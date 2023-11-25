«Грустить — удел слабых»: звезда «Балтики» пообещал «Спартаку» трудности Полузащитник «Балтики» Галоян заявил, что будет играть со «Спартаком» на победу

24-летний полузащитник «Балтики» Артур Галоян — один из немногих, кто сыграл все 15 матчей в текущем сезоне, суммарно проведя на поле более 1000 минут. Для армянского игрока, перешедшего этим летом в калининградскую команду из владикавказской «Алании», этот сезон стал дебютным в главной лиге российского футбола. Перед главным матчем 16-го тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) «Газета.Ru» пообщалась с Галояном и выяснила, за счет чего калининградский клуб может одолеть «Спартак», в чем ключевая сложность адаптации при переходе из Первой лиги и почему сборная Армении не смогла попасть на чемпионат Европы — 2024 в Германии.

«Дадим «Спартаку» бой»

— Какое настроение перед игрой со «Спартаком»? Является ли столичный клуб каким-либо особенным раздражителем?

— Думаю, что состояние у команды сейчас хорошее, эмоции самые положительные. Последние пару дней был сильный дождь со снегом, погода чуть-чуть нас подвела. Подходим к игре в боевой готовности, ждем на матче аншлаг и будем играть на победу, нам нужны очки.

— Перед этой игрой в календаре была международная пауза, как она повлияла на подготовку к матчу?

— Я не воспринимаю ее как-то по-особенному. Было бы лучше, если бы мы играли, но пауза есть пауза — мы постарались взять от нее какие-то положительные моменты, за счет этого лучше подготовились к поединку. Мы дадим «Спартаку» бой.

— Давал ли Сергей Игнашевич в рамках подготовки к игре какие-либо особенные инструкции? Чем вы готовы удивить «Спартак»?

— Пускай это останется тайной. Мы стараемся не ориентироваться на какого-либо конкретного игрока, мы рассматриваем соперника как команду в целом.

— Первый круг «Балтика» завершила на 14-м месте в турнирной таблице, показывая при этом в отдельных матчах хорошую игру. Есть ли от этого грусть? Присутствует ли желание доказать, что клуб сейчас находится не на своей позиции и может идти по сезону выше?

— Грустить — это удел слабых. В любом случае нужно двигаться вперед, даже после поражений. У ребят большая мотивация побеждать и исправлять положение в таблице.

close 100% Валерий Шарифулин/ТАСС

«В России играть нелегко»

— Текущий сезон — твой дебютный в МИР Российской премьер-лиге. Сложно ли было адаптироваться ее к требованиям и в чем ее ключевое отличие от Первой лиги?

— Здесь быстрее принимают решение. Понятно, что и класс футболистов выше, надо стараться ориентироваться на их уровень и так же играть. Насчет адаптации — не сказал бы, что она была слишком долгой, но в любом случае к абсолютно любому чемпионату нужно адаптироваться. Тут все нормально.

— На минувшей неделе был преодолен экватор сезона, каждая команда уже успела по разу сыграть с каждой. Против кого было сложнее всего выходить на поле, кто самый тяжелопроходимый соперник?

— Естественно, было непросто играть против команд, использующих низкий блок. Я уже не вспомню против кого конкретно, но вы сами знаете все команды, которые играют низким блоком. С теми командами, кто играет в атаку, легче — они сами дают возможность играть.

— А если говорить о персоналиях, насколько сложно было противостоять тому же Вильмару Барриосу из «Зенита», считающимся одним из сильнейших опорников в нашем чемпионате?

— «Зенит» в общем и целом — игровички, они дают возможность играть, их передачи можно перехватывать и создавать свои моменты. Они могут засидеться в атаке, за счет чего открываются зоны, которые мы можем использовать, поэтому здесь есть возможность извлекать пользу.

— Многие критикуют нашу лигу, считая ее слабой и неконкурентной. Что можешь сказать об уровне на данный момент?

— Я не играл в МИР РПЛ в тот момент, когда были еврокубки, поэтому сравнивать ее уровень мне не с чем. Но сказать, что здесь играть легко, нельзя — здесь неплохой уровень, российский чемпионат не слабее тех, с кем его принято сравнивать.

close 100% Виталий Невар/РИА Новости

«Хотел бы равняться на Мхитаряна»

— Завершился отборочный цикл чемпионата Европы — 2024, сборная Армении не смогла квалифицироваться в финальную стадию. Как ты на это отреагировал?

— То, что не отобрались, обидно, но видно, что команда прогрессирует, это большой плюс. Однако сейчас я больше думаю о «Балтике», потому что здесь надо себя показать, чтобы тренерский штаб сборной замечал и вызывал в национальную команду. Если ты не доказываешь свои способности в клубе, то вызывать в тебя никто не станет, причем в любую сборную.

— Армении во второй раз подряд удается классно начать отборочный турнир, сначала на чемпионат мира — 2022, затем на Евро — 2024. Как ты думаешь, чего именно не хватает сборной, чтобы сохранить стабильность и хорошо выступить на протяжении всего цикла и есть ли шанс отобраться на чемпионат мира в 2026 году?

— У нас молодая команда, немного не хватило опыта. Но со временем это все придет, команда явно прогрессирует, это заметно.

— Что в планах на будущее? Есть ли желание попробовать себя в более статусной команде или хочется продолжить карьеру в Калининграде?

— Для начала нужно себя зарекомендовать в «Балтике», постараться добиться с клубом каких-либо значимых результатов. Естественно, футболист должен быть карьеристом и должен использовать любой шаг вперед.

— Есть ли кто-то в футбольном мире, на кого бы ты хотел равняться, кто является примером для подражания?

— Генрих Мхитарян, он для меня является главным ориентиром, хотелось бы добиться в карьере чего-то подобного, что и он.