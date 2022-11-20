Отмененный гол, пенальти и провал Катара: как Эквадор победил в матче-открытии чемпионата мира

На фоне скандала с подкупом игроков сборная Эквадора переиграла команду Катара в матче-открытии чемпионата мира по футболу. Поединок завершился со счетом 2:0, и впервые в истории мировых первенств страна-хозяйка турнира проиграла стартовую встречу. «Газета.Ru» — о том, как прошла первая игра скандального турнира.

Матч-открытие и без того скандального чемпионата мира – 2022 вызвал волну обсуждения еще за несколько дней до старта мундиаля. Вечером 17 ноября журналист Амджад Таха в социальных сетях сделал сенсационное и скандальное заявление о том, что Катар подкупил нескольких игроков Эквадора, чтобы точно одержать победу в первом поединке.

«Катар заплатил восьмерым эквадорским игрокам 7,4 миллиона долларов, чтобы они проиграли в матче открытия (0:1, гол во втором тайме). Пять катарских и эквадорских инсайдеров подтвердили это. Мы надеемся, что это неправда. Надеемся, что распространение информации повлияет на результат. Мир обязан противостоять коррупции ФИФА», — написал Таха.

Впрочем, сообщение было похоже на фейковую информацию, практически никто из ведущих СМИ не цитировал это заявление. При этом журналист после своего сообщения тэгнул издание Daily Mail, хотя сам к нему никакого отношения не имеет и не работает там. Изначально ни сборная Катара, ни команда Эквадора на эту информацию не отреагировали, только меньше, чем за сутки до поединка высказался тренер катарской команды Феликс Санчес.

«Я думаю, что существует много дезинформации. Интернет — отличный инструмент, но он также очень опасен, с моей точки зрения. Много лет мы готовились, тренировались. Мы вместе, мы сильны и сплочены, и никто не сможет нас дестабилизировать этой критикой, так что нас это никак не затронет.

Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы, что играем на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции, и мы не принимаем во внимание ничего другого», — цитирует специалиста ESPN.

Больше разговоров о подкупе не было, и все шло своим чередом к матчу-открытию чемпионата мира, судить который доверили итальянскому арбитру Даниэле Орсато. Составы на поединок выглядели следующим образом:

Катар: Саад Аль-Шиб, Абделькарим Хассан, Буалем Хухи, Басим Аль-Рави, Хомам Ахмед, Ро-Ро, Абдулазиз Хатем, Карим Будиаф, Акрам Афиф, Альмоэз Али, Хасан Аль-Хайдос.

Эквадор: Эрнан Галиндес, Первис Эступиньян, Пьеро Инкапиэ, Феликс Торрес, Анхело Пресиадо, Ромарио Ибарра, Мойсес Кайседо, Джегсон Мендес, Гонсало Плата, Микаэль Эстрада, Эннер Валенсия.

Матч начался ярко и достойно драматичности чемпионата мира. Первый же заброс в штрафную завершился неудачной игрой на выходе от Аль-Шиба, который с двух попыток не добрался до мяча. Торрес отправил подачу в центр штрафной площади на Валенсию, который с пары метров пробил в пустые ворота. Однако тут же началась проверка гола, Орсато с помощью подсказок своих помощников указал на то, что гол был оформлен из офсайда. Как итог, счет открыт не был, но поводы для обсуждения уже появились.

Первые минуты поединка проходили под полным контролем сборной Эквадора. В одном из эпизодов нарушили правила катарцы на Валенсии, и Орсато указал на штрафной удар, пусть ничего опасного и не вышло, но подбор оказываются за номинально гостевой командой. Не выпускал Эквадор Катар с их половины. Долго не могли подать угловой эквадорцы, сильная подача в итоге прошла на дальнюю штангу, защита Катара справилась.

Первая желтая карточка была показана на 15-й минуте игры, ее получил Аль-Шиб, который сбил в своей штрафной Валенсию, и не долго думал Орсато, указывая на 11-метровую точку.

Первый гол Валенсии был отменен, а вот второй мяч был чистым, красивым и уверенным. Реализовал Эннер пенальти, все-таки открывая счет в первом матче чемпионата мира.

Практически тут же ответил Катар, чуть ли не впервые в матче проведя более-менее острую атаку, однако она завершилась всего лишь офсайдом. Недовольны были катарцы, надеялись они на угловой удар, однако Орсато указал на удар от ворот. Тут же мяч эквадорцы забрали себе, уверенно продолжая контролировать ход игры. Это привело еще к одному опасному моменту у ворот Катара, в котором был зафиксирован офсайд. Еще и столкновение неприятное произошло: Эстрада врезался в Аль-Шиба. Помощь никому не потребовалась, и поединок был быстро возобновлен.

Валенсии в одном из эпизодов вновь досталось, много сегодня на нем фолили, Али за это нарушение получил желтую карточку, потому что совсем не успевал накрыть соперника и сыграл грубо.

Первая половина первого тайма прошла практически под полным контролем сборной Эквадора, не получалось практически ничего у Катара, много простых ошибок допускали хозяева, не догоняли соперников, фолили и не могли дойти до чужой штрафной, чтобы провести хоть что-то похожее на атаку. При этом стоит вспомнить, что Катар – дебютант чемпионатов мира, до этого сборная в мировых первенствах не участвовала. Эквадор при этом после забитого мяча не особо спешил, неторопливо футболисты разыгрывали мяч и контролировали ход поединка.

