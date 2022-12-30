Контракт на полмиллиарда евро: Роналду уезжает в Саудовскую Аравию

30 декабря стало известно, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подписал трудовое соглашение с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года. В Саудовской Аравии футболист может заработать до €0,5 млрд, если отработает в клубе до конца контракта. «Газета.Ru» — о том, как один из самых популярных спортсменов современности потерял привлекательность для европейских грандов и отправился доигрывать на Ближний Восток.

Завершилась главная трансферная сага 2022 года — португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом сообщает авторитетное агентство Аl Arabiya.

Как информирует источник, 37-летний форвард заключил трудовое соглашение сроком на 2,5 года. По сообщениям СМИ, за один сезон португалец будет зарабатывать €200 млн.

Почему Роналду остался без клуба?

Криштиану перешел в «Аль-Наср» в статусе свободного агента. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» остался без клуба перед стартом чемпионата мира в Катаре после того, как бывший работодатель Роналду — «Манчестер Юнайтед», объявил о досрочном расторжении трудового договора из-за нанесения ущерба репутации клубу.

Формальным поводом для этого решения стало интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану, в котором он выразил недовольство работой тренерского штаба во главе с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом, а также высказал недовольство выбранным руководством путем развития клуба.

«Я не знаю, что происходит, но с тех пор, как ушел сэр Алекс Фергюсон, я не вижу в клубе эволюции, ноль прогресса. В клубе ничего не меняется. Тот же бассейн, джакузи, тренажерный зал, даже оборудование на кухне.

Они застыли во времени. Я думал, что по возвращении увижу какие-то изменения, обновленную инфраструктуру. Но, к сожалению, все оказалось таким же, как в те времена, когда мне было 20 лет.

Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты меня не уважаешь, я никогда не буду уважать тебя», – заявил Роналду.

close 100% Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду Reuters

Вот как на его слова ответил сам тен Хаг:

«Думаю, после интервью было совершенно ясно, что он должен уйти. Полагаю, нам не стоило это обсуждать. Все было предельно ясно.

Я видел большую часть интервью. Я должен был это делать. Это часть моей работы. Я ездил в УЕФА на съезд тренеров, когда оно вышло.

Я хотел, чтобы Роналду остался, с самого первого дня и до сих пор. Но он хотел уйти, это было совершенно ясно. Когда футболист не хочет быть в клубе, он должен уйти.

Подобное интервью клуб не может пропустить мимо. Делая этот шаг, он знал о последствиях. Раньше он никогда не говорил мне о своем желании уйти», — цитирует специалиста Manchester Evening News.

Провал на ЧМ-2022

На свой пятый чемпионат мира Роналду приехал без клуба, и негативный фон вокруг лидера сборной ухудшал моральный настрой. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, к примеру, совсем без эмоций встретился со своим партнером в отеле перед стартом мундиаля.

Начался чемпионат мира для Роналду успешно — в матче с Ганой ему удалось реализовать пенальти и стать первым игроком в истории, кто сумел отличиться на пяти мировых первенствах.

Этот забитый мяч так и остался единственным на ЧМ-2022 для Криштиану. Дальше в его игре последовал спад. В матче с Уругваем Роналду пытался украсть гол у Бруну Фернандеша, доказывая Международной федерации футбола (ФИФА) что это он кончиками волос задел летящий в ворота Фернандо Муслеры мяч.

В игре с Южной Кореей Роналду вышел в старте, но проявить себя так и не смог. Матч 1/8 финала со Швейцарией Криштиану начал со скамейки запасных и наблюдал за тем, как заменивший его Гонсалу Рамуш оформил хет-трик и вывел свою команду в четвертьфинал.

Игра с Марокко за выход в полуфинал для Роналду началась с 51-й минуты — за почти целый тайм игрового времени португалец так и не смог спасти свою сборную от вылета, создав за отведенное время толком лишь один полумомент.

Поражение с минимальным счетом 0:1 стало с большой долей вероятности последним в карьере Роналду на чемпионатах мира — к моменту старта мундиаля 2026 года ему будет уже 41.

Впрочем, вернуться из Саудовской Аравии в европейский футбол португальцу ничто не помешает. Глядя на талант Златана Ибрагимовича, который после отъезда из «Лос-Анджелес Гэлакси» вернулся в «Милан» и взял скудетто, Роналду имеет все шансы на повторение успеха шведа.

Зависит будущее Роналду в национальной сборной и от личности нового главного тренера. В данный момент должность наставника сборной Португалии вакантна, поэтому и о перспективах новичка «Аль-Насра» выйти на поле в 2023 году в футболке свой сборной говорить рано.