На плечах Бобровского и Ткачака: «Флорида» сенсационно вышла в финал Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» выиграла четвертый матч в серии против «Каролины Харрикейнз» и неожиданно вышла в финал Кубка Стэнли. Ключевую роль в этом сыграл российский голкипер Сергей Бобровский, который в последнем матче отразил 36 бросков. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников пожелал в комментарии для «Газеты.Ru» вратарю выиграть трофей.

«Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 (счет в серии – 4-0)

Фантастическая сказка «Флориды Пантерз» сезона-2022/23 продолжается. «Кошки» выиграли и четвертый матч серии у «Каролины» и пробились в финал Кубка Стэнли – во второй раз в своей истории. В прошлый раз они были там в 1996 году, но проиграли все четыре матча легендарному «Колорадо Эвеланш» с Валерием Каменским и Алексеем Гусаровым, а еще Джо Сакиком, Петером Форсбергом, Клодом Лемье и другими звездами.

Но уникальность достижений нынешней «Флориды» не том, что они снова побьются за Кубок спустя 27 лет. «Пантеры», например, установили уникальный рекорд – стали первой командой в истории НХЛ, дошедшей до финала, находясь в зоне плей-офф всего 28% времени в регулярном чемпионате.

Интересно, что до того рекорд принадлежал «Сент-Луису»-2019, который провел в зоне кубковой восьмерки только 32% регулярного чемпионата, опускаясь по его ходу даже на последнее место в конференции. Те «Блюз» в итоге взяли Кубок Стэнли!

А ведь этой кампании для «Пантерз» реально могло бы и не быть. Они не попадали в плей-офф на самом финише, но мотивированный «Питтсбург» умудрился пролететь (другое слово тут трудно подобрать) аутсайдерам из «Чикаго» и отдал путевку по wild card команде с солнечного побережья.

Никто не ожидал, что подопечные Пола Мориса даже после побед над «Бостоном» и «Торонто» смогут уверенно разобраться с «Каролиной». Но они вырвали две выездные встречи в овертаймах, а потом победили и в первой игре дома, где Сергей Бобровский добился своего первого в карьере сухого матча в плей-офф.

Российский голкипер стал одним из главных факторов успеха «пантер» в этой кампании, и в серии против «Харрикейнз» в частности. Он установил рекорд НХЛ по количеству сейвов (126) в первых трех матчах серии финала конференции, но и в четвертой встрече не ударил в грязь лицом.

«Ураганы» вышли на этот матч как на последний бой, что, само собой, логично. Но разбились об уверенность Боба. Ну и, конечно, сами подопечные Рода Бриндамора выглядели несколько зажатыми из-за серьезного давления и не справились.

Гости постоянно оказывались в роли догоняющей стороны, но все-таки догоняли. Уступая 0:2 по ходу первого периода, они смогли отыграться во втором. Нашелся у «Кейнз» ответ и на первый в карьере гол в плей-офф Райана Ломберга – Йеспер Фаст установил паритет на табло за чуть больше трех минут до сирены в третьем периоде.

Однако на последней минуте «Каролину» подвел капитан Джордан Стаал, отправившийся в штраф-бокс за подножку. «Флорида» зажала соперника, и Мэтт Ткачак – явный герой серии среди полевых – поставил в матче точку, когда до конца основного времени оставалось всего пять секунд!

Конкретно в финале Востока Ткачак оформил три победных шайбы (в том числе в обоих овертаймах в гостях) и голевую передачу на победный гол в третьей встрече. Но он еще и стал четвертым игроком в истории клуба с 20 баллами в одном розыгрыше Кубка Стэнли. За 16 игр он набрал уже 21 (9+12) очко, причем девять его голевых передач были первыми, то есть непосредственно под результативный бросок партнеру.

Пока, как и в четвертом матче, Ткачак является первой звездой команды, а Бобровский – второй. При этом успеха не было бы без любого из них. В том же четвертом поединке Бобровский отразил 36 из 39 бросков по своим воротам, а его команда победила, бросив в створ всего 24 раза!

Из интересных статистических нюансов можно еще добавить, что «Пантерз» стали третьим клубом в истории Кубка Стэнли, сумевшим по ходу розыгрыша обыграть три команды из топ-4 регулярного чемпионата. Ранее такое удавалось только «Монреалю» в 1969-м и «Айлендерс» в 1980 годах.

Ну а «Каролина» в третий раз подряд проиграла серию финала Восточной конференции, причем все три раза она уступала со счетом 0-4.

«Самое печальное во всем этом то, что все будут оглядываться назад и говорить, что нас вынесли всухую. Но это не то, что произошло. Я наблюдал за игрой. Я был там, — цитирует Sportsnet Бриндамора.

— Мы не проиграли четыре матча. Нас обыграли, но мы были близки к цели. Все могло закончиться по-другому, четыре игры могли пойти по-другому. В этом году мы предприняли огромные шаги. Зайти так далеко, учитывая потери, которые у нас были, довольно впечатляюще».

Ну а Бобровский не скрывал своего счастья после выхода в свой первый финал в заокеанской карьере:

«Я наслаждаюсь этим моментом. Это отличная возможность. Для меня большая честь сражаться с ребятами плечом к плечу. Мы прошли через многое, через множество невзгод. Я действительно ценю эту возможность».

Теперь в решающей серии «Пантерз» сразятся либо с «Вегасом» Ивана Барбашева, либо с «Далласом» Евгения Дадонова. Пока там безальтернативный перевес «Голден Найтс» — 3-0.

«Будет здорово, если Сергей возьмет Кубок»

Для «Газеты.Ru» выход «Флориды» в финал прокомментировал прославленный отечественный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Для команды это здорово, но там великий человек в воротах играет. Он еще раз доказал, что он — величайшая звезда вратарского искусства. Команда поверила в это, и, естественно, это придало им толчок. Если команда верит, что вратарь не пропустит, то и игра идет совершенно другая. Игроки уверены в нем, он — лидер «Флориды», — подчеркнул специалист.

— Дай бог, чтобы они взяли Кубок Стэнли. Трудно говорить, это все-таки НХЛ, где тяжело что-то предсказать. Но будет здорово, если Сергей возьмет Кубок.

У него ведь есть уже все вратарские трофеи в НХЛ? Ну и о чем мы говорим? Великий вратарь. Он не играл практически сезон, то выходил, то не выходил. А потом собрался. К этому надо иметь талант – а он один из самых талантливых у нас вратарей. Неслучайно у него один из самых больших контрактов. Дай бог ему здоровья, и чтобы он дальше так продолжал. Он играет с такой самоотдачей, что на это надо просто любоваться. Если они выиграют Кубок Стэнли, он будет героем Флориды».