«Я рыдала в трубку»: Мария Погребняк подала на развод из-за подозрений в изменах

Супруга бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария подала на развод. По данным СМИ, она просит суд оставить с ней троих сыновей, а также установить порядок выплаты алиментов: бывшие возлюбленные не смогли договориться об их размере. Причиной трещины в отношениях, длившихся со школьной скамьи, источники называют измены футболиста.

Жена бывшего форварда сборной России Павла Погребняка Мария подала на развод после 17 лет совместной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что иск зарегистрирован на ее девичью фамилию — Шаталова.

«По нашей информации, в своем иске Мария Шаталова просит оставить трех детей с ней, а также решить вопрос с алиментами», — говорится в сообщении.

По данным Mash, Погребняк не живет с семьей с 23 апреля. Как утверждает издание «7дней.ru», пока Мария была занята на съемках шоу «Звезды в Африке», ее муж проводил время с другими женщинами. До недавнего времени, супруга спортсмена заявляла, что до последнего будет стараться сохранить брак и дружеские отношения с Погребняком ради троих детей.

«По документам мы до сих пор муж и жена. Мы с Павлом родные люди, прожили счастливую жизнь на протяжении 17 лет, и комментировать, что произошло в нашей семье, не хотим. Как минимум потому, что опасаемся негативных комментариев, которые могут повредить нашим детям. Они все-таки уже большие, ходят в школу, и мы хотим оградить их от всего, что связано с публичностью их родителей. Для них мы любимые мама и папа и останемся ими всегда. Пока мы живем на одной территории и официально не разведены», — рассказывала Шаталова.

Вместе с тем она призналась, что в первые годы их брака ревновала мужа и старалась быть в курсе всего, что происходит в его жизни.

«Я не могла себя контролировать, засекала время — во сколько он придет.

Рыдала в трубку: если тебя не будет через 30 минут дома, я развожусь.

Бесконечные ссоры… Доверие полностью рухнуло», — цитирует Марию «СтарХит».

Знакомство будущих супругов произошло, когда оба учились в школе: Павел был в десятом классе, а Мария — в седьмом. Дружба со временем переросла в более серьезные отношения, и в 2006 году молодые люди обвенчались и сыграли свадьбу. Она была очень скромной: Погребняк в тот момент подписал контракт с «Томью» и переехал в Томск — именно там они и расписались. Масштабные торжества супруги смогли организовать лишь восемь лет спустя, когда Павел уже играл за «Рединг» в Английской премьер-лиге (АПЛ), а его семья жила вместе с ним в Великобритании: к тому моменту у них с Марией родилось трое сыновей — Артем, Павел и Алексей.

Несмотря на это, годы спустя их отношения разладились.

Шаталова подала в суд после того, как не смогла договориться с мужем об условиях развода: в частности, ее не устраивает размер алиментов, которые футболист согласен платить.

39-летний Павел Погребняк объявил о завершении карьеры в Российской премьер-лиге (РПЛ) в июне 2022 года. Он является свободным агентом с 2021 года — после того, как закончил выступления за «Урал». Наибольших успехов он добился в «Зените». Вместе с сине-бело-голубыми Погребняк стал чемпионом России, завоевал Суперкубок страны, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2008 году в составе сборной России нападающий стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы. После успешного континентального первенства Погребняк уехал в Европу: сначала играл за немецкий «Штутгарт», а затем — за английские «Фулхэм» и «Рединг».