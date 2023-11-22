«Полиция била нас по голове»: Месси сцепился со звездой «Реала» после страшной драки на трибунах

Центральный матч южноамериканского отбора на чемпионат мира — 2026 между Бразилией и Аргентиной был омрачен страшной дракой между болельщиками команд с участием полиции и стюардов стадиона. Лионель Месси увел сборную Аргентины в раздевалку, но в итоге встреча состоялась и закончилась первым поражением Бразилии дома в истории квалификации к мундиалям. Конфликты продолжались и на поле: так, Месси схватил за шею звезду «Реала» Родриго и агрессивно обратился к нему.

Странная организация

Матч Бразилия — Аргентина всегда является максимально принципиальным противостоянием, тем более, когда речь идет о турнирной борьбе. В этот раз команды встречались на «Маракане» в Рио-де-Жанейро в рамках отборочного цикла к чемпионату мира — 2026.

Дополнительного перца противостоянию добавлял тот факт, что несколькими днями ранее и те, и другие потерпели поражение. Бразилия не удержала перевес в счете в Колумбии, пропустив ближе к концу встречи два мяча от Луиса Диаса за четыре минуты (1:2), а Аргентина в жаркой битве не справилась дома с Уругваем (0:2).

При этом для действующих чемпионов мира аргентинцев, лидирующих и в этом отборе, та осечка стала первой в турнире, а вот Бразилия начала цикл ни шатко ни валко и имела только семь очков после пяти встреч, расположившись на не подобающем для их статуса пятом месте.

Тем удивительнее было решение организаторов матча, несмотря на все сложности взаимоотношений между нациями и непосредственно футбольные коллизии, не разделять на трибунах болельщиков на сектора по национальному признаку.

Аргентинские болельщики, хоть и группами, но сидели вперемешку с местными поклонниками футбола, и это вполне ожидаемо привело к конфликту.

Кровавая драка

Ситуация вспыхнула во время исполнения национальных гимнов. Бразильцы освистали гимн Аргентины, и конфликт моментально перерос в драку на трибунах. И без того опасную ситуацию усугубило поведение бразильских стюардов, у большинства из которых чувство патриотизма победило профессионализм.

В итоге стюарды выступили не в роли миротворцев, а как полноценные участники драки, напав на аргентинских фанатов вместе с бразильскими зрителями и частью полицейских.

В сети распространились кадры, где гостевых болельщиков теснят, нанося им удары дубинками наотмашь.

Футболисты сборной Аргентины не остались в стороне от происходящего и ринулись к секторам, где все происходило. Сначала они пытались успокоить ситуацию и остановить развитие драки, но в какой-то момент голкипер Эмилиано Мартинес настолько возмутился действиями полицейских и стюардов, что принялся их толкать, пытаясь дотянуться наверх через ограждение, отделяющее трибуны от стадиона.

В конечном счете капитан «Альбиселесте» Лионель Месси принял решение увести команду с поля, и матч оказался под угрозой срыва.

«Мы видели, как полицейские били людей. Опять репрессии против народа, как и во время последнего финала Кубка Либертадорес. На трибунах находились близкие игроков, мы волновались. Важность игры была второстепенной, и мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось», — приводят СМИ слова восьмикратного обладателя «Золотого мяча».

close 100% Sergio Moraes/Reuters

О происшедшем рассказал аргентинский болельщик Мартин Муньос.

«Все началось тогда, когда бразильцы пришли на нашу трибуну и попытались отобрать флаг Аргентины, чтобы повесить вместо него свой. Началась стычка, потому что бразильцы еще и стали бросаться оскорблениями. Организация матча была ужасной. Нас всех поместили на одну трибуну, из-за чего все оказались в одном месте — и бразильцы, и аргентинцы. Естественно, это привело к катастрофе, — рассказал болельщик. — Мы с друзьями направились к месту стычки, чтобы разнять дерущихся, но вместо этого сами оказались вовлечены в драку.

Следом пришла полиция и, даже не посмотрев на бразильцев, принялась бить нас дубинками. По голове, рукам, животу, спине — любому месту, в которое они только могли попасть. Они пинали нас.

Дети плакали, кто-то пытался убежать в более безопасное место. Двух моих друзей забрали в полицию, и я до сих пор не смог с ними связаться».

close 100% Sergio Moraes/Reuters

Первое домашнее поражение «Селесао»

Аргентинцы провели в раздевалке полчаса, и все это время сборная Бразилии дожидалась соперников на поле. В конце концов гости вернулись на поле, и матч состоялся.

Но еще до стартового свистка судьи на поле вспыхнул конфликт уже между игроками. Форвард Бразилии и мадридского «Реала» Родриго о чем-то жарко общался с аргентинцем Родриго де Полем из мадридского «Атлетико», когда к ним подошел Месси.

Между Месси и Родриго тут же завязалась перепалка, в которой капитан гостей даже прихватил оппонента сзади за шею. К спорящим тут же подбежали футболисты обеих команд, и в итоге стычка завершилась.

Позже специалисты чтения по губам расшифровали диалог, в котором Родриго обвинил Месси и Ко в трусости, на что получил примерно такой ответ: «Какие же мы трусы? Мы чемпионы мира!»

Что касается самой игры, то она получилась максимально жаркой — с обилием жесткой и даже грубой игры, стычек и карточек. Правда, все санкции арбитры выносили в адрес бразильской команды.

Так, в первом тайме «горчичники» получили Габриэль Жезус, Рафинья и Карлос Аугусто, а за девять минут до конца с поля был удален Жоэлинтон.

Решил же все единственный точный удар защитника аргентинцев Николаса Отаменди, который пришел в чужую штрафную на «стандарт» на 63-й минуте.

Таким образом, Аргентина сохранила свое лидерство в отборочном цикле, набрав 15 очков за шесть туров, а Бразилия с семью баллами в активе опустилась на шестую позицию — последнюю, которая дает место на мундиале. Впрочем, играть еще очень долго.

При этом поражение «Селесао», как бы невероятно это ни звучало, стало для них первым домашним в истории отборочных турниров к чемпионатам мира.