Впрочем, правила в этой игре нарушали не только игроки сборной Катара. Кайседо тоже умудрился сфолить и получил свою желтую карточку, срубил он Педру, который убегал по правому краю, пытаясь развить атаку хозяев.

На 30-й минуте Валенсия оформил дубль. Грандиозное преимущество сборной Эквадора было на «втором этаже». Пресьядо с правого фланга совершенно спокойно отправил передачу на Валенсию, который в прыжке переправил мяч в ворота – голкиперу не хватило роста, чтобы дотянуться до мяча и спасти свою команду.

Спустя пару минут Хассан все же нанес первый удар Катара в сторону ворот: издали, из-за пределов штрафной и гораздо выше перекладины. Эквадор вновь быстро увел игру со своей половины, добился штрафного, правда, это привело к катарской контратаке, которая была остановлена не так уж далеко от центра поля.

Валенсия в этом поединке играл на первых ролях, и понимали это игроки Катара. В одном из эпизодов Карим Будиаф достаточно жестко срубил Эннера, за что получил желтую карточку. Медики оказались на поле, чтобы оказать помощь капитану сборной Эквадора, но все в порядке было с Валенсией, смог он продолжить матч. И действительно, Эквадору бы очень не хотелось терять такого игрока на старте чемпионата. Спустя несколько минут Валенсия вновь оказался на газоне после еще одного столкновения с Будиафом, держался Эннер за свое колено, и вновь на поле оказались медики.

С трудом поднялся Валенсия, на поле даже оказались носилки, правда, они не потребовались. Эннер снова вернулся в игру, овациями встретили это болельщики Эквадора.

К первому тайму Орсато добавил пять минут, и весьма справедливо такое количество времени: казалось, что за первые 45 минут случилось все, что могло – и отмененный гол, и пенальти, и долгие празднования, и желтые карточки, и травмы игроков с выходом на поле медиков.

Интересно, что после перерыва оба тренерских штаба решили не делать никаких изменений – и травмированный Валенсия остался на поле, и в Катаре никаких изменений по результатам первого тайма делать не стали. Сценарий особо не поменялся, хозяева пытались что-то создать в начале тайма, но Эквадор ничего практически не позволял соперникам и сам атаковал.

Действительно опасный момент Эквадор создал через десять минут после начала второго тайма. Ибарра вышел на ударную позицию, обойдя катарских защитников, и мощно пробил по воротам, в этот раз Аль-Шиб свою команду выручил, отразив мяч, а на добивании никого из эквадорцев не оказалось. А следом Мендес совершенно необязательно сфолил у чужой штрафной, шипами проехавшись по ноге Афифа и получив вторую желтую карточку эквадорской команды.

Иногда сборная Катара перехватывала мяч на своей половине поля, но продвижения вперед не было. Пресиадо подкатился под своего соперника в одном из эпизодов, медики вышли на поле, чтобы оказать помощь эквадорскому защитнику.

Полноценно помочь сразу не удалось, футболист поле временно покинул, и этим большинством воспользовался Катар: Хассан вырезал передачу на Педру, и тот пытался замкнуть, но удар прошел мимо ворот.

Куда спокойнее во втором тайме выглядела игра со стороны Эквадора. Будто бы весь запал команда оставила в первом тайме, в котором забила два мяча, после чего успокоилась и больше позволяла соперникам. Один из подборов у ворот Эквадора остался за Катаром, Афиф попытался что-то создать, но защитники справились достаточно уверенно.

Первая замена в матче случилась на 65-й минуте игры: Ибаррия поле покинул у Эквадора, вместо него вышел Джереми Сармиенто. И только спустя пять минут Катар провел двойную замену: капитан команды Аль-Хайдос отдал повязку своему голкиперу и уступил место на поле Мохаммеду Ваду, также поле покинул Али, вышел Мохаммед Мунтари.

И спустя пару минут после выхода на поле Мунтари помог своей команде отбиться от стандарта Эквадора, вынес он мяч подальше от своей штрафной после сильного паса в сторону ворот.

Катар стал атаковать чуть больше, однако пока к результатам это не приводит: Афиф пробил по воротам, но сильно выше. А Валенсия вновь пострадал, получив еще одно небольшое повреждение, и пришло время для замены: Эннар отдал капитанскую повязку Эстраде и уступил место Сифуэнтесу.

Афиф умудрился отличиться снова, однако уже в негативном контексте: наступил он Плате на голеностоп, за что получил желтую карточку. А тем временем Эквадор будто бы снова проснулся, бросившись в атаку. Однако привело это только к столкновению с Аль-Шибом, не особо приятному для вратаря, но не потребовалась помощь голкиперу.

Немного нервной вышла концовка поединка, много свистков дал Орсато, указывающих на фолы, много раз правила нарушали футболисты обеих команд. А за пять минут до конца основного времени Катар создал свой самый убойный момент: Мунтари открылся в штрафной, обогнал двух эквадорских защитников, получил мяч, пробил влет, но вот в ворота попасть не сумел.

Уже под конец второго тайма Эквадор вновь поменял капитана: Эстрада поле покинул, отдав повязку Пресиадо, вместо него вышел Кевин Родригес, также Алан Франко сменил Кайседо. К матчу было добавлено пять минут, и к этому моменту трибуны стадиона начали пустеть, не все болельщики досидели до конца поединка.

Таким образом, стоит зафиксировать тот факт, что Катар стал первой за 92-летнюю историю мундиаля страной-хозяйкой, уступившей в матче-открытии. До этого принимающие чемпионат мира страны 16 раз одерживали победу и 6 раз играли вничью.