«Храню дома прах отца и сына, разговариваю с ними»: новые скандальные откровения Роналду

Британский журналист Пирс Морган обнародовал полную версию первой части интервью с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Отрывки, которые ранее были опубликованы, вызвали оживленную реакцию в мировом футбольном сообществе. Главное из новых откровений игрока — в обзоре «Газеты.Ru».

«Как Рангник мог возглавить «МЮ», если он даже не тренер?»

Опубликованных ранее изданием The Sun отрывков интервью Криштиану было достаточно, чтобы оценить степень его недовольства клубом, руководством и его политикой. Он достаточно жестко прошелся по «МЮ» и по действующему главному тренеру команды Эрику тен Хагу. Досталось и Ральфу Рангнику, некоторое время руководившему «манкунианцами» в качестве исполняющего обязанности. Роналду подчеркнул, что воспринял его назначение с должным уважением, однако последующая совместная работа разочаровала спортсмена.

«После ухода сэра Алекса Фергюсона клуб не развивался, было ноль прогресса. Вы уволили Уле-Гуннара Сульшера — значит, вы должны привести на его место топ-специалиста, а не спортивного директора. И этого решения никто не понял — ни я, ни весь мир. Рангник даже не тренер — как он мог возглавить «МЮ»?

Безусловно, я воспринял решение о его назначении с уважением, нам следовало называть его боссом, потому что, так или иначе, он взялся за эту работу. Я всех своих тренеров называл боссами, поскольку это необходимо, раз они делают такую работу.

Но Рангника я в глубине души никогда боссом не считал, так как видел моменты, с которыми не мог согласиться.

Его назначение меня и удивило, и не удивило. Если в клубе в течение многих лет нет никакого развития, нет ничего странного в том, что подобное происходит», — констатировал Роналду.

«Сульшер проделал отличную работу»

В противовес Рангнику Роналду назвал тренера, с которым ему было комфортно работать в «МЮ». Бывший нападающий команды, а впоследствии тренер — норвежец Уле-Гуннар Сульшер — удостоился комплиментов от португальского футболиста.

«Я люблю Сульшера, это потрясающий человек с большим сердцем. Трудно было возглавить команду после сэра Алекса Фергюсона, но я считаю, что он проделал хорошую работу.

Уле нужно было намного больше времени, но я не сомневаюсь, что в будущем он станет отличным тренером. Для меня это был хороший опыт, я с удовольствием поработал с ним, пусть и недолго», — заявил Криштиану.

«Я был очень близок к переходу в «Манчестер Сити»

После того, как Роналду покинул «Ювентус», возникало много слухов о том, где он может продолжить карьеру. В числе наиболее вероятных вариантов назывался «Манчестер Сити» — теперь футболист подтвердил, что действительно был близок к переходу в стан «горожан», но не пошел на этот шаг из-за лет, проведенных в «Юнайтед».

«Это правда, я был близок к переходу в «Сити», пару недель назад Хосеп Гвардиола рассказал, что они очень хотели меня заполучить.

Но вам известна моя история в «Манчестер Юнайтед». Ему принадлежало мое сердце, и это многое решило, оно сказало мне, что я должен делать, и это было главное. Хотя я покривлю душой, если скажу, что не был близок к переходу в «Сити». Я принял решение и не жалею о нем. К тому же на это повлиял сэр Алекс, он сказал, что переход в «Сити» для меня невозможен, и я ответил: «Окей, босс», — рассказал игрок.

«Я всегда старался учиться у лучших игроков»

Роналду с ностальгией вспомнил свои первые годы в «МЮ». Он отметил, что на него сильно повлияло старшее поколение игроков, у которых он старался учиться. Вместе с тем Криштиану выразил недоумение тем, что не все молодые футболисты стремятся перенять его опыт.

«Не скажу, что меня это удивляет, но несколько досадно: у них есть примеры перед глазами, а они ничего не перенимают.

Когда мне было 18, 19, 20 лет, я старался учиться у лучших игроков — Рууда ван Нистелроя, Рио Фердинанда, Роя Кина, Райана Гиггза. Поэтому я добился успеха и долголетия.

Я не стараюсь давать советы, предпочитаю быть примером. Каждое утро я прихожу на тренировки и делаю одно и то же. Думаю, я тот, кто приходит первым и уходит последним.

Могу говорить о том, что вижу. Диогу Дало — отличный пример, это молодой, умный и профессиональный футболист. Не сомневаюсь в его успехе. Есть и другие ребята — Мартинес или Каземиро, хотя ему уже за 30», — сказал Роналду.

«Храню дома прах отца и сына, разговариваю с ними»

Затронул Криштиану и тяжелую для него лично тему: минувшим летом он потерял новорожденного сына. Спустя время футболист раскрыл некоторые подробности о том, что он тогда испытал.

«После этого очень тяжело играть. Но я всегда получаю поддержку от семьи. Моя девушка Джорджина сказала, что я должен не думать об этом, а просто идти играть — делать то, что я люблю.

Поддержка болельщиков других клубов? Я никогда не мог такого ожидать. Теперь я могу сказать спасибо всему англоязычному сообществу, отчасти это мне помогло.

Кроме того, я получил письмо от королевской семьи, что меня очень удивило. Я не могу об этом не сказать: я очень уважаю англичан за их доброту ко мне», — заметил Криштиану.

Также игрок признался, что хранит дома прах сына, как и прах отца. Он подчеркнул, что это помогает ему постоянно чувствовать их присутствие.

«Его прах со мной, как и прах моего отца, они здесь, в доме... Да, я хочу хранить их всю оставшуюся жизнь, а не выбрасывать в океан или в море. У меня есть маленькая часовня, там я и храню своих папу и сына. Я каждый раз разговариваю с ними, они рядом со мной. Знаете, они помогли мне стать лучше, как человек и личность, быть лучшим отцом», — заключил Роналду.