«Из клубов РПЛ пошел бы только в «Спартак»: интервью с лучшим игроком медиафутбола Кутузом

Сергея Кутузова можно считать главной звездой в популярном сейчас медийном футболе. Он забил в финале первого сезона Медийной футбольной лиги невероятный гол «ножницами» на «ВТБ Арене», отличился в Кубке России, а перед третьим сезоном МФЛ громко перешел из «2Drots» в «Титан». В первой части интервью «Газете.Ru» нападающий рассказал, как зарабатывает на свалившейся на него славе, совмещает бизнес с работой простым водителем и не хочет идти ни в один клуб РПЛ, за исключением «Спартака».

Популярность и новые возможности

— В масштабе страны вы стали известны в последний год. После Кубка России, наверное. Были обычным футболистом-любителем, который зарабатывает футболом на выходных и еще работает водителем. И вдруг известность. Жизнь после этого поменялась?

— Начнем с того, что в кругах медийного футбола популярность, конечно, есть, но я никогда не считал себя популярным или узнаваемым человеком. Довольно скромно к этому всегда относился. Какая-то известность ко мне пришла все-таки после гола через себя в финальном матче первого сезона Медиалиги на «ВТБ Арене». После этого меня стали чаще узнавать на улице, особенно в первый месяц очень много народу подходило. Просили сфотографироваться. Немалую роль в этом сыграл клуб «2Drots», который на данный момент самый популярный в медийном футболе. Там я набрал свою аудиторию. Самое главное отличие от прежней жизни — это узнаваемость на улицах. Особенно это происходит в каких-то футбольных заведениях. На стадионах, например. В общем, меня узнают люди, которые интересуются футболом.

К примеру, сейчас мы были на матче «Спартак» — «Краснодар». После игры мы спустились к машине. Там болельщики фотографировались с игроками, но пять-шесть человек зацепили и меня…

— Джикия, наверное, подошел сфотографироваться…

— Нет, он еще переодевался (смеется). Но несколько болельщиков подошли, чтобы сфотографироваться со мной, и это главное отличие от моей прежней жизни.

— А вам популярность нравится или уже начинает надоедать?

— Я все-таки звезда не масштабного уровня. Ко мне просто подходят люди, чтобы сфотографировать или пожать руку, и это происходит не так часто. Я еще никогда не отказывал, всегда с улыбкой отношусь к этому. Меня это не напрягает, делаю с удовольствием.

— Вряд ли ожидали еще пару лет назад, что будет так? Не говоря уже о четырех. Нравится, как развивается ваш путь в медийном футболе?

— Вообще мой путь в «2Drots» начинался четыре года назад на МКС (Московский кубок селебрити — «Газета.Ru»). Хотел просто немного подзаработать денег…

— В общем, как всегда?

— Да, я всегда зарабатывал футболом. Мне сказали: приезжай на игры, если хорошо себя проявишь, будет побольше денег.

— Как типичный «профик»…

— Ага. Я не следил за «2Drots» на тот момент. Знал об их существовании, потому что у меня там играл друг.

— Эд?

— Нет, вратарь – Белка-Штампони (Андрей Белов — «Газета.Ru»). С Эдом (Валтер Эдамс Скляр, ныне капитан «2Drots» — «Газета.Ru») мы пришли одновременно. Все пошло-поехало с этого момента. Но именно в плане узнаваемости ситуация раскрылось совсем недавно. И, конечно, жизнь улучшилась. Даже в плане финансового состояния. Благодаря каким-то своим футбольным способностям я начал занимать лидирующие позиции в команде и раскачал соцсети. А соцсети в наше время — это очень хороший заработок. Имею с этого доходы. А самое приятное в этой истории, что мне нравится этим заниматься. Ну а когда совмещаешь приятное с полезным, это приятно вдвойне.

Обычная работа и медиафутбол

— Еще недавно вы работали водителем. Как я понимаю, теперь уже нет, ведь совмещать эту работу с медийной активностью сложновато?

— Тут вы не угадали — водителем я продолжаю работать. Все-таки я человек, наверное, уже взрослый. Продумываю ходы не на завтра-послезавтра, а на годы вперед.

Да, сейчас все идет неплохо, но мало ли что может случиться завтра. И я могу остаться без всего этого, а на работе у меня стабильность, все схвачено и к тому же деньги, на которые можно жить.

К тому же я могу сейчас совмещать. Подстраиваю график под медийную активность, а когда необходимо, я просто доплачиваю людям, которые выходят на смену за меня.

— Работодатель не против?

