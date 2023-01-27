Овечкин забил «самый русский гол» в день рождения Гретцки и обыграл Малкина

Александр Овечкин забросил свою 812-ю шайбу в сильнейшей лиге мира в день рождения Уэйна Гретцки и приблизился к «вечному рекорду» канадца на расстояние 82 голов, причем сделал это после передач двух других россиян — Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Лидеры «Тампы» Никита Кучеров и Андрей Василевский устроили шоу против лучшей команды сезона «Бостон Брюинз», прервав ее шестиматчевую серию побед и повторив свой клубный рекорд. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 Б

«Вашингтон» подошел к противостоянию с «Питтсбургом» на домашнем льду с серией из двух поражений подряд. Но матчи этих команд в эру Александра Овечкина и Сидни Кросби всегда особенные, и к тому же «Кэпиталз» еще ни разу в текущем сезоне не проиграли трижды подряд. Не случилось этого и в противостоянии с «Пингвинз».

Еще на раскатке Овечкин был в хорошем настроении и подбодрил у центральной линии защитника-ветерана «Питтсбурга» Криса Летанга, который по ходу нынешнего сезона потерял отца и перенес уже второй инсульт.

Ну а в игре пошла настоящая битва. Александр Великий уже в начале встречи совершил пару жестких силовых приемов — досталось Брайану Думулину и Джейку Гюнцелю.

А затем капитан «столичных» отличился фирменным голом в большинстве. Весь розыгрыш Овечкин провел, не двигаясь, на одном месте в своем «офисе» — левом круге вбрасывания, но когда туда последовала передача Евгения Кузнецова, получившего шайбу от Дмитрия Орлова, то бросок Ови в касание оказался неотразимым для Кейси ДеСмита. Таким образом, трое игроков «Вашингтона» организовали «русский гол».

Александр Великий забросил уже 32-ю шайбу в сезоне и 812-ю — в карьере, причем сделал это на глазах своего друга и экс-партнера по «Кэпиталз» Александра Семина, который специально приехал на матч поддержать легенду.

Интересно, что свой 812-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира в карьере Ови провел в день рождения Уэйна Гретцки, за которым гонится в борьбе за титул лучшего снайпера в истории НХЛ (на счету канадца — 894 гола).

Каких-то глобальных рекордов российский голеадор в этот раз не обновил, но пара локальных достижений на его счету все-таки имеется.

Так, заброшенная шайба стала для Овечкина 223-й в первых периодах матчей НХЛ. По этому показателю он догнал легендарного Стива Айзермана, с которым теперь делит пятое место в истории (а лидирует все тот же Гретцки с 241-м голом).

Также россиянин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах (401), догнав Майка Гартнера (тут Гретцки лидирует с 492-мя шайбами).

Что касается итогов матча с «Питтсбургом», то нападающий «пингвинов» Дентон Хайнен сравнял счет во втором периоде (1:1), Маркус Юханссон в третьем снова вывел «Кэпс» вперед (2:1), но Брайан Раст с передач Гюнцеля и Кросби опять восстановил равновесие (2:2). Дело закончилось овертаймом, а затем и буллитами.

Первым в серии буллитов отличился шведский нападающий «Питтсбурга» Рикард Ракелль, но гостям это не помогло. Кросби и Евгений Малкин свои попытки не реализовали, в то время как Кузнецов и Бэкстрем были точны, принеся победу «Вашингтону» (3:2).

Овечкин даже не выходил в буллитной серии, но его мастерство и не понадобилось. Теперь «Кэпиталз» обошли «Пингвинз» в турнирной таблице Восточной конференции на одно очко, но и сыграли они больше аж на три встречи.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 3:2

Блестящая игра российского голкипера Андрея Василевского и, конечно же, главного полевого игрока «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова помогла «Лайтнинг» остановить на своем льду безоговорочного лидера этого регулярного чемпионата «Бостон», прервав его шестиматчевую победную серию.

Борьба получилась жаркой, и в ней хозяевам очень помогли 37 сейвов проведшего свой 400-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ Василевского.

Ну а Кучеров был бесподобен. В первом периоде с его передачи счет открыл Брэндон Хэйгел, а в концовке второго — уже при счете 1:1 — отличился сам Никита. Вроде бы.

По крайней мере, Кучеров нанес хлесткий бросок после выигранного партнером вбрасывания. И этот выстрел застал вратаря Линуса Ульмарка врасплох. Правда, шайба чуть изменила направление, срикошетив от конька проезжавшего мимо Брэйдена Пойнта, и гол был в итоге записан на него, а россиянин получил в свою копилку голевой пас.

Пойнт, кстати, тоже провел результативную встречу, отметившись голом и двумя ассистами, но в последней голевой комбинации «молний» при счете 2:2 он сыграл на Кучерова, а тот уже вывел на решающий выстрел защитника Виктора Хедмана.

«Тампа» одержала 11-ю победу подряд в родных стенах и повторила клубный рекорд, в то время как на счету Кучерова 9 (2+7) очков в пятиматчевой результативной серии.

«Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2 ОТ

Голевыми передачами в противостоянии своих команд обменялись форвард и лучший бомбардир «Миннесоты» Кирилл Капризов и самый используемый тренером «Филадельфии» защитник Иван Проворов.

Победу в матче одержали хоккеисты «Уайлд», явно выступающие в последние годы лучше «Флайерз». Дублем отметился яркий молодой форвард «дикарей» Мэтт Болди, а решающий бросок в овертайме на счету норвежца Матса Цукарелло.

Другие матчи

«Монреаль Канадиенз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 ОТ

«Виннипег Джетс» — «Баффало Сэйбрз» — 2:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:4

«Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» — 3:5

«Калгари Флэймз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:5

«Аризона Койотис» — «Сент-Луис Блюз» — 5:0