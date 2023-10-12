Антураж чемпионата мира: Россия сыграла самый яркий матч в новой истории

Сборная России в товарищеском матче против сборной Камеруна одержала победу с минимальным счетом 1:0 и порадовала 20-тысячную публику, которая собралась в Петровском парке на первый за два года матч национальной команды в Москве. Красочную атмосферу и огненную (в прямом смысле слова) церемонию открытия подопечные Валерия Карпина поддержали голом Федора Чалова в первом тайме. «Газета.Ru» — о том, что происходило на «ВТБ Арене» 12 октября.

Больше двух лет российская сборная не проводила свои домашние матчи в Москве — последней на текущий момент игрой в столице был поединок отборочного турнира чемпионата мира в Катаре против сборной Хорватии. Тот матч, прошедший 1 сентября, завершился нулевой ничьей — этот результат позволил команде под руководством Валерия Карпина до последнего тура бороться за попадание на ЧМ-2022 и впоследствии попасть в стыковой турнир, где россияне должны были сыграть против сборной Польши. Проведение этой игры, которой так и не суждено было состояться, планировалось как раз на «ВТБ Арене», куда вернулась национальная команда сегодня, чтобы встретиться с Камеруном.

Камерун, возможно, сильнейшая сборная, с которой россиянам довелось организовать товарищескую игру после отстранения от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Этот африканский коллектив остановился в двух очках от выхода в плей-офф катарского мундиаля — в Катаре команда Ригобера Сонга одолела Бразилию и добыла трудную ничью в матче с сербами, но поражение от Швейцарии не позволило пробраться в 1/8 финала турнира.

Камерунцы прибыли в Москву в ночь на 11 октября, правда далеко не всем из них пришлось проделывать непростой с точки зрения логистику путь в российскую столицу — для защитника «Динамо» Николя Муми Нгамале матч Россия — Камерун стал фактически домашним, разве что раздевалку на «ВТБ Арены» вынужден был ненадолго сменить футболист с хозяйской на гостевую.

Любопытное пересечение приметила медиаслужба сборной России, которая выпустила промо-ролик, где вместе с Нгамале снялся его одноклубник Даниил Фомин.

Тесными связями с Россией знаменит еще один игрок сборной Камеруна — Гаэль Ондуа. Сын камерунского дипломата, воспитанник московского «Локомотива», выступающий в настоящее время за швейцарский «Серветт», обрел известность после того, как сыграл на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом.

close 100% Бутсы футболиста Камеруна Гаэля Ондуа с флагами Камеруна и России во время матча против сборной Сербии на Чемпионате мира-2022 в Катаре Carl Recine/Reuters

Погода в день матча в Москве выдалась на редкость теплой — после трех дней подряд с температурой в районе 4°C, 12 октября в столице было 12°C. Предвосхищала игру красочная церемония открытия — сначала на поле вышли несколько юных футболисток, затем для публики с песней «Седьмой лепесток» выступил Антон Токарев, сопровождал этот трек очень трогательный и ностальгический видеоряд с нарезкой игры сборной России на домашнем чемпионате 2018 года, а затем под гимн ФИФА на поле появились футболисты играющих сборных.

Сборная России вышла игру в таком составе: Сафонов, Солдатенков, Осипенко, Баринов, Чалов, Глебов, Пиняев, Сильянов, Кузяев, Обляков, Волков.

У Камеруна в основе вышли Фабрис Ондоа, Арнольд Мукуди, Николас Муми Нгамале, Нуу Толо, Гаель Ондуа, Пьер Кунде, Брайан Мбемо, Жан-Шарль Кастеллето, Оливье Нчам, Венсан Абубакар и Ума Гонзалез.

Яркий антураж игры взбодрил российскую сборную, которая на первый минутах матча провела пару неплохих атак, одна из которой закончилась ударом в штангу с отскоком от газона с дальней дистанции от Ивана Облякова. Ответ камерунцев случился оперативно — Абубакар через правый фланг из-за спины защитников ворвался в штрафную Матвея Сафонова и плотно пробил — голкиперу «Краснодара» пришлось отбивать мяч перед собой, зафиксировать его в руки не вышло.

Следом Камерун сгенерировал еще более опасный момент — Мбемо через все тот же правый фланг проскользнул мимо оборонцев сборной России и пробил в упор — Сафонов успел подсесть и закрыть ногами пространство перед воротами.

Если первая половина игры прошла под контролем гостей, то ближе к перерыву россияне сумели справиться с мандражом и выдали две качественные атаки. За десять минут до перерыва Волков четко обработал пас от Пиняева и прострелил вдоль ворот — Фабрис Ондоа неудачно сыграл на перехвате и пролетел мимо мяча, но на дальний штанге не оказалось никого из игроков в белых футболках, чтобы эту передачу замкнуть.

А на 40-й минуте случился долгожданный гол: Пиняев разыграл с Волковым угловой и исполнил подачу в штрафную прямо на голову Федору Чалову — первый удар форварда ЦСКА вратарь отбил, но отбил так, что Чалов успел сместиться и пробить уже в пустой угол ворот — 1:0!

В перерыве Валерий Карпин убрал Чалова с поля, выпустив вместо него Александра Соболева из «Спартака». Нападающий довольно быстро успел отличиться, аккуратно послав мяч низом с левой ноги, но сделал это из метрового офсайда. А перед этим Сергей Пиняев чуть не снес перекладину ворот центрального стадиона «Динамо», зарядив изо всех сил с подъема после паса Сергея Волкова.

На финальные 30 минут игры главный тренер выпустил братьев Миранчуков — заменили они Ивана Облякова и Дмитрия Баринова. Близнецы освежили игру, но все атаки сборной России так и продолжали строиться через Сергея Пиняева. Длилось это до замены 18-летнего полузащитника «Локомотива» — на 75-й минуте игры вместо него на поле вышел Максим Мухин. Атаки камерунцев выглядели менее привлекательно, чем в первом тайме — очень много ударов попросту не доходило до Матвея Сафонова, мяч все время улетал куда-то на трибуны или в рекламные щиты.

За десять минут до окончания игры свой первый мяч в футболке национальной сборной страны забил Максим Мухин — временно выходящий на позиции центрального защитника в своем клубе номинальный полузащитник ЦСКА хладнокровно реализовал выход один в один, но сделал это из гигантского положения «вне игры».

Последние минуты игры прошли без интриги — африканцы не пытались во что бы то ни стало забить, не устраивали бесчисленное множество забросов в штрафную Сафонова, а просто спокойно контролировали мяч внизу, стараясь через короткий пас выйти на удобную позицию для удара. Российская защита выстояла и смогла добыть приятную победу.

1:0 — сборная России выигрывает первый матч в осенней сессии товарищеских матчей и начинает подготовку к игре против сборной Кении, которая состоится 16 октября в Турции.