— Да. У нас есть машина, на которой работаем я и мой сменщик. Компании главное, чтобы машина вышла на работу, а кто будет за рулем — не суть. Я сменщика прошу, он за меня выходит, и все вроде остаются довольны. Подшучиваю, что у него уже самая большая зарплата в компании (смеется).

— Бывает, что он выходит за вас, а вы — потом за него?

— Раньше так и было. Когда я ездил на игры на КФК за «Зеленоград» по будням, потом выходил за него. Сейчас такой возможности нет, и я просто оплачиваю ему выход на смену за меня.

— Сейчас вас можно назвать в какой-то степени профессиональным футболистом, так как вы не можете пропускать игры, тренировки и какие-то медийные активности?

— У нас все-таки есть договоренность с моим нынешним клубом «Титаном». Там взрослые люди все-таки. Я работаю, там ненормированный график, и когда я на смене, могу не успеть на тренировку. Ко мне отнеслись с пониманием.

— Плюс, наверное, тут важно еще и то, что в команде знают ваш статус и отношение к делу?

— Наверное. Но я и в «Drots» объяснял, что стремлюсь сохранить свое место на работе, а потому какие-то тренировочные пропуски будут неизбежны.

— Не жалеете, что вся эта слава пришла по футбольным меркам довольно поздно — под 30 лет?

— Да, конечно, в кадре лучше смотрятся люди, которые помоложе. Но 29 лет — тоже хороший возраст. Благодарю судьбу, что все это случилось. Если я буду правильно двигаться и развиваться, то буду иметь своего зрителя, которому буду интересен.

Не хочет в РПЛ, но в «Спартак» пошел бы бесплатно

— Как ощущаете свой уровень? Можете играть в РПЛ? Есть такое мнение, что да.

— Если брать мою футбольную карьеру, то я довольно поздно раскрылся. До 23-24 лет я играл намного хуже. В 8х8 я пришел в 18 лет, мне очень понравилось, и у меня сразу пошло. Там динамичная игра, возможность забивать голы, и я сразу раскрылся. А на большом поле до 24 лет, пока я пытался заиграть профессионально, у меня получалось не все, что планировал. Поэтому, если брать профессиональную карьеру, то, чтобы попасть в РПЛ, мне нужно было очень много терпеть и заниматься. В свое время где-то не повезло. Как в России большинство футболистов попадают в профессиональные команды? Либо у тебя какой-то сумасшедший талант — у меня такого не было. Либо связи с агентами — у меня их тоже не было. Мне было очень тяжело попасть на просмотр, потому что игровыми способностями я как раз не выделялся.

Если взять нынешний уровень, то, будь я на пару лет помоложе, если бы меня отправили в профессиональную команду потренироваться несколько месяцев, то, думаю, смог бы потянуть уровень. У меня есть несколько хороших знакомых нападающих из РПЛ, которые, в принципе, никогда не выделялись игрой, но попали в клубы Премьер-лиги, зарабатывают хорошие деньги и даже забивают там мячи.

К примеру, в «Факеле» играет Гео Гонгадзе. Мы с ним вместе выступали в КФК. Он хороший футболист, но особо не выделялся. Но за счет своих старания и настырности попал в Премьер-лигу и там забивает. Уже девять голов в РПЛ!

— А вариант пойти, например, во Вторую лигу для себя рассматриваете? Предложения-то наверняка есть…

— Было пару предложений где-то год назад после завершения сезона МФЛ. Но речь шла не о самых сильных командах. По-моему, «Зоркий-Красногорск» был. Но не знаю, это был интерес от руководства клуба или же со стороны агентов. Было несколько вариантов, когда люди, занимающиеся трудоустройством игроков, говорили: если хочешь пойти, мы тебе можем помочь. Но я в Москве удобно сижу на стуле. У меня есть работа, есть мой YouTube-канал, мои соцсети и медийный футбол. Поэтому я даже ради Премьер-лиги, как бы это ни звучало сейчас, не готов все бросить. РПЛ — это полгода, год, а потом я вернусь сюда, а здесь у меня уже может ничего не остаться, и мне будет трудно…

— То есть даже если сейчас «Спартак» позовет…

— В «Спартак» пойду всегда, потому что это мой любимый клуб. Я за него болею уже 20 с лишним лет. Если меня позовут даже на месяц и бесплатно, я все равно с удовольствием пойду.

Главный переход медийного футбола

— Для медийного комьюнити ваш переход в «Титан» стал бомбой, сенсацией. Кто-то говорит, что вы «кинули» «2Drots» и Жеку с Некитом (отцы-основатели канала, а потом и команды — «Газета.Ru»), которые вам «все дали». Каким выглядит переход в «Титан» с вашей позиции?

