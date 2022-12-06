«Все нарушения должны быть доказаны»: МОК лишил Россию 15 медалей ОИ-2012

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнародовало результаты повторной проверки допинг-проб спортсменов, выступавших на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне. По ее итогам выявлено 73 нарушения антидопинговых правил, из них 21 — у российских атлетов. Россия лишилась 15 медалей лондонской Олимпиады. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Газете.Ru», что факт каждого нарушения должен быть доказан. Он также сообщил, что Госдума проведет круглый стол по вопросу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Почему началась повторная проверка допинг-проб

Россия потеряла 15 медалей Олимпиады — 2012, это следует из результатов повторной проверки допинг-проб участников Игр десятилетней давности. ITA в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, объяснило, почему вообще был организован повторный анализ. Поводом послужило расследование нарушений антидопингового законодательства в российском спорте. Подчеркивается, что Международный олимпийский комитет (МОК) запустил эту инициативу задолго до создания ITA в 2018 году.

«Для расширения олимпийской антидопинговой программы МОК прилагал усилия для проведения повторного анализа образцов, собранных во время Игр 2004 года в Афинах, а затем — из Турина — 2006, Пекина — 2008 и Ванкувера – 2010.

Та же процедура была запущена и для Лондона — 2012 накануне Олимпиады в Рио в контексте расследования о систематическом применении допинга в российском спорте.

В 2018 году после создания ITA все данные были переданы новому экспертному органу для независимых исследований», — говорится в заявлении агентства.

Что выявил анализ проб участников ОИ — 2012

По завершении программы повторного анализа проб участников ОИ — 2012 были обнародованы его результаты. Отмечается, что это была самая масштабная на данный момент проверка в истории Олимпийских игр. При выборке учитывались различные аспекты, в том числе физиологические особенности в разных видах спорта, индивидуальные особенности спортсменов и другие нюансы.

В общей сложности было повторно проанализировано 2727 проб, при этом также был применен новый способ обнаружения следов анаболических стероидов, который не был доступен 10 лет назад. Это позволило выявить дополнительные нарушения, которых в общей сложности зафиксировано 73.

По итогам проверки МОК отозвал 31 медаль, завоеванную спортсменами из разных стран. Из них 18 — в тяжелой атлетике, 10 — в легкой атлетике, две — в борьбе, одна — в гребле на байдарках и каноэ. Также перераспределено 46 медалей, 22 — в тяжелой атлетике, 4 — в борьбе, 18 — в легкой атлетике, 2 — в гребле на байдарках и каноэ.

«Мошенники не должны чувствовать себя в безопасности»

Генеральный директор ITA Бенджамен Коэн заявил, что при выявлении антидопинговых нарушений необходимо использовать все возможные средства. По его словам, любой спортсмен, который применял запрещенные препараты, должен понимать, что наказание может настигнуть его даже через годы.

«Результаты программы повторного анализа ясно дают понять, что в борьбе с допингом должны использоваться все возможные средства для защиты спортсменов. Со временем подходы к антидопинговым процедурам развиваются до такой степени, что новые методы позволяют исследовать образцы, взятые много лет назад. Мошенники никогда не должны чувствовать себя в безопасности — ни сейчас, ни завтра, ни через 10 лет», — подчеркнул Коэн.

Кто из россиян потерял медали

ITA не называет имена атлетов, лишенных наград, указывается лишь вид спорта. При этом надо отметить, что и задолго до объявления результатов повторного анализа было известно о лишении медалей ряда российских спортсменов из-за антидопинговых нарушений.

Так, в легкой атлетике без медалей ОИ-2012 остались Юлия Зарипова, Татьяна Лысенко, Сергей Кирдяпкин, Мария Савинова, Дарья Пищальникова, Евгения Колодко, Ольга Каниськина, Татьяна Чернова, а также женская команда в эстафете 4х400 в составе Юлии Гущиной, Антонины Кривошапки, Татьяны Фировой, Натальи Антюх, Анастасии Капачинской и Натальи Назаровой.

В тяжелой атлетике были наказаны Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Апти Аухадов и Александр Иванов. В общей сложности в двух видах спорта медалей Игр лишены 18 атлетов. Однако новые данные позволяют предположить, что к ним добавился еще 21 медалист Лондона — 2012. Вероятно, скоро может быть объявлено, кого именно касаются очередные санкции МОК.

«Все нарушения должны быть доказаны»

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что факты нарушений надо признавать и соглашаться с ними — однако лишь в том случае, если они имеют убедительную доказательную базу. Свищев выразил сожаление в связи с тем, что судебные инстанции, в том числе Спортивный арбитражный суд (CAS), могут предвзято относиться к россиянам и что спортсменам будет тяжело доказывать свою правоту, если они наказаны несправедливо.

«Допинг, к сожалению, — общемировая проблема. Поэтому все спортсмены, которые решили таким образом добиваться результатов, должны понимать, что расплата приходит неминуемо, даже через года и уже десятилетия. Единственное, я призываю к тому, чтобы убирать голословные обвинения: все должно быть доказано независимым, неполитизированным судом.

