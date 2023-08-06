Прикованный к кровати вратарь ЦСКА умер спустя 13 лет после страшной аварии

6 августа перестало биться сердце бывшего голкипера московского ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина. Один из самых титулованных вратарей в истории российского футбола, выигравший в 2005 году Кубок УЕФА, на протяжении последних 13 лет находился в парализованном состоянии — после аварии на своем Porsche Cayenn Мандрыкин получил перелом позвоночника, после которого оправиться не сумел.

Первым информацию о смерти экс-голкипера ЦСКА сообщил его первый тренер Валерий Горохов. Он сообщил, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Только что мне позвонила сестра и сказала, что перестало биться сердца Вениамина Мандрыкина! Инфаркт! В шоке от этого», — приводит слова Горохова ОсНова.

Мандрыкин начал профессиональную карьеру в «Спартаке» из Владикавказа. В 90-х команда под руководством Валерия Газзаева была одним из грандов отечественного футбола, выиграв в 1995 году чемпионский титул, а в 1996 боролась за победу до последних минут «золотого матча» против столичного «Спартака» в Санкт-Петербурге.

В 1997 году Мандрыкин дебютировал в основном составе «Алании», после чего отыграл год в дубле, а затем вернулся в главную команду Северной Осетии, где в итоге провел четыре сезона. В 2001 году Мандрыкин перешел в ЦСКА, где стал основным вратарем после трагической гибели в матче против «Анжи» украинского вратаря Сергея Перхуна. До этого Мандрыкин проходил просмотр во французском «Бордо», который на тот момент занимал ведущие роли в национальном чемпионате, однако до подписания контракта дело не дошло.

В октябре 2001 года в армейский клуб перебрался и Валерий Газзаев, благодаря чему Мандрыкин закрепился в статусе основного голкипера клуба. В 2003 году в игре Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» успешно дебютировал 17-летний Игорь Акинфеев, в связи с чем Мандрыкин присел на скамейку запасных, периодически выходя на замену.

Любопытно, что именно в 2003 году Вениамин сыграл единственные матчи в составе национальной сборной России — в отборочном турнире Евро-2004 вратарь вышел на поле в матчах против Кипра (1:0) и Грузии (0:1). В 2005 году Мандрыкин получил золотую медаль за победу в Кубке УЕФА.

В 2006 году голкипер получил Орден Дружбы — единственную государственную награду в своей карьере.

Следующий шанс вернуться в основу армейцев вратарь получил в мае 2007 года после разрыва крестообразных связок у Игоря Акинфеева.

За время пребывания в составе красно-синих Мандрыкин выиграл в общей сложности 11 трофеев — помимо Кубка УЕФА, в активе Мандрыкина три победы в чемпионате России, четыре выигранных Кубка и Суперкубка России.

Следующие три года Мандрыкин провел в арендах — сначала в «Томи», затем в «Ростове», а после — в брянском «Динамо».

Именно в Брянске и случился роковой момент в жизни Мандрыкина, который поставил крест не только на его футбольной карьере, но и на привычном образе жизни. Знаменитый спортсмен на протяжении всего периода пребывания в профессиональном футболе славился страстью к гоночным автомобилям и езде на больших скоростях.

В ночь на 10 ноября 2010 года Мандрыкин на скорости 200 км/ч влетел в дерево, пытаясь оторваться от преследовавшего его экипажа ДПС, из-за чего получил компрессионный перелом шейного позвонка и повредил спинной мозг.

Полноценно восстановиться от этих травм Мандрыкин не смог, оставшись до конца жизни прикованным к кровати. В последние годы голкипер перестал бороться за жизнь, отказавшись от трудоемкого процесса восстановления.

«В реабилитационный центр уже не езжу — смысла нет. Раньше инструкторы по физкультуре ходили раз в два месяца, а теперь раз в полгода. Курсы — по десять дней, делают массаж и суставы мнут — чтоб не заржавели», — говорил Мандрыкин в интервью «Матч ТВ» в 2019 году.

Спустя три года в беседе с «Матч ТВ» голкипер рассказал, что выживает исключительно благодаря льготам от государства.

«Я не жалуюсь. Помимо пенсии по инвалидности, могу бесплатно заказывать лекарства, какие-то предметы для восстановления и реабилитации. Например, коляску мне выдавали от государства.

Пенсия в сумме составляет 40 тысяч, мне хватает», — говорил Мандрыкин.

Свои соболезнования в связи со смертью Мандрыкина на своих официальных ресурсах выразили в ПФК ЦСКА и в пресс-службе сборной России.

30 августа 2023 года ему бы исполнилось 42 года.