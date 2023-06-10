Проклятье снято: Гвардиола выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/23 «Манчестер Сити» переиграл миланский «Интер». Игра прошла на олимпийском стадионе имени Ататюрка и завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» представляет вашему вниманию репортаж о том, как «Манчестер Сити» одержал дебютную победу в главном клубном европейском турнире.

В день финала Лиги чемпионов Стамбул превратился в футбольную столицу мира. За несколько часов до стартового свистка в город приехали все фанаты миланского «Интера» и «Манчестер Сити», которые желали поддержать свои команды на месте событий.

Численное преимущество осталось за итальянцами — они наводнили центральные улицы Стамбула и начали распеваться еще за восемь часов до игры.

Британцы держались маленькими группами по два-три человека, распивая пивные напитки и накапливая силы к самой игре.

По центральной улице Истикляль все болельщики гуляли вперемешку. Полиция вела себя незаметно, и атмосфера была на высоте.

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Первые фанаты начали путь из центра к олимпийскому стадиону имени Ататюрка за шесть часов до стартового свистка. Для удобства зрителей, волонтеров и сотрудников СМИ на стенах в метро развесили большие баннеры с указателями, которые тут же облюбовали ультрас-группировки.

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Оставили свой след в стамбульском метро и активные фанаты московского «Спартака», расклеив свои стикеры.

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Путь к станции «Олимпиат», где находился стадион, занимал от площади Таксим более часа. Просто так перейти на линию, где расположена станция, было нельзя — сотрудники полиции отгородили проход, предоставив доступ лишь тем, кто имел билет на игру.

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За это время фанаты «Манчестер Сити» смогли взять реванш в своеобразном песенном состязании у болельщиков «Интера».

После выхода из метро дорога к стадиону оказалась открытой.

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По пути к трибуне можно было встретить болельщиков из разных стран: например, из Узбекистана (эти ребята особенно полюбились фанатам «Ман Сити»).

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В 18:00 доступ на трибуны был открыт. За час с небольшим до начала матча по громкости и эмоциональности вновь впереди оказались фанаты «нерадзурри».

Никто из них не предавал значения статусу явного аутсайдера своей команды.

«Сити» подходил к финалу как чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) и обладатель Кубка Англии. До заветного требла не хватало лишь одного — Кубка чемпионов.

Два года назад на финал Лиги чемпионов против лондонского «Челси» Хосеп Гвардиола выставил стартовый состав без чистого форварда, за что его постфактум критиковали болельщики и эксперты. Теперь в его обойме было оружие, которое осечек при использовании не дает, — Эрлинг Холанд.

Стартовый состав «Ман Сити» выглядел так: Эдерсон, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Родри, Мануэль Аканджи, Кевин Де Брейне, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд. Графика УЕФА представила расстановку «горожан» как 3-4-2-1.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги решил насытить центр поля полузащитниками, способными к разрушению атакующих идей оппонента.

На предматчевой пресс-конференции мистер Индзаги заявил, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян полностью восстановился после травмы и будет готов сыграть с первых минут, но все же предпочел ему хорвата Марсело Брозовича.

В итоге в составе «Интера» с первых минут вышли эти 11 футболистов: Андре Онана, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Джанлука Димарко, Матео Дармиан, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Эден Джеко.

Началась игра с владения «Интера»: на второй минуте Думфрис отдал передачу на ход Джеко, который во время рывка потянул заднюю поверхность бедра. Следом случилась первая опасная атака у ворота миланцев: Де Брейне выкатил на ход Холанду, плотно пробившему в ближний угол: вышло выше, да и из офсайда.

Следом неплохой удар из пределов штрафной площади нанес Бернарду Силва — автор дубля в ворота мадридского «Реала» в ответном полуфинале закручивал мяч с левой ноги под штангу, но слегка промахнулся.

«Интер» выдержал стартовый натиск и довольно быстро вошел в игру.

