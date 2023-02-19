Все дальше от плей-офф: «Вашингтон» проиграл третий матч подряд без Овечкина

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение от «Каролины». Это поражение стало для «столичных» третьим подряд без своего лидера Александра Овечкина, который находится в России из-за смерти отца. О главных событиях игрового дня — в обзоре «Газеты.Ru».

«Каролина» находится на подъеме: 10 побед в 11 последних матчах и второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Но насколько хороши дела у «ураганов», настолько же печальны они у «Вашингтона». Серия столичной команды без побед теперь насчитывает уже четыре матча кряду.

Для «Кэпс» это была вторая встреча с «Каролиной» за последние три матча.

В первой команда Питера Лавиолетта уступила 2:3, вторая же, проходившая на открытом воздухе в присутствии почти 57 тысяч зрителей, сложилась еще хуже: Том Уилсон, наверное, мог бы порадоваться своему голу, но он состоялся, когда «Вашингтон» уступал 0:4, и никак не повлиял на исход.

«Они были лучше, они были быстрее. Мы не могли переиграть их в скорости, не могли прорваться через центральную зону. Они быстро возвращались в оборону. У нас не получалось пробиться через эту стену и оказаться перед воротами. Они играли на других скоростях и выиграли больше единоборств», — с грустью констатировал Лавиолетт, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

Диагноз очевиден: для нынешнего «Вашингтона» отсутствие капитана Александра Овечкина смерти подобно. Наверное, можно допустить, что вся команда деморализована трагедией, произошедшей в семье Александра — во вторник российский нападающий вылетел в Россию, узнав о серьезной болезни отца, а уже на следующий день пришло известие, что Михаила Викторовича Овечкина не стало.

Питер Лавиолетт заявлял: «Вашингтон» должен выиграть ради Алекса, которого сейчас нет с командой. По факту — ничего не получилось, все три матча без капитана «столичные» проиграли.

Пока, безусловно, рано ставить крест на шансах «Кэпиталз» попасть в плей-офф, но, судя по текущим раскладам, пока команда может претендовать в лучшем случае на седьмое место на Востоке. Сейчас «Кэпс» набрали 62 очка и занимают девятую строчку, выше — имеющие на один балл больше «Айлендерс» и «Питтсбург». Ну а шестое место с 73-ю очками удерживает «Тампа».

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Девилз» — 2:5

В отличие от «Вашингтона», «Питтсбург» пока идет в зоне плей-офф, но и у «пингвинов» все «на тоненького». Минувшей ночью они уступили «Нью-Джерси», и это поражение стало для черно-желтых вторым подряд. Единственный повод для радости, по крайней мере, российских болельщиков дал Евгений Малкин — он стал автором обоих голов своей команды.

Эти шайбы стали для российского форварда 20-й и 21-й в текущем сезоне. Таким образом, он 14-й сезон подряд забивает 20 и более голов — по этому показателю среди действующих игроков его превосходят только одноклубник Сидни Кросби и Овечкин.

Кроме того, Малкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, набрав 1202 очка.

«Калгари Флеймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 ОТ

Неудачно сложился день и для россиян в составе «Рейнджерс»: Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не смогли помочь своей команде победить, «синерубашечники» уступили «Калгари» в овертайме и прервали победную серию, насчитывавшую семь матчей.

Надо, впрочем, отметить, что «Флеймз» идеально начали матч, уже на первой минуте забив дважды — отличились Эндрю Манджапане и Назем Кадри.

Прийти в себя после такого удара «рейнджеры» смогли лишь во втором периоде, и попытался переломить ход встречи как раз Тарасенко -— именно он при участии Панарина размочил счет, а заодно забросил свою вторую шайбу за команду, в которую совсем недавно перешел.

Впрочем, их усилий не хватило. Алекси Лафреньер в третьем периоде сравнял счет, однако в овертайме удача была на стороне «Калгари». В составе победителей, к слову, стоит отметить защитника Никиту Задорова, который провел на льду больше 18 минут и выделился, в числе прочего, жестким хитом против Панарина.

«Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:4

Другие матчи подтвердили тенденцию: игровой день оказался для россиян несчастливым. Один из лидеров «Тампы» Владислав Наместников отметился в матче с «Вегасом» голом и ассистом, две результативные передачи в свой актив записал защитник Михаил Сергачев, еще один голевой пас — у Никиты Кучерова. Но их совместных стараний оказалось недостаточно: «Вегас» в результативной игре одержал победу.

Отметим при этом, что после первого периода «рыцари» выигрывали 4:2. Неизвестно, как бы сложилась игра, если бы арбитры не засчитали четвертую шайбу хозяев — а повод был: они долго изучали голевой эпизод, пытаясь понять, играл ли хоккеист «Вегаса» высоко поднятой клюшкой.

Но в итоге они сочли, что нарушения не было, засчитали гол, а заодно выписали «Тампе» командный малый штраф за задержку времени.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Баффало Сейбрз» — 2:4

Казалось бы, героями «Сан-Хосе» в матче с «Баффало» должны были стать россияне Евгений Свечников и Александр Барабанов — они стали авторами голов своей команды. Но, к сожалению для них и их поклонников, «Баффало» вышел победителем. Гол Барабанова позволил «акулам» сравнять счет в середине третьего периода, однако концовка осталась за «клинками». Еще один матч, где россияне, несмотря на результативные действия, проиграли.

«Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз» — 6:2

На этом фоне исключением выглядит крупная победа «Ванкувера» над одним из аутсайдеров «регулярки» «Филадельфией». В этом матче во всей красе показал себя шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петерссон, набравший пять очков — на его счету дубль и три ассиста.

Впрочем, голом отметился и россиянин Андрей Кузьменко. Он помог своей команде прервать неудачную серию из трех поражений подряд.

С Кузьменко связан и забавный эпизод. Находясь на скамейке в ожидании смены, он решил подкрепиться бананом и колой. Наблюдавший за этим Петерссон лишь покачал головой.