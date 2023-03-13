Украинский фигурист получил ножевое ранение в Москве, сообщают СМИ

Даниил Семко выступает на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине

Украинский фигурист Даниил Семко, который занимается в группе российских тренеров Ирины Жук и Александра Свинина и выступает в танцах на льду в паре с уроженкой Екатеринбурга Марией Игнатьевой, обратился в московскую больницу с ножевым ранением. Спортсмен рассказал врачам, что почувствовал резкую боль после столкновения с неизвестным мужчиной возле Петровского парка. Теперь фигурист намерен как можно скорее покинуть Россию.

Уроженец Одессы Даниил Семко, который выступает за сборную Венгрии в танцах на льду в паре с россиянкой Марией Игнатьевой, получил ножевое ранение в Москве.

Спортсмен самостоятельно добрался до Боткинской больницы, где ему диагностировали колотую рану правого бедра. К счастью, жизни Семко ничего не угрожает. Медики обработали рану, и обширной кровопотери удалось избежать.

По информации Telegram-канала Shot,

фигурист рассказал врачам, что получил ножевое ранение после того, как в него врезался неизвестный мужчина в толпе возле Петровского парка. Молодой человек почувствовал сильную боль в ноге и увидел кровоточащий надрез.

Предполагаемому злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

Следившие за состоянием Семко врачи вызвали в больницу полицейских, однако фигурист озвучил им другую версию происшествия, отказавшись обвинять кого-либо в нанесении раны.

Спортсмен заявил, что сам «зацепился за чью-то сумку с чем-то острым» и разрезал свое бедро.

Он подчеркнул, что не имеет никаких претензий и не будет выдвигать обвинений.

Однако СМИ утверждают, что теперь Семко собирается как можно скорее покинуть Москву, где в последнее время тренировался и сам работал тренером по фигурному катанию.

Напомним, украинский спортсмен с 2021 года выступает в паре с россиянкой — уроженкой Екатеринбурга Марией Игнатьевой. Оба сменили спортивное гражданство, чтобы попасть на международные турниры в составе сборной Венгрии.

Согласно информации в профиле спортсмена, по ходу сезона он тренировался как в столице Венгрии — Будапеште, так и в Москве, где с ним занимались известные специалисты Ирина Жук и Александр Свинин, которые воспитали таких спортсменов, как двукратные чемпионы России и двукратные серебряные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин.

А программы на сезон-2021/22 Семко и Игнатьевой ставил двукратный чемпион мира в танцах на льду — уроженец Ростова-на-Дону Максим Ставиский, который активно работает в ледовых шоу Ильи Авербуха — в том числе и в «Ледниковом периоде».

Дуэт Игнатьевой и Семко завоевал серебряные медали на турнире Volvo Open Cup и взял бронзу на национальном чемпионате Венгрии в сезоне-2021/22. В том же году они пробились на чемпионат Европы по фигурному катанию, где заняли 18-е место.

В следующем сезоне Семко и Игнатьева вновь отобрались на Евро, и на этот раз попали в топ-10, добившись большого прогресса.

До того как встать в пару с россиянкой, Семко с сезона-2015/16 катался вместе с венгерской фигуристкой Виллой Мартон, с которой трижды выигрывал юниорский чемпионат Венгрии, а на международном уровне участвовал в юниорском чемпионате мира и серии Гран-при.

Ранее он также выступал в составе сборной Украины — в паре с Верой Городецкой, а затем с Яной Бардадым.

В 2021 году спортсмен закончил Национальный университет физической культуры и спорта Украины, что позволило ему работать тренером.

Помимо спортивной карьеры, Семко также серьезно занимается музыкой: играет на гитаре и губной гармошке и выступает в андеграундных группах Будапешта, исполняя в том числе песни собственного сочинения.