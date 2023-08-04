Фигуристка Самоделкина решила перейти в сборную Казахстана. Станет ли это потерей для России?

Молодая российская фигуристка Софья Самоделкина, вице-чемпионка России среди юниоров, получила паспорт Казахстана и обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России с просьбой о переходе в казахстанскую сборную. Эксперты разошлись в оценках, станет ли уход Самоделкиной потерей для РФ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «Газеты.Ru» призвал не вмешиваться в происходящее.

16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина хочет перейти в сборную Казахстана. Информацию об этом со ссылкой на источник опубликовало агентство «Р-Спорт», после чего новость быстро обросла подробностями и комментариями официальных лиц.

Вскоре стало известно, что это действительно правдивая информация, причем спортсменка уже получила казахстанский паспорт.

«Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у нее родственник в семье рожден в Казахстане.

Паспорт она уже получила, ждет открепления от Федерации фигурного катания России», — приводит «Матч ТВ» слова источника.

Федерация фигурного катания Казахстана никаких заявлений и обращений по поводу спортсменки не делала. В Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР) обратилась сама Самоделкина.

Как отреагировала Федерация России

Генеральный директор ФФКР Александр Коган отказался от комментариев, заявив, что ему по вопросу перехода юниорки сказать нечего.

Мать фигуристки рассказала, что в семье с интересом ожидают ответа федерации и до тех пор не считают нужным что-то комментировать.

Позднее стала известна и реакция ФФКР на решение Самоделкиной выступать за другую страну.

«Федерация не хочет отпускать фигуристку, которая входила в состав сборной России. Сторона фигуристки требует ее отпустить, основываясь в том числе на кейсе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Одной из опций может быть финансовая компенсация, как в случае с танцорами, однако она не прописана юридически», – объяснил источник «Спорт-Экспресса».

Обратной дороги нет?

По информации «Р-Спорта», в Казахстане считают, что спортсменка уже отказалась от российского паспорта. В этом случае она ни при каких обстоятельствах не сможет больше выступать за команду родной страны.

«Не владею этой информацией, но у нас противозаконно иметь два гражданства. Скорее всего, она отказалась от российского гражданства, думаю, да. Лена Рыбакина (теннисистка, сменившая гражданство РФ на казахстанское. – «Газета.Ru») отказывалась, точно вам говорю. У нас по закону одно гражданство, не как у вас», — рассказал исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев.

Он добавил, что официального обращения от Самоделкиной организация не получала.

«Мы коллегам не писали – это не тот случай, как с конькобежцами, в них мы были заинтересованы, поэтому обратились. Здесь она обратилась в гражданском порядке. То есть, скорее всего, либо ее мама, либо кто-то из ближайших прямых родственников был рожден на территории республики, поэтому они получили в упрощенном формате», — поделился соображениями исполнительный директор организации.

Сегодня стало известно о том, что в 2022 году Самоделкина, имеющая в активе второе место юниорского и четвертое место взрослого чемпионата России, отказалась от перехода в сборные Германии и Израиля.

Ожидается, что исполняющая тройной аксель и четверные прыжки спортсменка сможет начать выступать за новую команду с мая 2024 года.

Потеря для сборной или нет?

Депутат Госдумы, глава комитета по спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» призвал не вмешиваться в происходящее:

«Считаю, что это вопрос, который должны решать Федерация фигурного катания России и сама фигуристка... Вопрос [с участившимися случаями перехода российских спортсменов в другие сборные], конечно, не совсем естественный. Еще два-три года назад попасть в сборную России было очень престижно», — сказал он

«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить гражданство. От вас только.

Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор.

Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!» — заявила «Спорт-Экспрессу» заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

Иного мнения придерживается другой тренер, олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Самоделкину как-то не жаловали у нас. Девочка уникальная, с элементами ультра-си (элементы высшей степени трудности. — «Газета.Ru»).

В прошлом году она заняла четвертое место на чемпионате России, но в сборную ее так почему-то и не взяли.

Никто не понимал, почему это произошло», — вспоминает спортсменка.

По ее мнению, в этом году мотивация у Софьи была сниженная, она была расстроенная, выступала хуже своих возможностей.

«Думаю, для нее лично как для спортсменки переход в какое-то другое качество, где она сможет найти новые цели, ее взбодрит. Очень жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок», — заключила Бестемьянова.