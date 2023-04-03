Овечкин набросился на соперника и стал причиной потасовки, а Малкин побил рекорд по удалениям

Александр Овечкин напал на соперника и спровоцировал драку в матче «Вашингтона» и «Рейнджерс», за что был удален до конца игры. В то же время Артемий Панарин сделал три голевых паса, а Владимир Тарасенко отличился голом. В параллельной встрече Евгений Малкин заработал матч-штраф и тем самым побил личный рекорд по штрафным минутам за одну игру, а также установил рекорд «Питтсбурга» по удалениям в клубной истории. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:5

«Вашингтон» практически лишился даже математических шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли после поражения от «Рейнджерс», которые продолжают погоню за «Нью-Джерси Дэвилз» (у «дьяволов» — 104 очка, а у «рейнджеров» — 101). Нью-йоркцам важно опередить соседей, чтобы в серии первого раунда против них же иметь преимущество своей площадки.

Уже в первом периоде Артемий Панарин начал комбинацию, завершившуюся точным броском защитника К'Андре Миллера (1:0). Этот голевой пас стал для российского нападающего 60-м в сезоне и далеко не последним в матче.

Алексис Лафренье удвоил перевес гостей еще до первого перерыва (2:0), а Каапо Какко забросил третью шайбу через минуту после начала второго периода (3:0).

Лишь после этого «Кэпиталз» удалось впервые в матче огорчить Игоря Шестеркина, причем шайба получилась максимально курьезной. Подопечные Питера Лавиолетта отбились в позиционной защите и убежали в контратаку.

Александр Овечкин получил шайбу в средней зоне, притормозил перед синей линией и отдал набравшему скорость Дилану Строуму. Канадский форвард закатился в зону, ушел в лицевую и с отрицательного угла бросил так, что шайба, попав в щиток вратарю, отскочила за линию ворот (3:1).

Развития камбэка не последовало. И виной тому связка российских нападающих «синерубашечников». Панарин начал еще одну голевую атаку, а Владимир Тарасенко шикарным броском из левого круга вбрасывания прошил Дарси Кюмпера (4:1).

Белорусский форвард Алексей Протас вновь сократил отставание «Вашингтона» (4:2), но вскоре Мика Зибанежад реализовал большинство, установив, как выяснилось позже, окончательный счет — 5:2. И в этой комбинации голевой передачей вновь отметился Панарин, ставший в итоге второй звездой встречи. Теперь на счету у Артемия 87 (25+62) очков в 77 играх.

Ну а дальше началось «веселье». Александр Овечкин разозлился и ударил клюшкой Барклая Гудроу, после чего не успокоился и полез в драку на соперника, который не особо желал выяснять отношения.

Это привело к массовой потасовке «все против всех» на льду, после чего капитан «Кэпс» получил 2+10 штрафа и покинул площадку, так как до конца игры оставалось меньше четырех минут.

«Рейнджерс» добрались до 100 очков в таблице и теперь на три балла отстают от «Нью-Джерси», ну а «Вашингтон» уже девять очков проигрывает замыкающему зону уайлд-кард «Питтсбургу», при том что набрать в оставшихся пяти матчах может всего десять баллов. И это надо везде победить.

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:2

Знаковой во многих отношениях получилась для «Питтсбурга» встреча с «Филадельфией». «Пингвинз» продолжают борьбу за место в Кубке Стэнли, в то время как соперник уже лишен мотивации. Но это противостояние считается своеобразным дерби, так что матчи всегда выходят супернапряженными.

Так случилось и в этот раз, хотя по счету для хозяев все было в целом достаточно комфортно.

«Пенс» создали себе задел в первом периоде, забросив две шайбы, а во втором провели еще одну. В этих голах по две голевые передачи оформили лидеры команды Евгений Малкин и Сидни Кросби.

Вместе с проведшим свою юбилейную встречу в регулярных чемпионатах НХЛ Крисом Летангом они стали первым трио в истории НХЛ, отыгравших вместе по тысяче встреч за одну команду. Кросби и Малкин достигли этого рубежа ранее.

А еще свой 500-й матч в лиге провел оформивший победный гол Брайан Раст. Победной его шайба, третья в матче, стала после того, как «Флайерз» смогли в третьем периоде двумя точными бросками сократить отставание в счете до минимума. Но на большее их не хватило, и Райан Пелинг, поразив пустые ворота, оформил важную викторию команды Майка Салливана.

А вот Малкин «отличился» еще раз, в концовке крайне грубо сыграв против Дентона Хайнена, за что получил разом 2+10 минут штрафа и удаление до конца игры. Всего, таким образом, он заработал за матч 28 штрафных минут, что является его личным антирекордом.

Кроме того, Малкин теперь лидер клуба по штрафу за всю историю — россиянин набрал 1090 минут 1058 играх за «Питтсбург».

Другие матчи

«Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз» — 3:4 Б

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1

«Коламбус Блю Джекетс» — «Оттава Сенаторз» — 4:3 ОТ

«Виннипег Джетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:1

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз» — 2:5

«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:4

«Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» — 5:4

Кирилл Марченко принес «Коламбусу» победу над «Оттавой» точным броском в овертайме и обновил клубный рекорд по голам для новичков, опередив достижение Пьер-Люка Дюбуа. На счету Марченко в этом сезоне уже 21 точный бросок.

Никита Задоров отличился своим десятым результативным броском в чемпионате и помог ведущему борьбу за попадание в плей-офф «Калгари» одолеть аутсайдера «Анахайм».