Противостоять прессингу «Сити» миланской команде удавалось настолько хорошо, что в одном из эпизодов Эдерсон просто выбил мяч за боковую, не сумев найти возможность сохранить мяч.

Если на поле в первой половине первого тайма шла плюс-минус равная борьба, но соревнование по ярости поддержки с большим отрывом выиграл сектор «Интера». Англичане предпочти смотреть за матчем молча, лишь изредка взрываясь по ходу контратак «Сити», которых, откровенно говоря, было немного.

На исходе трети матча произошло ключевое событие игры — заднюю поверхность бедра повредил полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брейне.

Бельгиец на протяжении двух минут получал медицинскую помощь от врачей, попробовал вернуться в игру, но чуть позже все же попросил замену.

Вместо него вышел англичанин Фил Фоден. Акцент и без того небольшого количества атак «Сити» после этого сместился с правого фланга в центр, где игроки раз за разом пытались доставить мяч до Эрлинга Холанда. Скандинав шикарно продвигал мяч вперед первым касанием, умудряясь в воздухе изворачиваться в какие-то невероятные позы, но на подборе никто из его партнеров ни разу не оказался.

«Интер» провел блестящий первый тайм, забрав мяч у фаворита финальной игры и сыграв максимально надежно в обороне.

Вторая половина поединка началась под стать первой, только теперь неспешно катал мяч «Манчестер Сити». Команды начали играть грубее, и матч стал разрываться на отрезки с большими паузами. Главный судья Шимон Марциняк позволял футболистам бороться и старался лишний раз свистков не давать.

Первая замена в составе «Интера» произошла на 56-й минуте — набегавшегося и подуставшего Эдина Джеко заменил Ромелу Лукаку.

На исходе часа игрового времени физическая усталость действительно начала сказываться на действиях игроков: пошли глупые ошибки.

Сначала Аканджи упустил за спину Лаутаро Мартинеса, позволив тому выскочить один на один с Эдерсоном. Аргентинец решил закручивать с острого угла под штангу, но попал во вратаря.

Следом право на опасный «стандарт» заработали игроки английской команды, правда, разыгран он был довольно посредственно — подача от Гюндогана нашла голову Холанда, от которой мяч улетел выше перекладины.

«Сити» поддавливал оппонентов, несмотря на неплохие отрезки владения мячом у «Интера». Превратить свои моменты в голы у «нерадзурри» не вышло, зато вышло у «Сити»:

аккурат в середине второй половине игры проход Грилиша вдоль правой бровки заставил вжаться к своим воротам защитников «Интера», а на отскоке мяча первым оказался Родри, который аккуратно внутренней стороной стопы положил мяч в сетку — 1:0!

Индзаги ответил на это двумя перестановками — на поле вместо Думфриса и Бастони вышли Белланова и Госенс. Усилить игру этими заменами у итальянского тренера не получилось. Более того, реализуй свой момент Фил Фоден за 12 минут до конца основного времени, когда он получил пас от Холанда и выскочил один на один, все было бы кончено. Но нет.

В оставшееся время «Интер» произвел еще две замены — вместо Чалханоглу и Дармиана вышли Мхитарян и Д'Амброзио.

За две минуты до конца Лукаку имел шикарный момент, пробив головой из вратарской, но попал в штангу.

Более того, незадолго до этого Лукаку неуклюже перегородил створ ворот «Сити» и помешал собственному партнеру — Димарко — сравнять счет, когда тот прицельно бил головой, но попал в крупного бельгийца.

В компенсированное время спастись миланцам не удалось: уж очень здорово «горожане» сыграли на удержание и удержали-таки эту победу.

1:0 — «Манчестер Сити» выигрывает Лигу чемпионов и оформляет первый требл в истории клуба, а Хосеп Гвардиола получает медаль за победу в финале турнира спустя 12 лет после ухода из «Барселоны».