— «Титан» — это клуб, в который я, в принципе, перешел еще шесть лет назад. Он тогда назывался «Мегатитан», а «Титан» был дублем этой команды. Так что непосредственно в структуре «Титана» я уже давно нахожусь. С владельцами клуба Александром и его отцом Сергеем Александровичем Зуевым я знаком уже много лет, и этот клуб стал для меня своим. С учетом того, что в ЛФЛ последний сезон я выступал именно за «Титан», когда началось все это движение с приходом команды в медийный футбол, уже начались разговоры. Я попросил Сашу не делать мне предложение, пока их участие в Медиалиге не будет подтверждено.

— То есть вы понимали, что выбор встанет?

— Да, я понимал, и это очень тяжелый выбор.

— И, наверное, радовались, что «Титан» не заявился во второй сезон МФЛ?

— Да, я скорее порадовался, потому что мне нравилось в «2Drots». Это самый медийный клуб, плюс мы выиграли два сезона подряд, и у меня там осталось много друзей.

И когда Саша мне позвонил с предложением, сказав, что «Титан» точно будет в третьем сезоне МФЛ, мне было очень сложно принять решение.

— И это был звонок не по условиям?

— Сначала это было просто предложение о переходе. Я ждал от Саши, что он мне может предложить помимо денег. Важна медийная составляющая. Если бы я перешел в «Титан» просто за деньги, я бы загнулся, утонул в них. И дальше у меня ничего не было бы. Выслушав Сашино предложение, мы пришли к какому-то общему знаменателю. Можно попробовать. И так я принял решение перейти в «Титан». Но оно мне очень сложно далось.

В «2Drots» у меня осталась куча приятных воспоминаний, выигранные трофеи, приятные знакомства, крепкая дружба с людьми и огромная армия фанатов, болельщиков и ребят, которые меня поддерживали. Конечно, когда я сообщил в своем Telegram-канале, что ухожу из «2Drots», это было шокирующее заявление для многих людей. Кто-то писал, что он плачет, кто-то — что не может поверить. Конечно, для меня это тоже было очень тяжело. Когда я прощался с клубом, я сидел, у меня реально лились слезы.

Соцсети и YouTube-канал

— Сколько народу отписалось от Вас после этого?

— Сначала я думал, что очень много отпишется, но в момент моего перехода на меня буквально за сутки подписались полторы тысячи человек. Но это связано с тем, что меня репостнули другие паблики и подключилась аудитория, которая болеет не за «2Drots». Но со временем, сейчас прошло два-три месяца, где-то полторы тысячи уже подписались, и все потихоньку движется к отписке.

Вообще сейчас сложно удержать аудиторию. Люди подписываются, смотрят твой контент, но он однообразный, со временем надоедает, люди отписываются, не потому что ты плохой, а потому что им просто становится неинтересно.

— Насколько трудно в 30 лет из человека, который просто зарабатывает футболом, трансформироваться в инфлюенсера и человека, генерирующего определенный контент, который еще должен быть интересным?

— Вообще идея зарождения YouTube-канала возникла, когда я достиг определенного пика популярности. Мы сидели с друзьями и понимали, что сейчас я в принципе довольно узнаваемый человек. Мы смотрели разные каналы и понимали, что нам не очень нравится, что там происходит. И решили: если мы сейчас зайдем, то можем сделать лучше. Узнавали, сколько все это реально стоит, поняли, что люди, выкладывающие ролики на YouTube, получают хорошие деньги. Решили, что нужно попробовать. У нас, в принципе, начало сразу получаться. Я говорю даже не про деньги, которые мы стали зарабатывать. Это все приносило приятные эмоции. Само участие в съемках, сама их организация, и когда ты потом просматриваешь материал, который отснял, получаешь колоссальное удовольствие.

— Сколько человек занимаются вашими соцсетями?

— Никто вести Telegram-канал мне не помогает. Все свои соцсети веду я. А помощь по YouTube-каналу мне оказывают мои друзья. Мой соведущий и два вратаря. В нашем штабе, который участвует в съемках, четыре человека. Плюс монтажер, который со мной с первого выпуска, и оператор. Получается, шесть человек участвуют в создании моих роликов.

— Какова себестоимость одного ролика?

— Где-то 35 тысяч рублей, чтобы заплатить за аренду поля, отснять, заплатить какой-то гонорар участникам и выпустить.

— Канал отбивает себя?

— Конечно.

— За счет рекламы?

— Да. Пришел рекламодатель на канал, который выделяет деньги на каждый выпуск. Я стараюсь делать где-то семь-восемь выпусков в месяц. С каждого выпуска есть плюс, и за счет этого плюса получается довольно неплохой доход.

