Обошел Гретцки: в игре с «Ванкувером» Овечкин установил новый рекорд

Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Ванкувера» и вышел на единоличное первое место по голам на чужом льду за всю историю НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки. Андрей Свечников стал третьей звездой матча против «Питтсбурга», оформив 1+1, а Никита Кучеров и Андрей Василевский не смогли остановить победную поступь «Бостона». «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня НХЛ.

«Вашингтон» прибыл на выезд в Ванкувер с крайне неприятной серией из шести гостевых поражений подряд, хотя в целом «столичные» выиграли выиграли две из трех предыдущих игр сезона.

Одним из факторов, которые играли против «Кэпиталз» в матчах за пределами их Verizon Center, был тот факт, что соперники постоянно открывали счет. В четырех последних выездных встречах подопечные Питера Лавиолетта вообще не вели в счете.

Но в этот раз за дело сразу же взялся капитан команды. Александр Овечкин уже на шестой минуте воспользовался потерей Куинна Хьюза и кистевым броском пробил Спенсера Мартина, вытеснившего из ворот «Кэнакс» Тэтчера Демко.

«Косатки» вообще находятся в отличной форме: они выиграли три матча подряд, причем в выездном турне, а всего победили в пяти из шести предыдущих поединков, но в этот раз вышли на лед какими-то вялыми и несобранными. Команда бывшего наставника Овечкина Брюса Будро действовала не так уж плохо, но во всем чуть опаздывала, и это решило судьбу игры.

А еще она была, конечно же, в Овечкине, который в середине первого отрезка забросил из своего офиса в левом круге вбрасывания 13-ю шайбу в сезоне, побив очередной важный рекорд.

Своим первым голом в матча Ови догнал другого великого, точнее Величайшего — Уэйна Гретцки — по голам на выезде, а вторым обошел его и теперь с 403 такими шайбами является лучшим снайпером в гостях за всю историю сильнейшей лиги мира.

Но это еще не все. Александр Великий открыл счет в матчах регулярных чемпионатов в 135-й раз, и это тоже рекорд, который, правда, он пока делит с Яромиром Ягром. Кроме того, он на втором месте после Гретцки по количеству игр с более чем одной заброшенной шайбой. Таких у Овечкина теперь набралось 160, в то время как у канадца их 189.

Ну и еще не стоит забывать, что в своей погоне за Гретцки по голам за всю историю россиянин еще приблизился к занимающему второе место в списке снайперов НХЛ Горди Хоу на расстояние восьми точных бросков. У Ови их теперь 793.

«Кэнакс» отыграли одну шайбу еще в первом периоде благодаря эффектному обыгрышу Нильса Хегландера, но «Вашингтон» вскоре вернул себе перевес, а потом во втором периоде его еще укрепил.

Будро попытался спасти матч в третьем отрезке, заменив Мартина шестым полевым игроком за семь минут до финальной сирены, но после пары минут давления «Кэнакс» пропустили от Мартина Фехервары, бросившего через всю площадку.

Интересно, что за несколько секунд до гола такой же бросок нанес и Овечкин, но не попал в створ на несколько сантиметров. А еще капитан «столичных» был близок к хет-трику, пока Мартин был в воротах, но мощный бросок Александра приняла на себя перекладина.

Другой российский форвард гостей Евгений Кузнецов провел на льду 15:37, но отметился только одним броском в створ и одним заблокированным броском соперников.

Что до российского легиона «Ванкувера», то переставший попадать в состав Василий Подколзин перед игрой был отправлен в фарм-клуб «Эббостфорд Кэнакс» за игровой практикой, сразу вышел на лед и даже забросил в конце матча в пустые ворота.

Ну а Илья Михеев и Андрей Кузьменко, играющие в самом ярком звене канадской команды с Элиасом Петтерссоном, на этот раз не могут занести встречу себе в актив — оба заработали по -3. Впрочем, их шведский партнер вообще умудрился оказаться на льду во время всех голов «Кэпс» и закончил матч с -5.

«Питтсбург Пингвинз» — »Каролина Харрикейнз» — 2:3 ОТ

Евгений Малкин не набрал очков за 18:45 на льду в матче против «Каролины», но закончил игру с показателем полезности +1. Тем не менее его команде ни это, ни гол и голевая передача от Сидни Кросби, открывшего в противостоянии счет, не помогло.

«Харрикейнз» смогли перевернуть игру, восстановив равновесие, а выйти вперед им позволил 14-й гол в сезоне от Андрея Свечникова, выкатившегося с шайбой из-за ворот.

Джейк Генцель меньше чем за минуту до конца матча спас «Питтсбург» от поражения в основное время, но в овертайме «ураганы» убежали два в ноль, и Свечников отпасовал на защитника Бретта Пеше, который и принес победу.

Российский нападающий «Харрикейнз» был в итоге признан третьей звездой матча, а голкипер команды Петр Кочетков отразил 30 бросков и тоже внес важный вклад в эту победу.

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1

Как ни старалась «Тампа-Бэй», приехавшая в гости к «горячему» «Бостону», но сделать с «Брюинз» она ничего не смогла.

Тэйлор Холл уже на второй минуте игры вывел «Брюинз» вперед, а они в этом сезоне являются единственной командой лиги, которая всегда побеждает, если открывает счет. Эта победа стала уже 13-й такой.

А еще она стала 13-й подряд на старте сезона в домашних встречах, причем серия викторий на своем льду с прошлого сезона составляет у «медведей» уже 20 игр. Это всего лишь пятая такая серия за столетнюю историю НХЛ.

«Лайтнинг» смогла отыграться в матче в конце второго периода, когда Стивен Стэмкос забросил свою седьмую шайбу в большинстве в этом сезоне (только у Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля больше — по восемь) с передачи Никиты Кучерова. Это очко для капитана «молнии» стало 999-м.

Но в третьем периоде Холл пробил сделавшего в итоге 23 сейва Андрея Василевского во второй раз, а Брэд Маршан поставил точку броском по пустым воротам в концовке. Между этими голами отличный шанс снова сравнять счет был у Кори Перри, но бросок ветерана с передачи Брэйдена Пойнта при выходе два в один отразил щитком успевший переместиться Джереми Свейман.

Другие матчи

«Монреаль Канадиенз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 0:4

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1

«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:1 ОТ

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 5:0

«Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз» — 6:2

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сиэттл Кракен» — 8:9 ОТ