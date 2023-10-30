«Оскорбительное поведение»: экс-главу футбола Испании отстранили на три года за поцелуй спортсменки

Президент RFEF Луис Рубиалес целует Энни Эрмосо после финального футбольного матча женского чемпионата мира по футболу 2023 года между Испанией и Англией

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес решением дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) отстранен от футбольной деятельности на три года. В ФИФА сочли, что поведение Рубиалеса, поцеловавшего спортсменку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время празднования победы команды на ЧМ, было «оскорбительным» и стало «нарушением принципов честной игры». Экс-президент RFEF продолжает настаивать на своей невиновности.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение отстранить бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса на три года. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Согласно ее заявлению, Рубиалесу запрещено заниматься футбольной деятельностью не только на национальном уровне, но и на международном. Такое наказание он получил за поведение во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе этого года (тогда он позволил себе поцеловать футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время празднования победы команды на соревновании).

«Рубиалес сегодня получил уведомление о решении дисциплинарного комитета ФИФА», — говорится в публикации.

Согласно дисциплинарному кодексу международной федерации, у него есть десять дней на то, чтобы направить запрос и получить обоснование принятого решения. Его также можно обжаловать в апелляционном комитете ФИФА.

В пресс-релизе организация подтвердила полную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения базовых правил достойного поведения.

«Оскорбительное поведение» Рубиалеса

Инцидент с поцелуем произошел 20 августа. Изначально Рубиалес был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней.

В сентябре он добровольно покинул пост президента RFEF, а вскоре испанский Национальный суд возбудил против него уголовное дело.

Кроме того, ему было запрещено приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров. В ФИФА в итоге решили, что действия Рубиалеса подпадают под статью 13 дисциплинарного кодекса организации — «оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Сам Рубиалес утверждал и продолжает придерживаться позиции, что поцелуй с футболисткой произошел по взаимному согласию.

«Поцелуй произошел с согласия обеих сторон, это ясно из нежных объятий и прикосновения губ.

Это лишний раз подчеркивается последовавшим за этим прощанием, выражавшимся взаимными нежными жестами. Уже представлены доказательства в виде заключения экспертов, документов, видеозаписей, они будут предоставляться и дальше», — писал чиновник в соцсетях.

Реакция Эрмосо

Реакция самой Эрмосо на инцидент была противоречивой. Изначально Федерация футбола Испании сделала заявление от ее имени, где спортсменка якобы говорила о том, что это был «спонтанный взаимный жест из-за огромной радости». Футболистка утверждала, что у нее прекрасные отношения с президентом, который со всеми спортсменками национальной команды вел себя «выдающимся образом». Однако вскоре она выступила с осуждением Рубиалеса и сообщила, что никакого согласия на поцелуй не давала, а предыдущие слова ей приписали без ее ведома.

При этом, по информации Relevo, Рубиалес в самолете в присутствии всей команды просил Эрмосо записать на видео совместное заявление и сказать, что она была не против поцелуя. Девушка отказалась.

Очередное заявление по инциденту Рубиалес сделал в начале октября в суде. Его слова приводит Sport.es.

«Я поздравлял других игроков и тренера, когда она проходила мимо. Она подошла ко мне, чтобы обнять. Пока мы обнимались, я сказал ей, что без нее мы бы не выиграли чемпионат мира.

Я спросил, могу ли поцеловать ее, и она ответила мне: «Хорошо».

Это произошло так же естественно, как и выигрыш в лотерее или победа на чемпионате мира, все было спонтанно. Она сама сказала мне, что это стоило того», — утверждает Рубиалес.