«Решение о лишении титула не принято»: брат Хабиба провалил допинг-тест

Российский чемпион организации Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест. Спортсмен пояснил, что запрещенный препарат попал в его организм через медикаменты, при этом руководство организации подчеркнуло, что на данный момент вопрос лишения бойца титула не рассматривается. Менеджер Усмана заметил, что обнаруженное вещество не является стимулирующим.

Российский боец смешанного стиля, чемпион организации Bellator в легком весе, двоюродный брат бывшего непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Как сообщает портал BJ Penn, спортсмен будет дисквалифицирован, а результат его последнего боя с американцем Брентом Примусом, который россиянин выиграл единогласным решением судей, аннулируют.

«Различные источники сообщили, что Нурмагомедов сдал положительный тест на неизвестную субстанцию, его бой с Брентом Примусом признан несостоявшимся.

Также сообщается, что Примус выйдет в финал Гран-при, так как Усман Нурмагомедов будет лишен титула. Кроме того, Нурмагомедов дисквалифицирован на шесть месяцев», — говорится в материале издания.

Позже эту информацию в соцсетях обнародовал американский журналист Ариэль Хельвани, ссылаясь на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостера. По данным журналиста, Фостер пояснил, что у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещенного препарата, но спортсмен не подал заявку на терапевтическое исключение. При этом не поясняется, о каком именно веществе идет речь. Помимо этого, сообщается, что Усман оштрафован на $50 тыс. и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

В Bellator подтвердили, что Нурмагомедов действительно провалил допинг-тест. Однако в организации заметили, что пока россиянин все равно остается чемпионом промоушена.

«Да, это правда. Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решения о лишении титула не принято.

Больше комментариев на данный момент не будет», — приводит слова представителя промоушена ТАСС. О том, что Усман не лишится титула, заявили и в CSAC, обратив внимание, что этот вопрос на текущий момент не поднимается.

О ситуации высказался Брент Примус. Он заметил, что CSAC и Bellator проводят качественную работу по сохранению чистоты спорта.

«Сегодня Энди Фостер рассказал мне, что мой соперник на Bellator 300 Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест и бой признан несостоявшимся.

Я хотел бы выразить благодарность CSAC и организации Bellator за то, что они совместно работают над продвижением чистого спорта.

Я продолжаю усердные тренировки в зале и буду готов вернуться к Гран-при», — заявил в соцсетях Примус.

Сам Нурмагомедов также не стал молчать и пояснил, что произошло. Он признал в соцсетях, что действительно своевременно не уведомил CSAC о приеме препарата, на который имел рецепт.

«Хочу дать короткий комментарий по последней новости касательно моего отстранения. В результатах моего теста нашли запрещенное вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом.

За несколько месяцев до моего боя я проводил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно.

Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до 6 месяцев вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях», — сообщил Нурмагомедов.

Менеджер спортсмена Ризван Магомедов пояснил, что вещество, обнаруженное в пробе Усмана, не является стимулирующим. Поэтому команда спортсмена по-прежнему нацелена на скорое возвращение в октагон и на реванш с Примусом.

«Усману были прописаны лекарства для лечения болезни, которая у него была. Это не анаболический стероид, не EPO, не HGH и т.д. Ничего стимулирующего.

Он проведет реванш с Примусом и вернется в турнир», — цитирует Магомедова «Чемпионат».