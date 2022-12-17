Марокканцы остались без медалей: Хорватия выиграла матч за третье место на ЧМ-2022

Матч за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко завершился победой «шашечных» со счетом 2:1. Победу европейской команде принес гол Мислава Оршича. Несмотря на эту неудачу, марокканцы все же показали лучший результат среди всех арабских и африканских сборных на мировых первенствах.

Вне зависимости от того, как бы завершился матч за третье место, футболисты сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре уже сотворили историю: первыми среди арабских и африканских команд они дошли до полуфинала мирового первенства.

Главный тренер сборной Валид Реграги, работающий с ней от силы три месяца, уже стал национальным героем, как и сами футболисты, которые действительно наделали немало шума на катарских полях.

При этом, если попытаться судить объективно, главная заслуга марокканцев — особенно в плей-офф — заключалась в том, что они мастерски сработали на ошибках соперника и при этом использовали свои сильные стороны. Так, они откровенно играли вторым номером как против Испании, так и против Португалии. Итог — домой уехали и Серхио Бускетс, и Криштиану Роналду, и другие признанные величины мирового футбола.

Что же не получилось у сборной Марокко в полуфинале с французами?

Не получилось противодействовать своей же модели: в этом матче как раз действующие чемпионы мира избрали сдержанную тактику и не спешили прессинговать и давить соперников мастерством.

Пусть никого не смущает быстрый гол сборной Франции в ворота сборной Марокко: он был забит после грубой ошибки североафриканцев, не сумевших сдержать быструю контратаку соперников. Марокканцы, сами игравшие от соперника, не смогли взять на себя доминирующую роль. Хотя нельзя не признать, что моментов забить у них было предостаточно: сыграла свою роль и удача, которая была на стороне французов, выигравших в итоге 2:0.

Любопытно, что подобным образом в параллельном полуфинале выиграли и аргентинцы — «альбиселеста» точно также избрала тактику второго номера в противостоянии с Хорватией и в итоге забила «шашечным», которые до этого выигрывали в плей-офф лишь в сериях пенальти, три безответных мяча. Тем интереснее, как Франция и Аргентина сыграют друг с другом — но это вопрос следующего дня.

Перед матчем Марокко и Хорватии за третье место была своя интрига: либо серебряные призеры чемпионата мира в России сумеют и в этот раз взять медали, либо же «атласские» выскочки добьются невиданного доселе результата для арабских и африканских команд.

В этот раз команды не стали осторожничать. Хотя открытым футбол в их исполнении можно было назвать достаточно условно, все же уже к 9-й минуте счет был 1:1.

Первыми отличились хорваты: Ловро Майер подал стандарт, Иван Перишич сделал скидку на партнера, ну а Йошко Гвардиол в падении головой отправил мяч в сетку.

Ответа не пришлось ждать долго. Не прошло и двух минут, как марокканцы напомнили, что они вышли на это поле не в качестве статистов. Примечательно, что и этот гол был забит после стандарта: защитник сборной Хорватии неудачно попытался отбить мяч после подачи, первым на подборе оказался Ашраф Дари и пробил неотразимо для одного из героев этого чемпионата мира вратаря Доминика Ливаковича.

Равный счет держался примерно полчаса, но незадолго до перерыва хорваты вновь вышли вперед. Игроки сборной Марокко потеряли мяч у чужой штрафной, последовала быстрая контратака, которую увенчал мягкий удар Мислава Оршича от угла штрафной под дальнюю штангу. Мяч, перелетев через вратаря марокканцев Яссина Буну, отскочил от стойки прямо в сетку. Здесь стоит констатировать, что Буну, не раз ранее выручавший свою команду, допустил ошибку, слишком далеко выйдя из ворот. Будь он хоть на несколько сантиметров ближе к «рамке», у него был бы шанс дотянуться до мяча. А так – его прыжок вышел эффектным, но неэффективным.

Во втором тайме обе команды имели возможности отличиться. На 75-й минуте Гвардиол упал в чужой штрафной, но свисток промолчал. Минуту спустя уже Ашраф Хакими оказался на газоне у чужих ворот — но и здесь главный арбитр, катарец Абдулрахман Аль-Джассим, остался равнодушен к эпизоду.

Бригада VAR подтвердила верность решений судьи.

10 минут спустя Матео Ковачич едва не похоронил все надежды марокканцев, разобравшись в чужой штрафной защитником и низом пробив под дальнюю штангу — лишь сантиметры отделили его от цели. А уже в добавленное время подопечные Реграги могли перевести игру в овертайм, однако мяч после удара Юссефа Эн-Нессири головой пролетел по дуге над перекладиной и приземлился на сетку ворот. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток, который зафиксировал победу сборной Хорватии.

При любом исходе встречи результат был бы сенсационным — просто потому, что в матче за третье место участвовали марокканцы. И хотя они проиграли хорватам, невозможно не признать: Марокко на данный момент — четвертая среди всех сборных команд в мире.

Кто-то может ответить на это, что существует рейтинг сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА), но он все же формируется из многих факторов. Чемпионат мира же — очевидный для всех и объективный судья: разве сборные Бразилии или Бельгии, занимающие первое и второе места в рейтинге, оказались выше марокканцев? Нет, именно 22-я команда из рейтинга ФИФА стала четвертой на чемпионате мира. И это наиболее красноречивый показатель.

Что же до хорватов, эта немолодая сборная во главе с опытнейшими игроками вроде Луки Модрича и Деяна Ловрена показала, что по-прежнему способна конкурировать на самом высоком уровне. Теперь уже бывшие чемпионы мира потеряли лишь одну позицию по сравнению с мировым первенством в России.