Овечкин разбил в кровь лицо россиянина и выдал худший старт сезона в карьере

«Вашингтон Кэпиталз» под предводительством Александра Овечкина потерпел крупнейшее поражение в НХЛ за последние полтора года: проиграл «Оттаве Сенаторз» со счетом 1:6. В трех матчах нового сезона Овечкин ни разу не забил и установил личный антирекорд по броскам в створ. Кроме того, россиянин нанес бросок, после которого шайба влетела в голову россиянину Артему Зубу, разбив лицо до крови. Хоккеист не смог продолжить игру.

«Вашингтон» в кризисе

Начало сезона-2023/24 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) для «Вашингтон Кэпиталз» вышло не слишком удачным — в трех матчах команда Карбери Спенсера не смогла одержать ни одной победы в основное время, пропустив в общей сложности 12 шайб.

В двух стартовых играх «Кэпиталз» проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:4 и победил «Калгари» в серии буллитов (3:2).

Минувшей ночью «Вашингтон» отправился в Оттаву — и потерпел разгромное поражение (1:6), которое стало самым крупным за последние полтора года.

В последний раз «столичные» уступали с таким счетом «Каролине Харрикейнз» в марте 2022 года. Даже в сезоне-2022/23, который завершился непопаданием в плей-офф, «Вашингтон» ни разу не пропускал больше четырех шайб.

Возвращаясь к последнему матчу против «Оттавы»: в первом периоде соперники показали примерно равный хоккей. На шайбы игроков «Оттавы» Владимира Тарасенко и Джоша Норриса «Вашингтон» ответил голом Джона Карлсона (2:1). По ходу этой голевой атаки капитан «столичных» Александр Овечкин сделал результативную передачу, набрав первое очко в текущем сезоне.

До разгрома дело дошло во второй 20-минутке: на старте периода Джош Норрис оформил дубль, а следом за ним отличились Артем Зуб и Клод Жиру (5:1).

В концовке второго игрового отрезка Артем Зуб покинул лед и отправился в раздевалку: после броска Овечкина шайба отскочила от клюшки Зуба и попала ему в голову. На льду осталась лужа крови. Появившиеся представители медицинской бригады, которые оказали помощь россиянину, увели хоккеиста с площадки. Продолжить встречу он не смог.

Окончательный счет игры установил в третьем периоде Джейк Сандерсон — 6:1 в пользу «Оттавы».

Помимо «Вашингтона», по два очка после трех матчей на Востоке имеют «Флорида Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сейбрз», однако из-за худшей разницы заброшенных и пропущенных шайб именно «Кэпиталз» располагаются на последнем месте.

Погоня за Гретцки окончена?

Персонально для Овечкина начало нынешнего сезона можно с уверенностью назвать провальным — всего в третий раз за всю профессиональную карьеру в НХЛ Александр не смог отличиться ни в одной из трех стартовых игр сезона. Подобный результат негативно сказывается и на игре «Кэпс»: вся команда в трех матчах смогла соорудить лишь четыре гола, что является худшим результатом в Восточной конференции НХЛ.

Помимо этого, впервые за карьеру в НХЛ Овечкин не смог попасть по воротам два матча подряд.

В прошлый раз 38-летний хоккеист не нанес бросков в створ в игре с «Калгари» 17 октября. Таким образом, расстояние между Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ не претерпело никаких изменений — двух форвардов по-прежнему разделяют 72 шайбы.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами, однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф Кубка Стэнли. Сейчас же ситуация выглядит намного хуже.

Проблемы в «Вашингтоне» не только у Овечкина

Вся команда демонстрирует посредственную игру как в атаке, так и в обороне. «Кэпс» из-за затянувшейся смены поколений и ставки на то, чтобы помочь Александру Овечкину в погоне за вечным рекордом Гретцки, рискуют во второй год подряд досрочно потерять шансы на выход в плей-офф.

Пока совсем не проявляет себя другой российский форвард «Вашингтона» — Евгений Кузнецов. В новом сезоне воспитанник челябинской школы хоккея получает рекордное игровое время (почти 19 минут на льду), выходит на реализацию большинства, однако пользы приносит не очень много, проигрывая в среднем три вбрасывания из пяти и имея ноль баллов по системе гол + пас в новом сезоне. Уход предыдущего тренерского штаба, который, по мнению самого Кузнецова, недостаточно помогал раскрыть ему сильные стороны, в плюс россиянину так и не сыграл.

Однако не стоит делать скоропалительных выводов всего лишь по трем из 82 матчей регулярного сезона: в январе 2019 года «Сент-Луис Блюз» провалил первую часть чемпионата и шел на последнем месте в сводной таблице лиги, а в июне команда впервые в своей истории подняла над головой Кубок Стэнли.

Может быть, и «Вашингтон» сумеет исправить ситуацию под руководством нового тренера Спенсера Карбери: времени еще достаточно.