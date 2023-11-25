«Грустить — удел слабых»: звезда «Балтики» пообещал «Спартаку» трудности

«Дадим «Спартаку» бой»
— Какое настроение перед игрой со «Спартаком»? Является ли столичный клуб каким-либо особенным раздражителем?
— Думаю, что состояние у команды сейчас хорошее, эмоции самые положительные. Последние пару дней был сильный дождь со снегом, погода чуть-чуть нас подвела. Подходим к игре в боевой готовности, ждем на матче аншлаг и будем играть на победу, нам нужны очки.
— Перед этой игрой в календаре была международная пауза, как она повлияла на подготовку к матчу?
— Я не воспринимаю ее как-то по-особенному. Было бы лучше, если бы мы играли, но пауза есть пауза — мы постарались взять от нее какие-то положительные моменты, за счет этого лучше подготовились к поединку. Мы дадим «Спартаку» бой.
— Давал ли Сергей Игнашевич в рамках подготовки к игре какие-либо особенные инструкции? Чем вы готовы удивить «Спартак»?
— Пускай это останется тайной. Мы стараемся не ориентироваться на какого-либо конкретного игрока, мы рассматриваем соперника как команду в целом.
— Первый круг «Балтика» завершила на 14-м месте в турнирной таблице, показывая при этом в отдельных матчах хорошую игру. Есть ли от этого грусть? Присутствует ли желание доказать, что клуб сейчас находится не на своей позиции и может идти по сезону выше?
— Грустить — это удел слабых. В любом случае нужно двигаться вперед, даже после поражений. У ребят большая мотивация побеждать и исправлять положение в таблице.
«В России играть нелегко»
— Текущий сезон — твой дебютный в МИР Российской премьер-лиге. Сложно ли было адаптироваться ее к требованиям и в чем ее ключевое отличие от Первой лиги?
— Здесь быстрее принимают решение. Понятно, что и класс футболистов выше, надо стараться ориентироваться на их уровень и так же играть. Насчет адаптации — не сказал бы, что она была слишком долгой, но в любом случае к абсолютно любому чемпионату нужно адаптироваться. Тут все нормально.
— На минувшей неделе был преодолен экватор сезона, каждая команда уже успела по разу сыграть с каждой. Против кого было сложнее всего выходить на поле, кто самый тяжелопроходимый соперник?
— Естественно, было непросто играть против команд, использующих низкий блок. Я уже не вспомню против кого конкретно, но вы сами знаете все команды, которые играют низким блоком. С теми командами, кто играет в атаку, легче — они сами дают возможность играть.
— А если говорить о персоналиях, насколько сложно было противостоять тому же Вильмару Барриосу из «Зенита», считающимся одним из сильнейших опорников в нашем чемпионате?
— «Зенит» в общем и целом — игровички, они дают возможность играть, их передачи можно перехватывать и создавать свои моменты. Они могут засидеться в атаке, за счет чего открываются зоны, которые мы можем использовать, поэтому здесь есть возможность извлекать пользу.
— Многие критикуют нашу лигу, считая ее слабой и неконкурентной. Что можешь сказать об уровне на данный момент?
— Я не играл в МИР РПЛ в тот момент, когда были еврокубки, поэтому сравнивать ее уровень мне не с чем. Но сказать, что здесь играть легко, нельзя — здесь неплохой уровень, российский чемпионат не слабее тех, с кем его принято сравнивать.
«Хотел бы равняться на Мхитаряна»
— Завершился отборочный цикл чемпионата Европы — 2024, сборная Армении не смогла квалифицироваться в финальную стадию. Как ты на это отреагировал?
— То, что не отобрались, обидно, но видно, что команда прогрессирует, это большой плюс. Однако сейчас я больше думаю о «Балтике», потому что здесь надо себя показать, чтобы тренерский штаб сборной замечал и вызывал в национальную команду. Если ты не доказываешь свои способности в клубе, то вызывать в тебя никто не станет, причем в любую сборную.
— Армении во второй раз подряд удается классно начать отборочный турнир, сначала на чемпионат мира — 2022, затем на Евро — 2024. Как ты думаешь, чего именно не хватает сборной, чтобы сохранить стабильность и хорошо выступить на протяжении всего цикла и есть ли шанс отобраться на чемпионат мира в 2026 году?
— У нас молодая команда, немного не хватило опыта. Но со временем это все придет, команда явно прогрессирует, это заметно.
— Что в планах на будущее? Есть ли желание попробовать себя в более статусной команде или хочется продолжить карьеру в Калининграде?
— Для начала нужно себя зарекомендовать в «Балтике», постараться добиться с клубом каких-либо значимых результатов. Естественно, футболист должен быть карьеристом и должен использовать любой шаг вперед.
— Есть ли кто-то в футбольном мире, на кого бы ты хотел равняться, кто является примером для подражания?
— Генрих Мхитарян, он для меня является главным ориентиром, хотелось бы добиться в карьере чего-то подобного, что и он.