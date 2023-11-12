«Решение о лишении титула не принято»: брат Хабиба провалил допинг-тест

Российский боец смешанного стиля, чемпион организации Bellator в легком весе, двоюродный брат бывшего непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Как сообщает портал BJ Penn, спортсмен будет дисквалифицирован, а результат его последнего боя с американцем Брентом Примусом, который россиянин выиграл единогласным решением судей, аннулируют.
«Различные источники сообщили, что Нурмагомедов сдал положительный тест на неизвестную субстанцию, его бой с Брентом Примусом признан несостоявшимся.
Также сообщается, что Примус выйдет в финал Гран-при, так как Усман Нурмагомедов будет лишен титула. Кроме того, Нурмагомедов дисквалифицирован на шесть месяцев», — говорится в материале издания.
Позже эту информацию в соцсетях обнародовал американский журналист Ариэль Хельвани, ссылаясь на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостера. По данным журналиста, Фостер пояснил, что у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещенного препарата, но спортсмен не подал заявку на терапевтическое исключение. При этом не поясняется, о каком именно веществе идет речь. Помимо этого, сообщается, что Усман оштрафован на $50 тыс. и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.
В Bellator подтвердили, что Нурмагомедов действительно провалил допинг-тест. Однако в организации заметили, что пока россиянин все равно остается чемпионом промоушена.
«Да, это правда. Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решения о лишении титула не принято.
Больше комментариев на данный момент не будет», — приводит слова представителя промоушена ТАСС. О том, что Усман не лишится титула, заявили и в CSAC, обратив внимание, что этот вопрос на текущий момент не поднимается.
О ситуации высказался Брент Примус. Он заметил, что CSAC и Bellator проводят качественную работу по сохранению чистоты спорта.
«Сегодня Энди Фостер рассказал мне, что мой соперник на Bellator 300 Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест и бой признан несостоявшимся.
Я хотел бы выразить благодарность CSAC и организации Bellator за то, что они совместно работают над продвижением чистого спорта.
Я продолжаю усердные тренировки в зале и буду готов вернуться к Гран-при», — заявил в соцсетях Примус.
Сам Нурмагомедов также не стал молчать и пояснил, что произошло. Он признал в соцсетях, что действительно своевременно не уведомил CSAC о приеме препарата, на который имел рецепт.
«Хочу дать короткий комментарий по последней новости касательно моего отстранения. В результатах моего теста нашли запрещенное вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом.
За несколько месяцев до моего боя я проводил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно.
Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до 6 месяцев вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях», — сообщил Нурмагомедов.
Менеджер спортсмена Ризван Магомедов пояснил, что вещество, обнаруженное в пробе Усмана, не является стимулирующим. Поэтому команда спортсмена по-прежнему нацелена на скорое возвращение в октагон и на реванш с Примусом.
«Усману были прописаны лекарства для лечения болезни, которая у него была. Это не анаболический стероид, не EPO, не HGH и т.д. Ничего стимулирующего.
Он проведет реванш с Примусом и вернется в турнир», — цитирует Магомедова «Чемпионат».