«Спортивный мир не против России, к нам тянутся»: интервью Бату Хасикова

Председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, глава Республики Калмыкия и многократный чемпион мира и Европы Бату Хасиков заявил о создании альтернативной Международной федерации кикбоксинга. В интервью «Газете.Ru» он назвал действия Международного олимпийского комитета манипуляциями, высказался о допинговом деле Камилы Валиевой и выразил уважение президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту.

— Завершился Кубок стран ШОС по кикбоксингу, в котором приняли участие спортсмены из 16 стран мира. В чем вы видите значимость подобного турнира, особенно с учетом ограничений в отношении российского спорта?

— Во-первых, важно, что данный турнир состоялся в Московской области, в Раменском. Это говорит о том, что практически каждый регион России готов проводить подобные турниры на высшем уровне. Мы уже не в первый раз организовываем Кубок стран ШОС и видим, что этот проект имеет будущее. Мы это увидели с самого начала, когда впервые провели Кубок стран ШОС в Санкт-Петербурге. Страны-участники, наши гости, охотно откликаются, приезжают и усиливают статус подобных событий.

Если смотреть на ситуацию более объективно, то мы видим, что мировое спортивное сообщество не против России. Напротив, к нам тянутся.

Где-то в кабинетах решения принимаются искусственным образом, под политическим влиянием. Но к нам тянутся, и подобные турниры это подчеркивают.

— Федерация кикбоксинга России (ФКР) заявляет о создании альтернативной Международной федерации кикбоксинга. Как возникла эта идея и какие цели преследует создание этой организации?

— Действительно, мы серьезно задумались об этом и совершаем первые шаги для того, чтобы создать альтернативную Международную федерацию. Жизнь заставила. Лично я как руководитель ФКР посчитал несправедливым то, что наших спортсменов отстранили от международных турниров. И возникла серьезная задача — компенсировать ребятам отсутствие возможности выступать на международном уровне. Мы стали говорить о том, какого формата турниры могут проводиться в России, и возникла идея организовать Кубок стран ШОС по кикбоксингу. Это уже третий турнир, и мы видим, что это работает, к нам тянутся и едут, нет какой-то предвзятости, все готовы состязаться в здоровой конкуренции. На этом фоне родилась мысль: почему бы не сделать полноценный чемпионат мира?

Приоткрывая завесу, скажу, что необязательно первый чемпионат мира от нашей организации проводить в России. Мы хотим устроить конкурс.

Если выиграет какая-то другая страна, то мы будем этому рады и прекрасно проведем турнир там. В данном случае мы следуем логике нашего президента: от нас многие отворачиваются, но кто-то это делает искусственно, кто-то — вынужденно, но мы для всех открыты. Мы готовы проповедовать справедливость, самые главные и правильные ценности. Мы заботимся о нашей молодежи, о ее будущем, о том, чтобы она воспитывалась и росла в полноценных условиях, чтобы ребята были гармоничными личностями и успешными людьми. Это объединяет нас не только внутри России, но и с разными странами.

Я считаю, может получиться достаточно эффективно, потому что мы не зависим от олимпийского движения. Мы знаем, что кикбоксинг до последнего момента не являлся олимпийским видом спорта, поэтому нет зависимости. Если мы будем делать чемпионат мира, то будем стремиться к максимально справедливому судейству, к тому, чтобы победители получали наиболее достойное поощрение, чтобы медийное освещение было наиболее широким. И я уверен, что очень много стран подтянется.

Со стороны тех, кто против нас, у руководителей каких-то международных организаций просто не будет рычага воздействия, и им придется с нами считаться и взаимодействовать.

— ФКР планирует создать альтернативную федерацию — а нужны ли, на ваш взгляд, альтернативные Игры для тех, кто не может выступать на международных турнирах?

— В данном случае это, скорее, задача не наша, а в целом нашей страны — и, наверное, даже ряда стран. Такая идея уже есть — проведение Всемирных игр дружбы. Я считаю, что, конечно, альтернативные Игры нужны. МОК сам себя дискредитирует, потому что он подвержен грязной политике. Авторитет многих стран, которые давно являются членами МОК, становится более зыбким. Поэтому если мы сейчас объединимся с другими странами — с любыми, которые примут наше предложение, — и создадим альтернативу, из этой истории может получиться что-то масштабное. И очень важно, чтобы кикбоксинг вошел в программу таких Игр — и для ФКР, и для спортсменов, и для тренеров. Мы приложим к этому максимум усилий.

— МОК до сих пор не определился с тем, допускать ли россиян до Игр в Париже, есть шанс, что кто-то сможет поехать туда в нейтральном статусе. При этом в спортивном сообществе мнения разделились: кто-то считает, что надо выступать без флага и гимна, кто-то — категорически против. Какой позиции придерживаетесь вы?

— Начиная с 2014 года, нами пытались манипулировать, давить на нас. И это игра.

Они ставят нам условие: вы можете принимать участие в Играх, но только без гимна и без флага. Или откажитесь от российского гражданства. Это манипуляции. На первом этапе многие, в том числе и я, считали: спортсмены жизнь положили на то, чтобы прийти к своей мечте, стать олимпийскими чемпионами. Поэтому, наверное, надо дать им возможность представлять самих себя, страну на Олимпийских играх — возможно, без права использовать государственные символы. Что мы и видели.

