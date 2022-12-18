Овечкин выбросил соперника за борт и стал причиной потасовки, Панарин побил необычный рекорд НХЛ

Александр Овечкин применил жесткий силовой прием против канадца и выбросил его за пределы площадки, а потом сам получил удар сзади, из-за чего началась потасовка. Отличиться результативными действиями Великая Восьмерка не сумел, однако «Вашингтон» одолел «Торонто» благодаря ассистентскому дублю Евгения Кузнецова. В параллельном матче Артемий Панарин забил и отдал голевую передачу, что помогло «Рейнджерс» победить «Филадельфию». Кроме того, россиянин установил необычный рекорд — по ассистам среди левых нападающих.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйплс Лифс» — 5:2

«Столичные» одержали важнейшую победу над мощным «Торонто», которое идет в лидерах Восточной конференции НХЛ.

Александр Овечкин провел на льду 18 минут, но не смог отличиться результативными действиями. Он нацелен на повторение достижения Горди Хоу (801 гол в регулярных чемпионатах НХЛ), чтобы затем пойти за «вечным рекордом» Уэйна Гретцки (894 гола). Однако в минувшей встрече россиянин нанес лишь два удара в створ.

Зато с силовыми приемами проблем не было: Великая Восьмерка провел шесть хитов, один из которых навсегда останется в памяти фанатов «Торонто».

Овечкин так мощно заехал плечом в корпус канадского защитника Конора Тимминса, что тот всем телом перевалился за борт и упал вниз головой на скамейку запасных.

Арена приветствовала это событие радостным ревом — капитан «Вашингтона» как следует зарядил своих болельщиков и команду.

Однако игроки «Торонто» не собирались оставлять это без ответа, и вскоре нападающий Александр Керфут со всей силы ударил по ноге Овечкина, подъехав к нему со спины. Этот прием спровоцировал небольшую потасовку, а сам канадец получил двухминутное удаление.

Однако Овечкин не стал бурно реагировать на эту грубость и нарываться на ответное удаление.

Опыта Великой Восьмерке не занимать — этот матч стал для него уже 1307-м в НХЛ, что позволило россиянину обойти знаменитого шведа Даниэля Седина и подняться на 64-е место по количеству игр.

Абсолютный рекорд принадлежит канадцу Патрику Марло, который провел 1779 встреч.

Пока Овечкин хранил голевое молчание, главным героем матча стал шведский защитник «Вашингтона» Эрик Густафссон, который вообще не забивал в этом сезоне, но неожиданно разразился хет-триком.

Он стал лишь третьим защитником в истории «столичных», которому удалось забросить три шайбы в одном матче. Ранее подобное достижение покорялось Кевину Хэтчеру в 1993 году и Сергею Гончару в 2000-м.

Как истинный капитан, Овечкин поддержал Густафссона, прокричав на всю арену «ДА!» после третьего гола, и начал требовать, чтобы зрители кидали на лед кепки, — по давней традиции в честь хет-трика.

Однако без российского вклада в победу «Вашингтона» все же не обошлось: Евгений Кузнецов, вышедший на лед в третьем звене, отдал две голевых передачи на Густаффсона, позволив тому добиться исторического успеха.

В случае с первым голом шведского защитника Кузнецов получил шайбу в правом круге вбрасывания и отпасовал на дальнюю штангу, где абсолютно свободный Густафссон вколотил снаряд в ближний угол, оформив дубль. Это позволило «Вашингтону» добиться комфортного преимущества в две шайбы над «Торонто» (3:1).

Затем Кузнецов выдал аккуратный пас в левый круг вбрасывания на Густафссона, и тот идеально попал под перекладину, записав на свой счет хет-трик. Этот гол поставил точку в матче (5:2).

Также стоит отметить, что российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов нанес два броска в створ и провел один силовой прием.

Благодаря этой победе «Вашингтон» набрал 36 очков и оказался на девятом месте Восточной конференции — почти в зоне плей-офф. «Торонто» с 44 очками остался на третьей строчке.

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:6

«Рейнджеры» одержали уже шестую победу подряд, и российский нападающий Артемий Панарин внес серьезный вклад в этот результат.

Во-первых, Хлебушек (прозвище россиянина) забросил важнейшую шайбу и сравнял счет после того, как его команда пропустила уже на седьмой минуте матча.

Канадский нападающий Баркли Гудроу выдал идеальный пас с левого фланга на дальнюю штангу, и Панарин, умело отклеившийся от защитников, замкнул в касание (1:1).

Во-вторых, россиянин поучаствовал в третьем голе «Рейнджерс», который позволил его команде добиться комфортного преимущества (3:1). Панарин обыгрался на правом фланге с Микой Зибанеджадом, а тот прострелил на пятак, где Гудроу вышел один на один с вратарем и хитрым движением прокинул шайбу мимо него.

Это действие российского нападающего было записано как второстепенная голевая передача.

Таким образом, Панарин записал на свой счет уже 30 ассистов в нынешнем сезоне НХЛ — только четыре игрока достигли этой отметки на данный момент.

Лидирует по голевым передачам Никита Кучеров (35), на втором месте располагается Коннор Макдэвид (34), а на третьем — Леон Драйзайтль (33).

Также благодаря этой голевой передаче Панарин установил необычный рекорд НХЛ — по количеству ассистов для левых нападающих за восемь сезонов с момента их дебюта в НХЛ.

Это уже 412-я результативная передача Хлебушка, а значит, он досрочно превзошел достижение Люка Робитайла. Канадцу потребовалось 640 матчей, чтобы сделать 411 ассистов, а Панарину — всего 540.

Благодаря этой победе «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место Восточной конференции, а «Филадельфия» осталась на 15-й строчке из 16 с 27 баллами в активе.