«Тяжелая битва до конца»: Овечкин победил Капризова в матче с отмененным голом

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома победил «Миннесоту Уайлд» в серии буллитов со счетом 3:2. Лидер «кэпс» Александр Овечкин отметился результативной передачей, не реализовал буллит, а его гол был отменен из-за положения вне игры.

Овечкин vs Капризов

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ ознаменовался противостоянием россиян Александра Овечкина и Кирилла Капризова: «Вашингтон» принимал «Миннесоту». «Столичные» подошли к этой игре с двумя победами в шести матчах с начала сезона, и лишь одна встреча закончилась их победой в основное время — в предыдущей игре «кэпс» взяли верх над «Нью-Джерси» (6:4).

Особое внимание в этих матчах было приковано к Овечкину, который начинал сезон без ярких результатов, но постепенно набирал обороты.

К матчу с «Миннесотой» на его счету было пять очков (2+3).

Что касается лидера «дикарей» Кирилла Капризова, у него старт сезона выдался более результативным: к игре с «Вашингтоном» он подошел с девятью баллами (2+7). Хотя, в целом, его команда стартовала так же неровно — из семи матчей выиграла три.

Первый период остался за «столичными», хотя счет открыли гости благодаря голу Марко Росси на третьей минуте. Но вскоре «кэпс» отыгрались — причем Том Уилсон отличился, когда его команда осталась в меньшинстве после удаления Энтони Манты.

За три минуты до перерыва Дилан Строум, которому ассистировали Овечкин и Евгений Кузнецов, вывел «Вашингтон» вперед.

Отмененный гол Овечкина

Это оказался единственный балл, который Овечкин смог набрать в матче, хотя он был очень близок к 825-му голу в карьере в НХЛ. На девятой минуте второго периода он поразил ворота «Миннесоты».

Однако тренерский штаб «Уайлд» взял челлендж, и на повторе судьи усмотрели офсайд, в результате чего гол был отменен. Овечкин спокойно принял это решение.

«Кэпиталз» лидировали до начала третьего периода, когда Райан Хартман сравнял счет. Цифры 2:2 оставались на табло до окончания основного времени, в овертайме соперники также не выявили победителя — Марко России поразил ворота «Вашингтона», но его гол также отменили, из-за помехи вратарю. Все решила серия буллитов, где ни Овечкин, ни Кузнецов, ни Капризов свои попытки не реализовали. Победу «Вашингтону» принес точный бросок Джона Карлсона.

Несмотря на отмененный гол, Овечкин все же заработал ассист и таким образом продлил персональную результативную серию до пяти матчей. Он уже в 57-й раз за карьеру в заокеанской лиге набирает баллы пять игр подряд.

Овечкин вместе с лидером «Питтсбурга» Евгением Малкиным является лучшим из действующих игроков НХЛ по количеству результативных серий из пяти и более матчей — у Малкина их 58.

Игра с «Миннесотой» стала для Овечкина 1354-й в НХЛ. По этому показателю он вышел на 52-е место, обойдя Рона Стюарта. Следующим в этом списке является Джереми Реник, отыгравший в НХЛ 1363 матча.

«Тяжелая битва до последнего»

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери после игры с «Вашингтоном» назвал противостояние с Овечкиным тяжелой битвой. Ранее он неоднократно выходил на лед против россиянина в составе «Питтсбурга» — в общей же сложности они провели друг против друга 46 матчей, в которых Овечкин забросил 27 шайб.

«Мы много раз играли друг против друга, он много мне забивал. И каждый раз я понимаю, что должен остановить его.

При этом я хочу ловить броски и других ребят. Но это было как в старые добрые времена, тяжелая битва до последнего», — цитирует Флери пресс-служба клуба.

Не сумевший отличиться в этом матче, Капризов критически высказался о своей игре. Он остался недоволен своим выступлением против «Вашингтона» и добавил, что считает себя виноватым в двух шайбах, которые «Миннесота» накануне пропустила от «Филадельфии», уступив в итоге со счетом 2:6.

«Как я себя чувствую в последних матчах? Не очень хорошо, и, думаю, это заметно. Конечно, мне нужно исправляться, у меня должно быть больше голевых моментов.

Буду стараться играть проще и умнее. Вчера четвертый и пятый голы были на моей совести, я допустил несколько ошибок. И в целом, наше звено должно действовать лучше, нам надо совершенствоваться», — приводит слова Капризова The Athletic.