В данный же момент нужно поставить точку и определить новый путь — свой, независимый путь. Суверенитет в России должен быть во всем, в том числе и в спорте. Но есть прекрасная идея создать альтернативу Олимпийским играм, и, значит, надо сделать все возможное и невозможное, постараться объединить вокруг себя как можно больше участников, создать наилучшие условия, использовать мегакрутые инструменты с точки зрения продвижения, имиджевой составляющей и идти этим путем. Я считаю, что надо занять категорическую позицию — прекратить спекуляцию, не запудривать мозги спортсменам и тренерам.

Принять волевое решение и сконцентрироваться на собственной альтернативной организации, которая точно будет успешно конкурировать с МОК.

— Как будет функционировать Международная федерация кикбоксинга, каковы будут ее задачи?

— Помимо задачи развивать кикбоксинг, нам есть, куда двигаться, потому что есть огромное количество дисциплин. Тем кикбоксинг и интересен: он может дать зрителю продукт на любой вкус. Еще одна важная задача очевидна и актуальна, ею нужно заниматься во все времена: это один из инструментов формирования мнения о нашей стране в мировом сообществе. Этому мы будем уделять внимание и использовать для этого всевозможные ресурсы. Будем укреплять международный авторитет России посредством кикбоксинга и развития Международной федерации.

— Существует много международных организаций по кикбоксингу. Рассчитывает ли ФКР в перспективе объединить кикбоксинг под эгидой одной федерации?

— Думаю, что, когда начнет работать наша организация, на условном «рынке» мировых федераций кикбоксинга будет сформирован негласный (а возможно и официальный) рейтинг: кто насколько популярен, где больше участников, где лучше призы, где больше просмотров на онлайн-платформах. А далее все будет происходить естественным образом. Кто-то захочет с нами объединиться, кто-то, наоборот, будет ожесточенно конкурировать. Мы будем ориентироваться по ситуации. Безусловно, если что-то делать, то надо делать хорошо, так что мы будем позиционировать себя как лидеров и принимать для этого все меры.

«Бах в глубине души — за Россию, но на него давят»

— Нет ли опасений, что значительная часть международного спортивного сообщества просто не примет новую организацию?

— Безусловно, есть такие опасения, и мы понимаем, что наши оппоненты в большой политике умеют применять всевозможные рычаги и инструменты для манипуляций.

Мы можем с этим столкнуться. Но еще раз подчеркну, что все-таки существует огромное количество стран. А государств, где оказывается влияние на то, чтобы обеспечить сверхнегативное отношение к России, не так много — примерно до 20. А сколько стран в мире? Более 200. Есть над чем работать. Мы обратим внимание на те страны, для которых тот же кикбоксинг не был традиционным, но, возможно, мы посодействуем зарождению там этого вида спорта. Сейчас все очень быстро развивается: есть методология, система, есть специалисты. Суть в том, что мир слишком большой, и думать о том, что весь мир против нас, неправильно. Как раз наоборот, большая часть мира — за нас. И это та аудитория, с которой мы будем работать. Поэтому риски мы оцениваем адекватно и будем принимать контрмеры.

— Президент МОК Томас Бах неоднократно «переобувался»: сначала он демонстрировал расположение к России, затем стал идеологом масштабного отстранения российских спортсменов, после стал заявлять, что они не должны нести коллективную ответственность. С чем вы связываете столь переменчивую позицию?

— Что-то мне подсказывает, что в глубине души Томас Бах — за Россию и считает несправедливыми действия в нашем отношении.

Но, видимо, кто-то на него очень сильно влияет, и поэтому мы видим, что он так «перекрашивается».

— Насколько сильно ограничения коснулись кикбоксинга?

— В том-то и дело, что сильно не коснулись. Естественно, мы были расстроены, когда только узнали, что нас отстранили от международных турниров. Но данный вызов заставил нас искать новые возможности, собраться с силами и придумать что-то свое, определить новый путь и придумать, что делать. Поэтому сейчас мы наслаждаемся яркими поединками с участием представителей 16 стран и имеем четкий план, как дальше жить.

— В чем вы видите плюсы глобального бана российского спорта на международной арене с точки зрения развития спорта внутри страны?

— Очевидный плюс, помимо того, о чем я уже сказал, заключается еще и в направлении ресурсов и финансовых потоков внутрь страны. Мы понимаем, что когда у нас была широкая международная повестка, все это нужно было финансировать, и деньги там были немаленькие. Сейчас те же средства могут быть направлены на развитие спорта в России. Каждый вид спорта, независимо от его популярности, нуждается в такой подпитке — начиная с обновления инфраструктуры, подготовки кадров.

И самое главное, что я бы хотел подчеркнуть: больше нужно вкладывать в продвижение разных видов спорта, в том числе кикбоксинга. Чтобы каждый канал взял на себя какую-то нагрузку по спортивным трансляциям.

