог, а голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков может записать себе этот матч в актив со знаком минус: россиянин вышел в стартовом составе команды, однако за пять минут после начала матча пропустил три шайбы и был заменен.

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3. Вклад в победу сделал российский нападающий Иван Барбашев, отдавший два результативных паса — на Джека Айкела и Майкла Амадио. Примечателен тот факт, что Барбашев перешел в «Вегас» именно из «Блюз», случилось это почти год назад, в феврале 2023 года.

«Флорида Пантерз» в результативном матче переиграла «Даллас Старз» со счетом 5:4. Российский голкипер победившей команды Сергей Бобровский отразил 29 ударов по своим воротам из 33 нанесенных. Одну из шайб «Старз» забросил нападающий из России Евгений Дадонов, тем самым хоккеист прервал безголевую серию из семи матчей.