Овечкин сотворил гениальный гол, но проиграл Капризову, а Проворов отказался поддержать ЛГБТ

Александр Овечкин отдал два голевых паса в матче против «Миннесоты» Кирилла Капризова, причем второй получился настоящим шедевром, но «Вашингтон» все равно потерпел обидное поражение. Вратарь Илья Самсонов вышел на замену вместо провалившегося партнера и помог «Торонто» совершить героический камбэк против «Флориды» Сергея Бобровского. Яков Тренин забросил победную шайбу «Нэшвилла», а защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался принять участие в акции в поддержку ЛГБТ, за что подвергся критике. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» — 2:4

«Миннесота» приехала к «Вашингтону» в отличном настроении. Кирилл Капризов и Ко выиграли два последних матча, а без очков не уходили со льда в семи из восьми последних встреч (пять побед, одна ничья, два поражения). У «Кэпиталз» же, напротив, наметился определенный спад. Да, накануне команда Питера Лавиолетта драматично вырвала победу в овертайме против «Айлендерс» (4:3), но прежде проиграла два поединка подряд.

Первый период остался за «Кэпиталз». Они имели большое игровое преимущество, что выразилось в статистике бросков (13-3), при этом долгое время пробить Филипа Густавссона никак не удавалось.

Но на предпоследней минуте периода защитник Мартин Фехервары пошел вперед, обыгрался в стеночку с капитаном Александром Овечкиным и, получив обратный пас в левом круге вбрасывания, расстрелял ворота (1:0). Так Ови записал на свой счет первый голевой пас.

Однако во втором периоде игра перевернулась. Не успела секундная стрелка сделать полный круг, как Джаред Сперджен восстановил равновесие (1:1).

Правда, спустя пять минут Дилан Строум при помощи все тех же Фехервары с Овечкиным вновь вывел «столичных» вперед.

Российский капитан «Вашингтона» не глядя отдал шикарный пас себе за спину — на Фехервары, — обманув этим трюком оборону соперника.

А словак, в свою очередь, выкатил шайбу на пятак — под голевой бросок Строуму. Таким образом Овечкин записал на себя второй ассист в матче — и какой красивый!

Но затем первую шайбу в сезоне провел защитник Юнас Бродин «Миннесоты», а Сперджен оформил дубль и вывел «Уайлд» в лидеры (3:2).

Поведя, «дикари» уже не упустили преимущества, хотя «Вашингтон» и давил в третьем периоде очень мощно (14-5 по броскам). Вратарь Густавссон так ничего и не пропустил, хотя четыре минуты его команда провела в меньшинстве. Ну а в конце Джоэль Эрикссон-Эк поставил точку, поразив пустые ворота «Кэпс» (4:2).

Лидер и лучший бомбардир «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на удивление серый матч, отметившись более чем за 18 минут игрового времени лишь одним силовым приемом, а также по разу потерял и отобрал шайбу. Но зато «Уайлд» победили.

А вот две голевые передачи, три броска и три отбора шайбы за 21:1 на льду Овечкина не принесли его клубу успеха. Тем не менее для Александра Великого «Миннесота» остается крайне удобным соперником: в 20 встречах с ней он набрал аж 33 (17+16) очка!

Евгений Кузнецов дважды бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности -1 и без набранных очков. Не набрал баллов и оформивший против «Айлендерс» победную шайбу в овертайме защитник Дмитрий Орлов, хотя в этот раз он был суперпродуктивен и восемь раз атаковал ворота Густавссона.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 5:4 ОТ

Ярчайшую битву выдали в Канаде «Торонто» и «Флорида». «Мэйпл Лифс» на протяжении всей встречи действовали с преимуществом и прилично давили на ворота Сергея Бобровского, но голкипер был хорош, чего не скажешь о его визави Мэтте Мюррее.

В первом периоде «Пантерз» трижды выходили вперед, хотя нанесли всего лишь семь бросков (3:2). Когда же в начале второго отрезка финский капитан «Флориды» Александр Барков реализовал большинство восьмым броском в матче (4:2), чаша терпения Шелдона Кифа переполнилась, и вратарь Мэтт Мюррей уступил свое место на льду россиянину Илье Самсонову, начавшему встречу на скамейке запасных.

«Я думаю, Самсонов проделал невероятную работу, войдя в игру холодным и сделав столько важных сейвов для нас», — похвалил после матча своего коллегу Мюррей.

И действительно: российский вратарь отразил все 11 бросков по своим воротам, в то время как его партнеры смогли отыграться в основное время и вырвать победу в овертайме (5:4).

Причем и гол, сравнявший счет в третьем периоде, и победную шайбу в дополнительной пятиминутке провел швед Вильям Нюландер. В решающий момент овертайма он красиво обкатил нападающего Картера Вераге и распластавшегося на льду Бобровского.

«Нэшвилл Предаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1

Невероятная игра Кевина Ланкинена в воротах «Нэшвилла» позволила «Предаторз» одолеть «Коламбус». Голкипер «хищников» отразил 39 из 40 бросков по своим воротам, а пропустил только при счете 2:0.

При этом победную шайбу «Предс» забросил российский силовой форвард Яков Тренин, прекрасно распорядившийся в касание передачей от защитника Романа Йози.

Другие матчи

«Филадельфия Флайерз» — «Анахайм Дакс» — 5:2

«Монреаль Канадиенз» — «Виннипег Джетс» — 4:1

«Чикаго Блэкхоукс» — «Баффало Сэйбрз» — 4:3 ОТ

«Аризона Койотис» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 Б

«Эдмонтон Ойлерз» — «Сиэтл Кракен» — 5:2

Против течения пошел в этот игровой день российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, отказавшийся поддержать на предматчевой раскатке акцию в поддержку движения ЛГБТ. Все игроки команды, кроме Проворова, вышли на лед в свитерах радужной расцветки с соответствующей эмблемой.

«Я уважаю всех людей и выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — рассказал Проворов прессе после матча, отметив, что исповедует православие.

В итоге это не помешало Ивану получить максимальное игровое время в своей команде (22:45) и закончить встречу победой и с показателем полезности +1.

Тренер «Филадельфии» Джон Торторелла выразил ему поддержку: «Проворов был верен себе и своей религии. Это одна из вещей, которую я уважаю в нем, — он всегда верен себе».

Однако российский вратарь не избежал и критики. Так, канадский спортивный комментатор Горд Миллер написал в соцсетях: «Филадельфия» обязана была отреагировать и не позволить Проворову принять участие в матче. Свобода слова не освобождает вас от последствий ваших заявлений или действий».

Также стоит отметить, что дубль российского нападающего Евгения Дадонова помог «Монреалю» одержать несколько неожиданную победу над проводящим отличный сезон «Виннипегом» (4:1).