У вида спорта низкие рейтинги? Надо сделать их выше, проявить талант и украсить вид спорта, который на том или ином канале транслируется. Сейчас только один федеральный канал показывает соревнования, а мы хотим большего. Но для этого каждый канал должен в той или иной степени показывать спорт.

Кто-то может сказать, что в Америке все основано на коммерции, там более платежеспособные зрители. Но это неважно. Важно то, какой мы видим результат. Там очень много каналов показывают спорт, и он очень популярен. Нам в этом плане есть куда расти. Создавать отдельные спортивные каналы, наверное, слишком накладно. Но есть федеральные каналы — будьте добры показывать спорт вне зависимости от рейтингов.

— На фоне запрета многие атлеты меняют спортивное гражданство, чтобы иметь возможность участвовать в соревнованиях. Поддерживаете ли вы таких спортсменов?

— Мой ответ скрыт в предыдущем, когда я говорил о манипуляциях со стороны МОК. Спортсмены в основном — молодые ребята. Конечно, хочется быть великодушным. Жизнь такова, что все совершают какие-то ошибки, тем более мы не знаем каждую персональную судьбу. Но в целом сейчас наша общая воля должна заключаться в том, что надо от этого отстраниться. Надо создать достойные альтернативные условия, чтобы спортсмены могли себя проявить. Возможно, это будут Всемирные игры дружбы.

«Валиева — символ величия российского спорта»

— Существует ли в кикбоксинге проблема допинга, и если да, то насколько она острая?

— На сегодняшний день такой проблемы нет, но мы работаем на упреждение. Осуществляем контроль и сотрудничаем с РУСАДА.

— В этой связи не могу не спросить о громкой истории, в которой до сих пор не поставлена точка. Все еще длится разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой — как вы оцениваете шансы на то, что ее признают невиновной в нарушении антидопинговых правил?

— Сложно оценивать шансы, тем более, когда все очень искусственно и политизировано.

Скажу одно: Камила Валиева в любом случае для нас — герой, гордость и символ величия российского спорта.

Я бы пожелал ей не обращать на все это внимания. Конечно, бороться надо, но не принимать близко к сердцу. Быть верной самой себе и идти дальше с высоко поднятой головой.

«Главе UFC надоела ужасная политизация»

— Смещу акцент и обращу внимание на смешанные единоборства: недавно Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC, победив Александра Волкановски. Если вы смотрели этот бой, какие он оставил впечатления?

— Бой смотрел, поздравляю Ислама Махачева, он отстоял честь России и доказал, что российская школа боевых искусств лидирует в мире. Волкановски — очень опытный атлет, очень опасный, волевой, амбициозный, харизматичный. Просто Ислам базово был классом выше. В первом бое сыграла роль акклиматизация, еще, возможно, были факторы, которые могли помешать Махачеву доминировать. А в этом бое все встало на свои места.

— UFC — одна из немногих западных организаций, которая не ущемляет российских спортсменов. Как вы оцениваете заявление главы промоушена Даны Уайта о том, что россияне могут выходить в октагон с флагом?

— А здесь мы как раз возвращаемся к тому, что широкое спортивное мировое сообщество — за нас. Они спокойно к нам относятся, уважают нас, любят, хотят с нами сотрудничать.

Может, сначала Дана Уайт стеснялся, а сейчас ему надоела эта игра, эта ужасная политизация. Он об этом заявил — и молодец, респект ему за это.

«Кикбоксинг — доступный вид спорта»

— Насколько кикбоксинг является «дорогим» видом спорта с точки зрения, к примеру, экипировки, затрат родителей на тренировки детей?

— Кикбоксинг хорош и интересен тем, что это доступный вид спорта. Экипировка сейчас более доступна, чем, например, в 90-х годах. Оборудование для залов тоже недорого стоит. Сейчас в России огромное количество обустроенных залов. Кроме этого, в кикбоксинге есть разные дисциплины и направления, широкий спектр. Кому-то нравится полный контакт, кому-то — более эстетическое, пластичное, что мы видим в сольных композициях.

Так что кикбоксинг привлекателен для родителей, которые думают, чем занять своего ребенка. Это очень эффективный вид спорта для того, чтобы в кратчайшие сроки привести себя в форму. Он затрагивает все системы, все группы мышц. И необязательно стоять в парах, спарринговать — можно отрабатывать какие-то красивые комплексы движений, комбинации.

— В чем еще вы видите плюсы кикбоксинга для физического развития человека?

— Это комплексная история. Кикбоксинг — это один из видов боевых искусств. А что такое боевые искусства? Это то, что я на протяжении всей карьеры пытаюсь транслировать: это не просто самооборона или атаки, а, в первую очередь, философия жизни. Не зря же называют это искусством. В единоборствах всегда учат созерцать — заглядывать внутрь себя и раскрывать свои резервы. Важны движения. В карате это ката, в боксе — какие-то связки. Если речь идет о выступлении на соревнованиях, отмечу формирование воинского начала, мужества. Все это у нас в крови, и это прекрасный инструмент для того, чтобы гармонично воспитывать личность. По крайней мере, на собственном примере я это продемонстрировал — как и большое количество уважаемых людей, которые когда-то прошли через путь единоборств.