К сожалению, по моему мнению, сейчас CAS не является таковым, потому что он полностью под МОК, а МОК — под политическим давлением, что сегодня доказано повсеместно.

Я считаю, что ошибки надо признавать. И если у наших спортсменов были нарушения, то это тоже нужно признавать — тогда, когда есть доказательства. Мы понимаем, что есть презумпция невиновности, должна быть доказательная база. Если этого нет, то спортсмен имеет право отстаивать свою невиновность через суд, а суд должен принимать справедливое решение. Сейчас все, что связано с Россией, — как красная тряпка, и решения судов практически неминуемо будут против российских спортсменов вне зависимости от наличия доказательств или их отсутствия», — констатировал Свищев.

Будет ли МОК проверять анализы участников других Олимпиад

Как подчеркивает ITA, в дальнейшем будет проведена работа по повторной проверке допинг-проб участников более поздних Олимпиад. Более того, еще до создания ITA была начата такая проверка в отношении спортсменов, выступавших на Играх в Сочи — 2014. Далее на очереди — Рио — 2016.

Уточняется, что, в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, действующий срок давности для повторного анализа образцов составляет 10 лет.

Для расширения деятельности по повторному анализу допинг-проб был создан специальный фонд МОК, на это выделено порядка $5 млн. В 2020 году ITA внедрило масштабную программу долгосрочного хранения образцов, создано централизованное хранилище, где будут находиться не только пробы, взятые непосредственно во время Игр, но также данные по тестированиям в течение месяца до старта Олимпиад. Такая методика уже была применена к пробам, взятым перед Токио — 2020 и Пекином — 2022.

«Завершение программы повторного анализа проб ОИ — 2012 подтверждает важность сохранения фундаментальных ценностей спорта и духа честной игры. Обеспечение защиты чистых спортсменов является главным приоритетом, и я от имени всех чистых атлетов благодарю МОК и ITA за эту работу», — заявила глава Комиссии спортсменов МОК Эмма Теро.

Кстати

На очередном заседании исполком МОК оставил в силе рекомендации о применении санкций в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, комментируя это решение, процитировал главу организации Томаса Баха, ранее заявлявшего, что еще не наступило время снимать санкции.

Также Адамс высказался по вопросу допуска россиян и белорусов до участия в квалификации в Олимпиаде — 2024. По его словам, на это может повлиять множество факторов, но он не готов высказываться конкретно о квалификации, поскольку с его стороны это было бы «спекуляцией».

Примечательно, что на заседание в Лозанне был приглашен глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, за что МОК подвергся резкой критике со стороны многих западных экспертов и журналистов — об этом, в том числе, пишет The Times.

По их мнению, МОК не должен был звать Позднякова, поддерживающего спецоперацию России на Украине. Именно этот фактор многие спортивные чиновники, не скрывая, называют одним из решающих в текущей позиции России на мировой спортивной арене. В частности, об этом высказывался президент Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу, заявлявший, что только прекращение спецоперации может стать шагом к снятию глобального бана в отношении российских спортсменов.

Госдума проведет круглый стол по восстановлению в правах РУСАДА

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Из России были перенесены многие мероприятия с участием иностранных спортсменов. Несмотря на это, не все следуют рекомендациям. К примеру, Международная боксерская ассоциация (IBA), вопреки призыву МОК, открыла двери и для российских, и для белорусских атлетов.

На этом фоне важным является также вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Он будет обсуждаться на круглом столе в Госдуме с участием представителей Министерства спорта, администрации президента, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщил Дмитрий Свищев, отметив, что поводом для организации круглого стола стало резонансное заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

«В ближайшее время, 9 декабря, мы проводим круглый стол по заявлению Витольда Баньки, который сказал, что РУСАДА будет восстановлено в правах, когда российское законодательство будет соответствовать международным требованиям.

Вот по этому вопросу мы собираемся. Я даже написал запрос Баньке — пусть четко ответит нам, с чего это вдруг наше законодательство не соответствует. Пусть напишет нам, иначе это все пока только на уровне его заявлений. Посмотрим: если это действительно не противоречит позиции российской стороны, может быть, мы и будем готовы синхронизировать наше законодательство с мировым.

В круглом столе примет участие не только комитет Госдумы по физкультуре и спорту, но и все заинтересованные стороны: мы пригласили и РУСАДА, и несколько спортивных федераций, и Минспорт, и администрацию президента, и ФМБА, и даже МВД — для того, чтобы четко услышать все позиции», — сказал Свищев.

РУСАДА было повторно лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу WADA в декабре 2019 года в связи с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона настаивала на непричастности, в итоге дело дошло до Спортивного арбитражного суда (CAS), который частично подтвердил наложенные WADA санкции. Они действуют до середины декабря 2022 года. Банька отмечал, что WADA намерено с 17 декабря начать трехэтапный процесс восстановления РУСАДА.