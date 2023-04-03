«Убийца детей»: форварда «Урала» осудили на 2,5 года в Нидерландах

Нападающий екатеринбургского «Урала» Рай Влут, забивший в текущем сезоне Российской премьер-лиги три мяча, приговорен в Нидерландах на 2,5 года тюремного заключение за ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок. Футболист подаст апелляцию.

2,5 года тюрьмы за смерть ребенка

Суд в нидерландском Харлеме вынес решение по делу о гибели четырехлетнего ребенка в дорожно-транспортном происшествии с участием нападающего екатеринбургского «Урала» Раем Влутом.

В 2021 году автомобиль, в котором вместе с Влутом ехал его друг, столкнулся с другой машиной. Там находились мужчина, женщина и двое детей. Один из них, четырехлетний мальчик, получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

Тест Влута на алкоголь показал наличие 1,18 промилле в крови, что более чем в два раза превышает максимально разрешенный законодательством Нидерландов предел. По данным бортового компьютера автомобиля, на котором ехал форвард «Урала», транспортное средство двигалось со скоростью 203 километра в час.

Изначально вину за ДТП взял на себя друг Влута, сказав, что был за рулем. Однако сам футболист, узнав, чем все закончилось для пострадавшего мальчика, рассказал полицейским правду.

Прокуратура во время процесса требовала приговорить футболиста к 3,5 годам лишения свободы, однако судья вынес вердикт мягче: игрок должен будет провести за решеткой 2,5 года, а также лишится водительских прав на четыре года.

«Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на газ, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости – сознательный выбор. Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», – говорил на суде представитель прокуратуры, намекая на изначально ложные показания со стороны виновника трагического ДТП.

«Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», – рассказывал в конце марта президент «Урала» Григорий Иванов.

Прокомментировал функционер и вынесенный приговор.

«Это еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится. Влут будет оспаривать решение, подавать апелляцию», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

«Конец карьеры»

Влут в текущем сезоне провел девять матчей в РПЛ в составе «Урала», отметившись в них тремя забитыми мячами. В команду из Екатеринбурга он пришел перед нынешнем сезоном из казахстанской «Астаны», а до того выступал на родине.

Последним клубом в Нидерландах для Влута был «Хераклес» из Алмео. В его составе он забил 16 мячей и сделал семь результативных передач в 33 матчах Эредивизи в сезоне-2020/21. В первой части следующей кампании он успел отыграть «Хераклес» в чемпионате элитного национального дивизиона 12 матчей, забив в них три мяча, после чего уехал в «Астану».

Карьера нападающего на родине завершилась именно из-за истории с ДТП. Фанаты «Хераклеса» стали протестовать против его участия в матчах, и в итоге клуб отстранил игрока от игр и даже тренировок, а затем отпустил в «Астану», причем бесплатно.

Интересно, что во время выездного матча Лиги Европы против польского «Ракува» фанаты хозяев вывесили посвященный голландцу баннер, назвав в нем Влута «убийцей детей».

При этом СМИ на родине игрока уверены, что решение суда будет означать конец карьеры Влута, а как только он прибудет в Нидерланды, полиция сразу же его арестует.

«Будут стараться сделать срок условным»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Следует начать с того, что приговор, на мой взгляд, не строг. В дальнейшем апелляция будет подаваться. До тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение, мера пресечения останется той же. Если ему было установлено обязательство явки, то он так же сможет продолжить выступать за «Урал», летая в Нидерланды на судебные заседания. Окончательной считается апелляционная инстанция, — рассказал Калинов.

— Все может быть. Но, думаю, срок все же будет – слишком тяжкие последствия. Да и срок прокурор запросил явно небольшой. В конечном итоге он признался, что был за рулем – это плюс для футболиста. А то, что он сначала не признавался – это считается способом самозащиты. На тот момент он являлся подозреваемым и мог говорить все что угодно, лгать и так далее. Это в минус ему не шло. Но потом он сознался – и это пошло в плюс».

Адвокат рассказал и о сроках подачи и рассмотрения апелляции, подчеркнув, что сторона футболиста наверняка будет стараться максимально затянуть рассмотрение дела, чтобы приговор не вступал в силу как можно дольше.

«По России апелляция подается в течение полугода и еще месяца два рассматривают – то есть месяцев восемь. Что касается западных государств, то сроки, наверное, такие же примерно. Думаю, будут тянуть с подачей апелляции. Может быть, на апелляцию представят новые доводы. Заключения экспертов, например, может, он какие-то финансовые проплаты [пострадавшей стороне] сделает. На апелляцию разрешено представлять новые доводы, об этом нельзя забывать, — рассказал юрист.

— Конечно сторона игрока будет стараться сделать срок условным. И я не исключаю, что ей удастся добиться этого. Примерное поведение после совершения преступления может пойти игроку на пользу. Что не скрывался от следствия, участвовал в процессе. И в глазах судьи вполне может сыграть и повлиять на итоговое решение контраст с поведением Квинси Промеса».

Напомним, что форвард московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в Нидерландах по делу о нападении с ножом на своего кузена, а также может стать фигурантом уголовного дела о наркоторговле. При этом футболист уже длительное время находится в России и даже не летал со «Спартаком» на зимние сборы в Объединенные Арабские Эмираты, по информации СМИ, из-за договора об экстрадиции между ОАЭ и Нидерландами.