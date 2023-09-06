«Надо их жестко наказать»: Франция может лишиться Олимпиады-2024

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило наложить санкции на французский спорт, в результате чего Франция может лишиться права провести Олимпийские игры-2024. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал жестко наказать французов, а спортивный юрист Анна Анцелиович заявила «Газете.Ru», что Франция вряд ли потеряет Олимпиаду меньше, чем за год до ее старта.

Франция может лишиться права проведения летних Олимпийских игр-2024 из-за того, что Французское антидопинговое агентство (ALFD) нарушило кодекс WADA. Это следует из уведомления, которое WADA направило французским коллегам.

Как утверждает France24, WADA сообщило о намерении начать разбирательство в связи с тем, что AFLD действовало недостаточно жестко и активно в рамках работы над тремя допинговыми делами.

Что это за дела, не уточняется. Но WADA считает, что решения AFLD не соответствовали как кодексу международной организации, так и праву Спортивного арбитражного суда (CAS).

В случае, если по итогам разбирательства будут выявлены реальные нарушения, на французский спорт могут быть наложены санкции. Таким образом, не только французские спортсмены рискуют лишиться права выступать на международных турнирах, но и Франция может потерять возможность проводить крупнейшие соревнования. Соответственно, под угрозой оказалась Олимпиада — 2024.

«Уведомление WADA – настоящий шантаж, так как организация угрожает инициировать процедуру, которая может привести к запрету французским спортсменам выступать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и запрету Франции проводить такие соревнования»,

— уверены в AFLD.

Организация напомнила, что WADA может принять решение о несоответствии антидопинговому кодексу или о нереализации антидопинговой программы. При этом подчеркивается, что за все время решений, принятых AFLD, WADA не оспорило ни одно из них. И то, что происходит сейчас, по мнению представителей французского антидопингового органа, является грубым вмешательством в его дела.

Прославленный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил уверенность, что французов необходимо наказать. Он призвал WADA быть последовательным и применять санкции по отношению не только к российскому спорту.

«WADA все правильно делает. Надо не только к нам жестко относиться в соответствии с правилами, а ко всем.

WADA должно жестко наказать французов. Что касается возможного запрета на проведение Олимпиады, это прерогатива МОК. Самое великое спортивное событие уже превращено в помойку, потому что сейчас только разбирательства и допинги.

Олимпиаду ждет весь мир, а они не могут разобраться, кто прав, а кто виноват. МОК должен вмешаться и расставить всех по местам», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

По мнению юриста Анны Анцелиович, французам не стоит опасаться, что страна лишится права проведения Олимпиады, до старта которой осталось меньше года — Игры должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. В комментарии «Газете.Ru» юрист подчеркнула, что для подобных санкций сначала должно последовать признание AFLD несоответствующим кодексу WADA, а этот процесс является сам по себе достаточно долгим.

«Процедура признания антидопингового агентства неосоответствующим кодексу — достаточно длительная. У РУСАДА это заняло больше года с момента начала процедуры до вынесения решения CAS. Конечно, многое будет зависеть от CAS, но это небыстрая организация, они сейчас рассматривают дела очень долго. Даже технически по юридической части завершить процесс, чтобы отменить Олимпийские игры, практически невозможно. И все же до Олимпиады осталось очень мало времени.

Это такое решение, которое нанесет ущерб не только стране-хозяйке, но и всем спортсменам, которые готовятся к Играм.

Оперативно перенести Олимпийские игры совсем непросто, и если дойдет до CAS, это будет принято во внимание арбитрами с той точки зрения, что наказание может быть несопоставимо с последствиями. Поэтому я не считаю, что проведение Олимпийских игр под угрозой», — заявила Анцелиович.