— Как быстро вам стали поступать рекламные предложения, и как вы их фильтруете, потому что в медийном футболе игроки не раз напарывались на том, что рекламировали некачественную продукцию или же финансовые пирамиды?

— Я как-то постарался заранее все это подготовить. Нашел человека, связался с ним, объяснил, что именно хочу снимать. Он сказал: давай выпускай первый ролик за свой счет, мы посмотрим, что получится, и если мне понравится, то возьму тебя под свое крыло. Это человек, который работает на букмекерскую компанию, которую я рекламирую. Так и вышло. Я выпустил ролик, ребятам понравилось, и мы заключили договор, который действует по сей день.

— Есть какой-то KPI?

— Нет, в моем случае это просто фиксированный ценник за ролик, который просто выходит, и все.

Задачи «Титана» и совмещение с футболом 8х8

— Сейчас актуален вопрос статуса «Титана» в Медиалиге. Кто-то называет вас фаворитами, сам Александр Зуев в интервью назвал команду андердогом, но я в это не верю. Думаю, что вы идете за победой и по уровню «Титан» — одна из сильнейших команд Медиалиги.

— Безусловно. У нас собралась очень хорошая команда. Большой костяк остался еще с ЛФЛ, но стоит отметить, что там был формат 8х8. Многие люди давно не играли в большой футбол. Мы вышли на поле, и поначалу было некоторое недопонимание. А сейчас мы тренируемся уже второй месяц, связь налаживается, связки начинают работать.

Добрали хороших футболистов и идем в третий сезон хорошей командой. Задача стоит одна, и это, безусловно, не выход в полуфинал, не выход в финал, а именно победа в турнире.

Но важно отметить, что третий сезон МФЛ будет очень серьезным по уровню. Все соперники усиливаются, все команды съездили на сборы, как профессионалы готовятся. Будет очень сложный турнир, а в футболе не всегда сильнейший побеждает. Может быть даже, что победит тот, кому больше повезет.

«Титан» начал третий сезон МФЛ с трех побед на групповом этапе. Кутузов отличился в каждом матче, отметившись в трех играх четырьмя забитыми голами и одной голевой передачей – «Газета.Ru».

— Можно сравнить нынешнюю Медийную лигу по сложности с Континентальной футбольной лигой (главный клубный турнир в футболе 8х8 – «Газета.Ru»)?

— Мне кажется, эти турниры трудно сравнивать. Главное отличие — дистанция. Здесь ты можешь неделю готовиться, изучать соперника, подбирать под него схему. На КФЛ по факту другая ситуация. Ты можешь узнать соперника за день, а если это плей-офф, то ты можешь узнать его за два-три часа до матча. Тут уже играет фактор физической подготовки, потому что бывает по две-три игры в день. И доля везения должна присутствовать. Но главное, это физическая подготовка и сбалансированность команды. Там ведь не обязательно играть составом, который выступает в регулярных соревнованиях ЛФЛ. Ты можешь собрать команду из лучших игроков и зайти в КФЛ фаворитом, но по факту ты вылетишь, потому что люди не сыграны, а кто-то еще и не готов. В Медийной лиге люди сыграны, тренируются вместе и готовятся. Поэтому эти турниры очень сложно сравнивать.

— Вы сами заявлены на КФЛ за «Пищевик». Как совместить это с Медийной лигой, и Александр Зуев не против?

— Когда только начинался первый сезон МФЛ, я об этом не думал. Продолжал так же играть во всех турнирах и распылялся. Сейчас уже я стараюсь включиться по полной только в МФЛ. Но все-таки в команде «Пищевик», в которой выступаю в ЛФЛ, у меня тоже есть обязанности перед президентом клуба. Учитывая, что мне самому очень нравится Континентальная футбольная лига, я хочу и буду принимать в ней участие, но мы договорились, что в день игры и перед игрой на МФЛ у меня будет пауза. А уже на следующий день после матча в МФЛ я полноценно вольюсь в команду и буду выкладываться на КФЛ.

Руководство «Титана» сначала долго думало и было против участия своих игроков в КФЛ, но потому все-таки разрешило нам участвовать. Но с одним условием: если человек получит травму на КФЛ, он будет оштрафован на месячную зарплату в «Титане». Не хочется о таком думать, всем футболистам — здоровья. Но, наверное, это правильное решение. Цена травмы уже будет на совести игрока.

«Пищевик» занял первое место в своей группе на КФЛ, прошел первый раунд плей-офф, но вылетел во втором. Кутузов провел все три матча группового этапа, забив два гола и сделав одну голевую передачу, но не сыграл в матчах на вылет — «Газета.Ru».

Продолжение следует.