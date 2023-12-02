Отстранение продолжается: УЕФА не пустил Россию в Лигу наций Сборная России не сыграет в Лиге наций по решению УЕФА

Сборная России по футболу не попала в число 54 участников Лиги наций УЕФА в опубликованном Союзом европейских футбольных ассоциаций списке. Этот розыгрыш будет частью отборочного турнира к чемпионату мира – 2026 и станет вторым подряд, который пропустит национальная команда России.

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал список участников Лиги наций – 2024/25. В него попали 54 сборные Старого света, а вот национальной команды России снова не оказалось.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина пропустят уже второй розыгрыш турнира подряд. Это тем неприятнее, что предстоящая Лига наций станет частью квалификационного турнира к чемпионату мира – 2026, который пройдет в трех североамериканских странах: США, Мексике и Канаде.

Сборная России была отстранена УЕФА от участия в международных соревнования в марте 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. Президент Союза Александр Чеферин неоднократно заявлял, что возвращение состоится только после урегулирования конфликта.

Тогда для команды Валерия Карпина решение обернулось дисквалификацией из стыкового турнира в отборе к чемпионату мира-2022. Россия, заняв второе место в квалификационной группе после Хорватии, должна была встретиться в полуфинале стыков с Польшей, а затем, в случае победы, разыграть путевку в Катар с победителем другого полуфинала, где играли Чехия с Швецией.

В итоге УЕФА принял решение в том числе под давлением ассоциаций-соперников России, каждая из которых заявила, что отказывается от встречи с командой Карпина. В конечном счете в Катар отправилась сборная Польши.

После этого главная команда страны была еще и исключена из Лиги наций-2022/23. На тот момент жеребьевка турнира уже состоялась, и российская команда должна была сыграть в группе Лиги В с Израилем, Исландией и Албанией.

В результате эти три сборных сыграли усеченный групповой этап между собой, что оказалось наиболее выгодным для набравших всего два очка албанцев, так как они, заняв последнее место, не вылетели в Лигу С.

В третий по уровню дивизион турнира должна была спуститься Россия, хотя команда Карпина просто не имела возможности защитить свое место в Лиге В. УЕФА не сообщает, в каком статусе окажется отечественная сборная, когда вернется в международную систему соревнований, но, кажется, что речь будет идти о самом нижнем дивизионе, поскольку в Лиге С потенциальное место России теперь будет отдано Литве либо Гибралтару.

Лига наций УЕФА проводится с 2018 года, и сборная России приняла участие в двух розыгрышах турнира, всякий раз занимая второе место в своей подгруппе, а потому оставаясь в Лиге В.

Из других крупных турниров российская команда уже точно пропустит чемпионат Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии. Там уже состоялся отборочный турнир, и Россия в нем участия из-за отстранения не принимала. 2 декабря уже состоится жеребьевка финальной стадии.

Очевидно, что не попадет наша сборная и в число участников квалификации к чемпионату мира – 2026, так что и на поездку в Северную Америку российские футболисты рассчитывать летом 2026 года не смогут.

Пока же Карпин и его команда довольствуются лишь товарищескими матчами с теми сборными, с кем удается договориться об их проведении. Так, в текущем году главная команда страны сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0). Кроме того, два матча молодежным составом она провела против Египта-U23 (1:1, 1:2).

Отстранение по-прежнему действует и на российские клубы, которые лишены возможности участвовать в еврокубках. В 2022 году так пострадал московский «Спартак», который должен был участвовать в плей-офф Лиги Европы, куда пробился из подгруппы с английским «Лестером», итальянским «Наполи» и польской «Легией», заняв в ней первое место.