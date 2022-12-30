1000 голов и Кубок мира в 17 лет: главные достижения Пеле

Пеле с танцовщицами на стадионе «Олимпик де ла Понтез» в швейцарской Лозанне, 2007 год

29 декабря после продолжительной болезни скончался единственный трехкратный чемпион мира по футболу в истории Пеле. Бразилец вошел в элиту мирового спорта еще по ходу карьеры, причем его жизнь вне футбола была не менее яркой, чем на поле. «Газета.Ru» — о самых ярких мифах и историях вокруг личности легендарного нападающего.

Дубль в финале ЧМ-1958

17-летний Пеле попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Швеции, проведя потрясающий дебютный сезон в «Сантосе». За свой клуб Пеле в официальных матчах провел 38 матчей и забил 41 гол, чем привлек внимание тренерского штаба национальной сборной.

На мировое первенство бразильский форвард прибыл не в лучшей форме, начав турнир со скамейки запасных из-за травмы. Первую игру в основе Пеле провел на групповой стадии против команды СССР, которую южноамериканцы выиграли со счетом 2:0.

Полноценно молодой футболист раскрылся на стадии плей-офф: победный мяч в ворота Уэльса в четвертьфинале, хет-трик в полуфинале французам и дубль (с победным голом) в финале против Швеции — так Пеле принес своей стране первый титул чемпионов мира.

Повторить успех бразильцам удастся и четыре года спустя, а через 12 лет, в 1970-м, Пеле станет единственным футболистом на Земле, кому удастся трижды поднять над головой Кубок мира.

Самый высокооплачиваемый футболист планеты

Последние годы своей профессиональной карьеры Пеле провел вдали от родины — в 1975-м году бразилец подписал профессиональный контракт с »Нью-Йорк Космос» и получил возможность зарабатывать $1,4 млн в год, что сделало его на тот момент с большим отрывом самым высокооплачиваемым футболистом.

Выступления за американский клуб позволили вывести «соккер» на новый уровень в США — если перед приходом Пеле посещаемость «Нью-Йорк Космос» составляла в среднем 4-5 тысячи зрителей, то в момент его выступлений за клуб она выросла в десять раз/

В 1977 году Пеле стал лучшим игроком Североамериканской футбольной лиги (NASL), а 1 октября сыграл свой прощальный матч. В нем «Космос» сразился с «Сантосом», Пеле сыграл за каждую команду по тайму.

«Я счастлив разделять этот величайший момент в моей жизни вместе с вами. Я верю, что любовь — это самое главное, что есть в жизни. Если вы согласны со мной, повторите это слово», — заявил Пеле по окончании своей последней игры.

Всего за нью-йоркскую команду Пеле сыграл 107 матчей и забил 64 гола.

Забил ли Пеле 1283 голов в карьере?

Главный миф в карьере Пеле — рекорд по общему количеству забитых мячей в карьере. Сам футболист считает, что за карьеру суммарно забил 1283 мяча — об этом он писал на своей страничке в Twitter в сентябре 2015 года. В это число входят голы, которые бразилец забил в официальных и товарищеских матчах, выступая за «Сантос», «Нью-Йорк Космос» и другие футбольные команды.

Однако методика подсчета других организаций выдает совершенно другие результаты. Так, по версии IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики), которая не учитывает товарищеские и выставочные поединки, на счету Пеле 765 забитых мячей.

Портал Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) считает, что трехкратный чемпион мира стал автором 778 голов в официальных встречах? что подтверждает и Международная федерация футбола (ФИФА), а Международный олимпийский комитет засчитал Пеле 757 мячей в карьере.

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что при подсчете забитых голов Пеле необходимо учитывать все игры.

«Бразильцы считают все мячи — забитые и в официальных матчах, и в товарищеских.

Сейчас подсчет ведется так же, у ведущих бомбардиров Месси и Роналду тоже учитываются все забитые мячи. Так что я считаю, что надо все мячи Пеле учитывать.

Сложно понять, как ФИФА ведет статистику и как вели ее раньше. Но в любом случае, рекорд Пеле уникален, его необходимо признавать», — сказал Гладилин.

Дружба с Марадоной

Диего Армандо Марадона и Пеле по праву считаются одними из самых талантливых футболистов за всю историю игры. Суммарный список карьерных достижений этих игроков поражает воображение, а их индивидуальные перформансы влюбили в себя многих, кто впоследствии заинтересовался футболом.

Хоть на футбольном поле Марадона и Пеле не пересекались, однажды поиграть с мячом вместе им все же удалось. Это случилось на съемках шоу Noche del 10, куда аргентинец пригласил своего более старшего товарища.

«Всегда мечтал почеканить мяч головами вместе с тобой», — признавался Марадона Пеле. После смерти Диего Пеле оставил трогательное послание в социальных сетях:

«Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Можно говорить о многом, но я прошу Бога дать сил его семье. Надеюсь, однажды мы вместе сыграем в футбол на небесах», — написал Пеле.

Политическая карьера

В 1995 году Пеле стал министром спорта Бразилии. Главным достижением работы на этом посту стал антикоррупционный законопроект, направленный на то, чтобы сделать футбол в стране более прозрачным и справедливым.

По мнению Пеле, футбольные клубы должны были обрести статус предприятий, а игроки — получить те же права, что и обычные рабочие. Также Пеле хотел избавиться от коррупции при зачислении детей в спортивные кружки и секции.

Энтузиасты рассматривали инициативу Пеле положительно, однако на деле спортивные клубы получили еще больше власти, таким образом сделав футбол еще менее доступным для детей из небогатых семей, чем было до этого. А тогдашний глава ФИФА Жоао Авеланж вообще грозился исключить Бразилию из организации, так как согласно ее уставу вмешательство государства в работу национальных футбольных ассоциаций недопустимо.

Café Pele

В СССР Пеле получил популярность не только благодаря феноменальной игре в футбол, но и благодаря одноименному бренду кофе. Café Pele появился на прилавках советских магазинов в начале 90-х, став первым доступным кофейным напитком. В январе 1997 и сентябре 2003 «Король футбола» лично приезжал в Россию с целью популяризировать свой напиток.

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Сотрудничество с фирмой Cacique, которая выступала создателем Café Pele, принесла футболисту баснословные деньги. Только от прав на использование фамилии и своего изображения в медиа Пеле получил более $70 млн.

Коррупционные скандалы

В 1990-х Пеле стал послом двух крупнейших благотворительных организаций — доброй воли ЮНЕСКО и детского фонда ООН (UNICEF). В 2001-м году бразилец получил первое обвинение в махинациях с денежными средствами — утверждалось, что фирма, связанная с Пеле, не вернула деньги за благотворительный матч, который должен был быть организован при поддержке UNICEF в 1995-м.

Пеле пообещал полностью разобраться в этом деле, закрыв при этом компанию Pele Sports & Marketing, которая брала обязательства по организации игры. Позднее Пеле вынес подозрение, что его давний деловой партнер, Хулио Виана, украл у компании Pele Sports & Marketing до 10 миллионов долларов, включая деньги UNICEF.

Впоследствии все обвинения с Пеле были сняты, после чего сотрудничество с ЮНЕСКО и UNICEF в качестве посла продолжилось.