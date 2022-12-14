«Всегда будет терроризировать вратарей»: как в Америке отреагировали на 800 голов Овечкина

Александр Овечкин достиг рубежа в 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, оформив хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхоукс». Главный тренер соперников, журналисты и болельщики рассыпались в комплиментах Александру Великому, а партнеры по команде устроили ему душ из пива.

Душ из пива

Александр Овечкин в очередной раз вписал свое имя золотыми буквами в историю Национальной хоккейной лиги, достигнув рубежа в 800 заброшенных шайб. Он стал всего третьим таким игроком за все время существования сильнейшей лиги мира. Причем до занимающего вторую строчку в списке снайперов Горди Хоу остался лишь один гол.

Оформив хет-трик в выездном матче против »Чикаго Блэкхоукс» российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» сначала принял на льду дань уважения от местных болельщиков, забросавших лед бейсболками в честь трех точных бросков одного игрока, пусть он и представляет другую команду.

Ну а после матча Ови попал в раздевалке под настоящий пивной душ, который ему устроили одноклубники.

В раздевалку пришел даже не сыгравший еще ни одного матча из-за травмы в нынешнем сезоне Никлас Бэкстрем. Именно шведский диспетчер, с передач которого Овечкин забил 278 голов (34% от общего числа), первым поздравил партнера, вручив ему бутылку пива. В свое время, россиянин именно Бэкстрему передал Кубок Стэнли после выигрыша трофея в 2018 году.

«Великолепный капитан»

«Я помню, что еще когда был хоккеистом, играл против него в том самом матче, когда он дебютировал в НХЛ. Тогда он забил два гола и опрокинул одного из наших защитников. Он стал оказывать большое влияние на игру команды с первого же дня и делает это до сих пор, — приводит InoProSport слова нынешнего главного тренера «Чикаго» Люка Ричардсона.

— То, что он играет в таком же стиле и по-прежнему крайне мотивирован, действительно впечатляет. Я смотрел видео действий «Вашингтона» в большинстве, и спецбригада «Кэпиталз» работает с умом, выманивая соперников на Овечкина. Когда команда забивает, Овечкин радуется точно так же, будто бы забил он сам. Он великолепный капитан, великолепный партнер по команде».

Ричардсон в момент дебюта россиянина в НХЛ выступал за «Коламбус», и в том матче экс-динамовец в первой же смене провел такой силовой прием, что высадил заградительное стекло, а потом забил два гола, дважды сравнивая счет («Кэпиталз» выиграли — 3:2).

«Овечкинский рывок»

Важные слова о капитане «столичных» написал американский журналист Тарик Эль-Башир, представляющий издание The Athletic.

«Александр Овечкин сделал рывок к отметке в 800 заброшенных шайб в высшей степени по-овечкински – оформив хет-трик. Российский нападающий приехал в Чикаго хорошо разогретым, а покинул «Город ветров» в огне. Публика, которая собралась на арене United Center, увидела первый хет-трик Ови в текущем сезоне. После третьего гола, ставшего для Овечкина 800-м в НХЛ, болельщики, среди которых было немало поклонников «Кэпиталз», усыпали лед бейсболками, устроили капитану «Вашингтона» овацию и скандировали «Ови! Ови!» — написал в своей колонке Эль-Башир.

— Искрометная игра россиянина, вероятно, приведет к тому, что серия домашних матчей «столичных», которая начнется в четверг, станет самой ожидаемой в клубной истории, ведь Ови теперь совсем рядом со вторым местом в списке лучших снайперов в истории НХЛ».

Что ж, до Горди Хоу осталась всего одна заброшенная шайба, но и лидирующий в списке снайперов за всю историю Уэйн Гретцки уже не так далеко. На счету Величайшего канадца 894 гола за карьеру.

Овечкин в нынешнем сезоне уже отличился 20 раз и делит пятое место в списке лучших снайперов НХЛ в текущем чемпионате с капитаном «Ванкувера» Бо Хорватом и Микко Рантаненом из «Колорадо».

«Жестче, чем Гретцки»

Рассыпались в комплиментах 37-летнему форварду и американские болельщики на форуме HFBoards, где собирается основная масса поклонников всех команд сильнейшей лиги мира, и в социальной сети Twitter.

«Алексу Овечкину понадобилось меньше игр (162) для последней сотни голов, чем матчей, за которые он забросил первые 100 шайб (167). Это же настоящее безумие», — привел удивительную статистику DopemonYT.

«Скоро Овечкин сместит Горди Хоу со второго места таблицы лучших голеадоров всех времен. Не упускайте это из виду, ведь это просто невероятно. Вторым лучшим снайпером среди действующих игроков является Кросби – но это лишь 34-е место за всю историю. Смотря на достижения Овечкина, мы являемся свидетелями великих свершений, которые редко можно увидеть своими глазами», — отметил Sharpndpensel.

«Наблюдать за всей карьерой Алекса Овечкина – это такое благословение. Уже 800 голов и никаких признаков того, что он собирается останавливаться. Он бьет рекорд за рекордом и просто продолжает идти к самому великому. Я всегда буду дорожить этим», — считает Braven_Kerbs.

«Овечкин действует более жестко, чем в свое время играл Гретцки. То, что тело Ови держится и не ломается от такого, – чудо. Да, некоторые люди сделаны из другого теста», — сравнил россиянина с Гретцки SeanDeLauder.

«Мы наблюдаем величайшего снайпера всех времен в реальном времени. Такого голеадора, как Овечкин, не будет еще несколько поколений», — уверен CORNBREADxLOVER.

«Я канадец, но всегда был больше поклонником Овечкина, чем Кросби. Если честно, я думаю, что Ови работает усерднее», — мнение The_Big_P.

«Овечкина заморозят в криогенной камере, и где-нибудь в 3230-м году он будет продолжать терроризировать вратарей, добавляя их в свой «расстрельный список», — восхитился игрой россиянина ethanw_110.

Погоня за рекордом

Главной целью Овечкина продолжает оставаться погоня за «вечным» рекордом Гретцки. При этом российский форвард по-прежнему не сбавляет своего снайперского темпа, хотя ему это много раз предрекали. Забросив 20 шайб в этом сезоне, Овечкин может еще до конца чемпионата существенно пополнить снайперский счет.

При этом впереди у Александра Великого еще три года по действующему соглашению. Предполагается, что оно станет последним в его карьере, но отработает его россиянин до конца.

Сейчас, чтобы обогнать Гретцки, ему остается забросить 95 шайб. При нынешнем голевом темпе он справится до конца своего предпоследнего года в «Вашингтоне». Но даже если Александр все же сбавит обороты, три с половиной года на 95 точных бросков — абсолютно рабочий срок. Похоже, рекорд Гретцки все же не устоит. Лишь бы не вмешались травмы.